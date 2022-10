El 1° del tenis mundial reaparece en Basilea "no pudiendo esperar más"

Carlos Alcaraz, "no pudiendo esperar más", como ha dicho a través de sus redes sociales, volverá a competir en unos días en el ATP 500 de Basilea (Suiza), y lo hará tres semanas después de su última derrota pero conservando el número 1 del tenis mundial.

Preparing for the last tournaments of the year, can't wait! 🔥 Vamos! 💪🏻 pic.twitter.com/bgwZtYhdm4

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) October 19, 2022