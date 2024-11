Your browser doesn’t support HTML5 audio

07/11/2024 · 05:29 AM

COLIMDO.- Los Leones del Escogido se mantienen firmes en la primera posición tras derrotar 6 carreras por 4 a las Estrellas Orientales en partido de la serie regular del torneo de béisbol otoño invernal celebrado este miércoles en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de aquí.

Los Leones sellaron el triunfo en el noveno episodio luego que Pedro Severino quebrara un empate productor de un sencillo al lanzador, aprovechando Erik González y Franchy Cordero para anotar.

El revés, el segundo en días seguidos en el Estadio Quisqueya, llevó a las Estrellas (8-9) a igualar en el tercer lugar con los Gigantes del Cibao (7-8), que dejaron en el terreno a los Tigres del Licey en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

La victoria se la acreditó Henry Sosa (2-0) en rol de relevo; el revés fue para Jefry Yan (0-1) y el salvamento para Rodolfo Martínez, su primero del torneo.

El partido de este miércoles fue el último encuentro del equipo petromacorisano por los próximos cinco días, ya que este jueves viajarán a la ciudad de Miami para participar en la serie “Choque de Gigantes”, que se jugará viernes, sábado y domingo en el IoanDepo Park, hogar de los Marlins, y que contará con la participación, además de los conjuntos venezolanos Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes y Leones del Caraca, así como Cangrejeros de Santurce y Criollos de Caguas, de Puerto Rico.

Por las Estrellas inició en el montículo Luis Moreno con actuación de cuatro entradas de tres hits, una carrera y cuatro ponches. Fue reemplazado por Felipe de la Cruz (5), Carlos Gómez (5), Luis Reyes (6), José Manuel Fernández (7), Jefry Yan (8) y Carlos Belén (8),

En tanto, por los Leones abrió Elián Leyva, con labor de una entrada, cinco hits y cuatro carreras, dos de ellas limpias producto del jonrón de Almonte. Fue sustituido por Jasseel de la Cruz (2), Carlos Teller (3), Yorlin Calderón (4), Zac Rosscup (6), Henry Sosa (6) y Rodolfo Martínez (9).

Las carreras

Los Leones le pusieron número a la pizarra en el cierre de la primera entrada producto de un sencillo de Ramón Laureano por el bosque central.

En la apertura del segundo episodio, las Estrellas viraron el marcador a su favor con cuatro carreras, las dos primeras por un cuadrangular de Abraham Almonte por el jardín derecho. Luego Carlos Martínez llegó a primera por error en tiro del antesalista Abiatal Avelino anotando Raimel Tapia y Miguel Sanó, respectivamente.

En el cierre de la quinta entrada, los Leones igualaron las acciones al producir tres vueltas más. La primera la produjo Avelino con hit entre primera y segunda; Matt Koperniak disparó sencillo al prado central, mientras que la del empate vino de un batazo de Laureano por el jardín izquierdo. En la jugada Koperniak fue puesto out tratando de anotar para cerrar el episodio.

En el octavo, los escarlatas tomaron el control del partido con dos carreras producto de un sencillo de Pedro Severino.

GIGANTES 4, LICEY 3

Los Gigantes de San Francisco derrotaron 4 carreras por 3 a los Tigres del Licey en partido del torneo de béisbol otoño invernal celebrado este miércoles en el Estadio Julián Javier de esta ciudad.

El partido lo decidió Carlos Peguero, quien conectó un imparable productor de cuatro anotaciones en el noveno episodio que dejó en el terreno a los felinos.

Con su triunfo, los Gigantes ponen su récord en 7-8, mientras que los Tigres colocan su foja en 9-8.

La victoria correspondió para el relevista Oddy Núñez (1-0) al tirar el noveno en blanco. Perdió el cerrador Jean Carlos Mejía (1-1) al permitir las cuatro anotaciones en el noveno de los Gigantes.

