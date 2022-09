El campeón mundial de ajedrez Carlsen abandona ahora en dos jugadas contra Niemann

El campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, abandonó este lunes en dos jugadas su partida del torneo Julius Baer Generation Cup contra el estadounidense Hans Niemann, el mismo rival ante el que, hace dos semanas, perdió en la Sinquefield Cup de San Luis (EEUU) en un juego a ritmo clásico que indujo al noruego a retirarse del torneo insinuando que el norteamericano había hecho trampas.

El reencuentro de ambos jugadores en este séptimo torneo del Champions Tour, que se juega por internet, había despertado una gran expectación entre los aficionados, después de la enorme polémica que estalló con el abandono de Carlsen en San Luis, en competición presencial a ritmo clásico.

El noruego no dio explicaciones claras tras su retirada en la Sinquefield Cup, pero todo el mundo entendió que obedecía a sus sospechas al comprobar que su rival jugaba a toda velocidad contra una variante rara de la nimzo-índia que él había preparado expresamente para aquella partida.

"Me he retirado del torneo. Siempre he disfrutado jugando en el Club de Ajedrez de San Luis y espero estar de vuelta en el futuro", escribió Carlsen en su cuenta de Twitter, en la que tiene 715.000 seguidores.

El mensaje dejaba entrever algo más detrás de su retirada ya que venía acompañado de un antiguo vídeo de José Mourinho en el que el entrenador portugués de fútbol comentaba: "Si hablo, me meto en un gran problema".

