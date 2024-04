Your browser doesn’t support HTML5 audio

25/04/2024 · 05:23 AM

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, valoró de forma positiva el cambio de opinión de Xavi Hernández y su continuidad al mando del Barcelona, al tiempo que aseguró que "ha hecho un buen trabajo" y que es "una decisión correcta".

"Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, conoce muy bien el club y me parece una decisión correcta que se quede", manifestó Ancelotti cuando fue preguntado en su comparecencia sobre el cambio de rumbo del técnico del Barcelona tras haber anunciado hace meses su marcha a final de temporada.

Para Ancelotti no tiene importancia un cambio de opinión como el de Xavi y confesó que él también ha tenido varios durante su carrera.

"Todo es importante", dijo cuando se le habló de si tenía más valor el contrato firmado o la palabra. "Tenemos que respetar los cambios de opiniones, no pasa nada, no hay nada escrito. Yo muchas veces he cambiado de opinión a lo largo de mi carrera. Cambiar de opinión es el éxito y está permitido".

Más breve fue 'Carletto' cuando se le trasladó la frase de Joan Laporta, presidente del Barcelona, sobre la petición de repetición del clásico si existe una imagen que demuestre que el gol fantasma de Lamine Yamal fue gol y el balón traspasó por completo la línea. "Es una opinión, no opino sobre opiniones", dijo el técnico italiano.

"Apostar por la estabilidad es fundamental para los proyectos"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró en una comparecencia conjunta con Xavi Hernández, que "apostar por la estabilidad para los proyectos" futbolísticos.

"El equipo que tenemos se está consolidando con gente joven, que necesita de esta estabilidad, y estos jugadores necesitan una referencia y Xavi lo es", dijo el presidente azulgrana.

"Estoy especialmente contento. Se ha producido lo que quería. La junta directiva ha dado por unanimidad apoyo a esta decisión. Estamos convencidos todos de que es la mejor decisión, da estabilidad a la institución y consolida un proyecto que será más ganador todavía", insistió Laporta.