El lanzador abridor Albert Abreu tiró cuatro y un tercio de entradas en blanco de solo dos hits, con dos boletos y un ponche. Relevado en la quinta entrada por Elniery García con uno y un tercio de episodios en blanco de un hit y un ponche, Jairo Asencio en el séptimo y Miguel Díaz lanzó el octavo.

Por los Tigres, Liover Peguero disparó de 4-2 con su doble empujador; Emilio Bonifacio de 4-2 con una anotada y Dawel Lugo y Luis Barrera conectaron un triple cada uno.

Leury García conectó de 4-3; Carlos Franco y Wilmer Difó ligaron un hit. Carlos Peguero y Deivy Grullón dieron un hit por los Gigantes.

ÁGUILAS 16, TOROS 5

La Romana. Aderlin Rodríguez disparó dos cuadrangulares y empujó cinco carreras, mientras Yadiel Hernández pegó tres hits, incluyendo un doblete productor, y a la fiesta se unió Julio E Rodríguez con un jonrón con las bases llenas, en la victoria de las Águilas Cibaeñas 16-5 sobre los Toros del Este, en un partido jugado la noche de este miércoles en el Estadio Francisco Micheli.

A Rodríguez -en su tercer juego viendo acción como aguilucho- pegó sus jonrones número 14 y 15 en su historial en LIDOM, los conectó en sus primeros dos turnos del choque, con el primero contribuyó a que las Águilas tomaran distancia 3-0 en la segunda entrada, en la cual el cubano Hernández se había encargado de traer al plato la primera vuelta amarilla mediante a un batazo de doble mérito para motorizar la ofensiva. J E Rodríguez desapareció la pelota con tres compañeros a bordo enfrentando a Chester Pimentel en el quinto episodio.

El triunfo de las Águilas fue el primero de la temporada contra los Toros y sirvió para mejorar su récord a 7-9, ocupando la quinta posición, Los taurinos han perdido sus últimos siete partidos y desmejoraron su marca a 5-11, en el último lugar.

El dirigente aguilucho, Yadier Molina, puso su marca personal en 5-2 al frente del equipo.

PITCHEO

Braulio Torres-Pérez (2-0) abrió por los amarillos y obtuvo su segunda victoria de la actual estación gracias a jornada de cinco actos de una carrera, dos hits, un boleto y tres ponches. La derrota fue para Paolo Espino (0-2) al tolerar cinco anotaciones en tres entradas y un tercio, permitió cinco hits, no dio boleto y ponchó uno.

Por las Águilas también lanzaron: Nathanael Heredia que permitió cuatro carreras y no sacó out en el sexto capítulo; siguió Nick Wittgren con 1.1 entradas en blanco; Welinton Herrera sacó dos out en el séptimo acto; Rodrigo Benoit tiró cero en el octavo inning y Luís González lanzó el noveno episodio en blanco para sellar la victoria.

El relevo de los romanenses fue de Luís Santos, permitió una vuelta en dos tercios de entrada; Félix Peña aceptó cinco carreras en dos tercios; C Pimentel permitió un jonrón en un tercio; Joe Corbett (6) y Adam Ottavino (7) tiraron sendos ceros; José José, luego de tirar cero en el octavo, permitió tres carreras en el noveno y Rafael Dolis toleró una vuelta en dos tercios de entrada.

La ofensiva aguilucha fue encabezada por A Rodríguez con dos cuadrangulares y cinco impulsadas; J Rodríguez un jonrón y un sencillo con cinco remolcadas; Y Hernández de 4-3 con un remolque; C Prieto y Y Pérez de 4-2, un doble y una empujada cada uno; E Durán de 4-2 y una impulsada; L Valenzuela dio un sencillo y remolcó dos; J C Escarra y E Leonard dieron un doble cada uno y Erick Mejía dio un sencillo.

Por los Toros, R Lantigua pegó un doble y remolcó tres carreras; S Fabián pegó un jonrón solitario; E Beltré y Yeison Asencio dieron dos de una base y Webster Rivas conectó un sencillo.