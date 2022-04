El nuevo orden mundial del tenis femenino se presenta en la Caja Mágica de Madrid

Paula Badosa. EFE/EPA/RONALD WITTEK

El circuito femenino mundial de tenis, que hará escala desde este jueves en Madrid, poco tiene que ver con aquel que se presentó hace un año en el mismo escenario: el nuevo orden mundial lo corrobora el hecho de que la máxima favorita de esta edición, la española Paula Badosa, entró en el cuadro de 2021 por invitación.

La retirada de la que iba a ser primera cabeza de serie, la polaca Iga Swiatek, en la víspera del torneo debido a una lesión en el hombro derecho privará al público del Mutua Madrid Open de ver a la jugadora más en forma del momento, capaz de enlazar cuatro victorias en sus últimos cuatro torneos: Doha, Indian Wells, Miami y Stuttgart.

La tenista polaca Iga Swiatek sostiene su trofeo mientras celebra su victoria en el partido final contra la bielorrusa Aryna Sabalenka en el torneo Porsche Tennis Grand Prix en Stuttgart, Alemania. EFE/ Ronald Wittek

Pero no faltarán atractivos sobre las pistas de tierra de la Caja Mágica, en las que Badosa estrenará su condición de número dos mundial, reaparecerá la también española Garbiñe Muguruza después de superar una tendinitis, la bielorrusa Aryna Sabalenka defenderá el título en calidad de 'apátrida' y la japonesa Naomi Osaka, renacida en Miami, llegará como invitada.

Será también la ocasión de ver a una pléyade de tenistas prometedoras: la adolescente checa Linda Fruhvirtova, de 16 años y una de las revelaciones en Miami (octavofinalista), la ucraniana Marta Kostyuk, 52 del mundo, y la china Qinwen Zheng, 70 del ránking. Todas ellas también con invitación, como la puertorriqueña Mónica Puig, que regresa al circuito tras un año y siete meses de inactividad debido a las lesiones.

Badosa llega a Madrid tras caer en las semifinales de Stuttgart ante Sabalenka. Había disputado en las rondas previas partidos muy intensos a tres mangas, con altibajos y algunos problemas físicos que superó a fuerza de tesón; uno de ellos en cuartos ante la tunecina Ons Jabeur, que podría volver a ser su rival en Madrid en esa misma ronda.

La jugadora valiente que aprovechó en 2021 su invitación para alcanzar las semifinales de Madrid se presenta ahora en la capital como la segunda mejor de mundo, con una nueva madurez y, sobre el papel, como aspirante a lo máximo. Comenzará su andadura por el cuadro ante la rusa Veronika Kudermetova, también privada de su nacionalidad tenística debido a las sanciones por la invasión de Ucrania.

Tras la retirada del circuito el pasado marzo de la que era número uno mundial, la australiana Ashleigh Barty, que en 2021 fue finalista en Madrid, las aspirantes a ocupar esa plaza afrontan en la capital española el último tramo del camino que las conducirá en apenas un mes a Roland Garros.

Tras Badosa y Sabalenka, la griega Maria Sakkari y la checa Karolina Pliskova parten en la Caja Mágica como siguientes favoritas a hacerse con el título.

Garbiñe Muguruza, ahora sexta favorita, debutará ante la australiana Ajla Tomljanovic. La española, vigente 'maestra' del circuito, se perdió la pasada edición por lesión y vuelve a las pistas tras una tendinitis en el hombro que la obligó a parar en Indian Wells.

Entre tantos cambios respecto a 2021, algunas circunstancias permanecen. Como la presencia de la rumana Simona Halep, campeona en 2016 y 2017 y finalista en 2019, posible rival de Badosa en segunda ronda, y la checa Petra Kvitova, vencedora en 2011, 2015 y 2018, a la que se le abre el cuadro tras el adiós de Swiatek. Dos clásicas del Mutua que nunca defraudan.

Las otras españolas participantes son la castellonense Sara Sorribes, que jugará con la rusa Anastasia Pavlyuchenkova en primera ronda, y la granadina Nuria Párrizas, que se las verá de entrada con la rumana Sorana Cirstea.

