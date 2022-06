Fred Kerley gana los 100 metros con la mejor marca del año

Fred Kerley, medalla de plata olímpica, ganó este viernes los 100 metros en los Campeonatos nacionales de Estados Unidos de Eugene (EEUU) con un tiempo de 9.77 en la final, lo que le entregó el billete para los Mundiales que se disputarán en tres semanas en ese mismo escenario.

Kerley fue el absoluto protagonista del programa de este viernes y selló en el espacio de pocas horas un asombroso 9.76 en la semifinal, antes de repetir triunfo en 9.77 en la final por delante de Marvin Bracy Williams, quien corrió en 9.85, y Trayvon Bromell, quien paró el cronómetro en 9.88.

Kerley, Bracy Williams y Bromell acompañarán de esta forma a Christian Coleman, clasificado automáticamente para los Mundiales al ser el vigente campeón.

The fastest man in the world, Fred Kerley, just ran 9.76 in the mens 100m. That is a world leading time and the 5th fastest time in American history. 🔥🔥 pic.twitter.com/dZBXP4cx3l

— Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) June 25, 2022