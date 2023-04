Expresidente argentino destaca en RD apoyo mundial a Messi

Macri/@LDFcomdo

El presidente de la Fundación FIFA y exgobernante argentino Mauricio Macri afirmó este martes en Santo Domingo que "jamás en la vida se volverá a ver que el 90 % de los seguidores del fútbol en el mundo" desearan que un jugador, Lionel Messi, ganara la Copa del Mundo como sucedió en Catar.

Macri calificó a Messi como el "mejor jugador de toda la historia del fútbol", al asegurar que 'La Pulga' "lo ha ganado todo" y mantiene su estilo de vida "sencillo y familiar".

"Eso jamás volverá a ocurrir en toda la historia del fútbol (...) hasta los propios brasileños, con los cuales hay una gran rivalidad, deseaban que Messi conquistara con Argentina el Mundial de Catar", afirmó el expresidente de Boca Juniors.

El expresidente argentino visitó hoy la sede de la Federación Dominicana de Fútbol y conversó con medios dominicanos.

Dijo que "desde niño" se hizo la idea de llegar a ser presidente de Boca Juniors, porque se dio cuenta de que "nunca" sería el "nueve" del equipo.

"Me dije, si no tengo las condiciones de ser el nueve de Boca, pues algún día seré su presidente y eso me compensará", dijo entre risas, al lado de presidente de la federación, Rubén García, y el de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Manuel Estrella.

Una comunicado de la federación destacó que durante el encuentro con los medios y con directivos de esa entidad y de los equipos que conforman la LDF se desarrolló una temática basada en su experiencia como presidente de un club de fútbol, ideas y estrategias para solidificar los cimientos de una liga de fútbol profesional.

Para el expresidente Macri el fútbol es una actividad "con un poder de imbatible" y el curso del trabajo serio y claro potenciará la actividad, precisó la información.

Entre los temas que destacó como base para solidificar el deporte del fútbol tiene que ver la formación de talentos.

"La formación del talento es primordial, es la clave del fútbol, pero debe ser enfocado desde la docencia, en síntesis, la educación debe ser integral" esbozó Macri.

República Dominicana clasificó a su selección sub'20 al Mundial que, precisamente, se celebrará en Argentina entre mayo y junio, luego de que la FIFA le quitara la sede a Indonesia.

Esa clasificación fue la primera a un Mundial FIFA de cualquier selección dominicana en la historia. La plantilla caribeña también logró su boleto a los Juegos Olímpicos, también un hito para el balompié local.