El cuadro principal femenino del torneo comenzará este jueves, tres días antes que el masculino. La final será el sábado 7 de mayo.

Badosa: "Ser la número dos es una presión, pero... ¡menudo problema!"

Paula Badosa, máxima favorita del torneo de Madrid, estrena en esta cita su condición de número dos del tenis mundial, una situación que la somete a una presión con la que se siente cómoda: "¡Menudo problema"!, ironizó en la víspera de su debut en la Caja Mágica.

"Es totalmente distinto estar 70 a estar número 2", admitió la jugadora española. "Tienes la presión, juegas como favorita, las rivales juegan más sueltas. Es todo muy diferente. Es una presión, pero... ¡menudo problema!", añadió.

"Serena Williams dijo que la presión es un privilegio y estoy de acuerdo. Aunque tienes que aprender a gestionarlo, porque en mi caso ha ido todo muy rápido: de unos meses para otro top 10, ahora dos del mundo... Tengo que asimilarlo poco a poco", afirmó Badosa, que ascendió al número dos mundial esta semana.

Disputará el Mutua Madrid Open como máxima favorita, al retirarse este miércoles por lesión la primera cabeza de serie y número uno mundial, la polaca Iga Swiatek. Un imprevisto en el que Badosa no piensa horas antes de saltar a la central.

"Swiatek estaba en el otro lado y me la hubiera encontrado en la final. Para llegar hasta allí tengo muchos partidos que son como una final. Tengo que mirar por mi lado, que es muy duro. Ojalá tenga el problema de estar en la final", dijo.

Badosa subrayó que siempre le ha gustado jugar en la pista central de Madrid y tiene "muchas ganas de empezar ahí mañana" en lo que definió como "un partido muy complicado" ante la rusa Veronika Kurdemetova, que la ha ganado tres de las cuatro veces que han jugado, aunque la española se impuso en la última ocasión, en cuartos del pasado torneo de Indian Wells.

"Es una sacadora muy agresiva, que me va a deja poco tiempo para jugar, y voy a tener que adaptarme rápido a las condiciones. A ver si entre yo, el equipo y la gente sacamos un partido así, porque va a ser muy complicado", insistió tras su entrenamiento matinal.

Badosa considera que tiene ante sí "un cuadro muy, muy duro", con posibles rivales como la rumana Simona Halep, la tunecina Ons Jabeur y la bielorrusa Aryna Sabalenka, defensora del título.

"Me gustaría que fuera diferente, pero es lo que me ha tocado. Desde el principio voy a tener partidos muy duros, pero estoy preparada. Vengo jugando muchos partidos y tengo muchas ganas de jugar en casa", indicó. Le habría gustado "tener un día o dos más de entrenos", porque llegó a Madrid hace apenas 48 horas, "y aquí las condiciones son muy diferentes y hay que adaptarse".

Badosa disputó el torneo de Madrid en 2021 como jugadora invitada y alcanzó las semifinales, un hito en su carrera que ahora contempla como el comienzo de su ascenso hacia la cumbre del tenis.

"Este torneo me empujó mucho, me dio ese extra de confianza. Dos semanas antes había ganado a Ashleigh Barty y pensé que, si ganaba a la número uno, podía ganar a cualquiera. No sé si es verdad o mentira, pero mentalmente te lo crees. Y jugar bien en casa me dio muchísima confianza y mi carrera empezó a ir para arriba", aseguró.

"Siempre lo había dicho, incluso cuando no estaba ni entre las mejores 50: quería ser una de las mejores del mundo", afirmó. "Y una pequeña parte de mí siempre ha pensado que podría conseguirlo. He pasado procesos muy duros y en esos momentos no veía nada, pero siempre he soñado a lo grande y eso me hace ser la tenista que soy: una jugadora valiente a la que le igual la rival con la que va a competir", apuntó.

Disfruta de las noticias deportivas de República Dominicana con el Diario RÉCORD