El El delantero brasileño Romarinho fue el autor del tanto de la victoria en el que juega el atacante portugués Cristiano Ronaldo, perdió el liderato liguero ante el Al Ittihad, que le venció por 1-0 en el considerado clásico del fútbol del país y que fue arbitrado por el colegiado español Antonio Mateu Lahoz.

El delantero brasileño Romarinho fue el autor del tanto de la victoria en el minuto 80 al culminar un excelente contraataque de su equipo, que se sitúa ahora en lo más alto de la tabla con 47 puntos. El cuadro dirigido por el luso Nuno Espirito Santo aventaja en uno al Al Nassr después de veinte jornadas.

What a goal by Romarinho, to finish brilliant break from Ittihad. As it stands, Jeddah side heading top of table.pic.twitter.com/0Py9PbLLsr

