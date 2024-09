La selección de fútbol de República Dominicana se enfrentará a Dominica este martes a las 11.00 de la mañana hora local en la segunda jornada de la Liga de Naciones con el objetivo de conseguir su segunda victoria consecutiva.

República Dominicana llega tras remontar a Bermudas y vencerla 2-3, mientras que Dominica viene de ganar 1-2 al local, Antigua y Barbuda, de forma que este partido que se jugará en el ABFA Technical Center definirá el líder del grupo.

Los quisqueyanos, que vienen de conseguir los tres puntos a pesar de jugar su inferioridad numérica ante Bermudas, su teórico rival directo en el grupo, tendrán la baja de Edarlyn Reyes por roja directa y la duda hasta última hora de Heinz Morschell, uno de los jugadores clave que recibió un golpe fuerte en el último partido.

"Nosotros sabemos que tenemos muy buen equipo pero hoy estamos jugando como candidatos, sólo se jugó como candidatos en 2019 y perdimos. Hoy cualquiera le gana a cualquiera", reconoció el entrenador Marcelo Neveleff en la rueda de prensa previa al partido.

El argentino reconoció que no habrá grandes novedades en el once inicial y volvió a lamentar la situación en la que se jugó el partido ante Bermudas, con césped sintético: "Nos pareció hasta extraño que no hubiera una pausa de hidratación, algo que no pasa en el mundo, había unos 40 grados", dijo.

En este sentido, el centrocampista Jean Carlos López también lamentó "el calentón que hay a esa hora" y señaló que "a la mayoría le salieron ampollas", aunque indicó que no hay excusas y que "toca una batalla más" en el mismo horario.

El rival en esta ocasión, Dominica, el equipo más débil del grupo por coeficiente, llega al partido después de ganar a Antigua y Barbuda en un partido que jugó como visitante y en el que causó una gran impresión.

"Es un rival de cuidado, la ganó a Antigua, tienen un buen equipo, un buen juego, así que para la gente que se piensa que esto se gana caminando no es así", dijo el entrenador de República Dominicana.

Con prácticamente todos los jugadores convocados que juegan en la liga local, Dominica históricamente le ha planteado partidos igualados en el marcador a su próximo rival, algo que buscará este martes para seguir siendo la sorpresa del grupo.