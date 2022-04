El Big Papi maldice a quienes critican que disfrute «en el bajo mundo» de Samaná

El exbeisbolista David Ortiz, Big Papi, expresó en un video todo el malestar que le produjo enterarse de que está siendo criticado por disfrutar el festivo de Semana Santa «en el bajo mundo» de Las Terrenas, con sus amigos de Samaná, y aunque no identificó a quién o quiénes se refería los señaló como dueños de alguna propiedad en Casa de Campo.

«Yo tengo una villa en Las Terrenas. Si tú no quieres que yo vaya a la mía, préstame una en Casa de Campo», tronó el ex Grandes Ligas en un video en el que censura muy molesto que se quiera decir "lo que tengo que hacer con mi vida».

Se regó David Ortiz… 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/ewnCETQnBH — Miralba Ruiz (@Miralba) April 19, 2022

Tras lamentar que no tenga mayor repercusión obras sociales por él financiadas, como unas instalaciones médicas "que salvan vidas", el ex Grandes Ligas destacó que él no hace más que vivir como lo desea.

«¿Qué maldito mal vivir es que ustedes tienen? De todo un sonido, de todo una vuelta. ¿Ustedes no se hartan? ¡Vivan su vida!. Cuando yo era un desbaratado que no tenía ni uno, nadie sabía quién era David Ortiz... Ahora me quieren decir lo que tengo que hacer con mi vida», sostuvo.

«Antes de ustedes sentarse a hablar mierda de uno, cepíllense la boca, todos, porque ustedes no saben qué lo qué con uno», agregó un enojado Big Papi