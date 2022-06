Dominicano entre castigados de Astros y Marineros por trifulca

Seis componentes de Astros Houston y Marineros de Seattle recibieron este martes sanciones ejemplares de la MLB por su participación en una trifulca al cierre de juego del lunes en el Minute Maid Park de Houston.

Michael Hill, vicepresidente de Operaciones de Terreno de Major League Baseball (MLB), anunció hoy la suspensión por cuatro juegos y una multa económica no revelada al lanzador de Astros, el dominicano Héctor Neris, por atacar al venezolano Eugenio Suárez.

Astros pitcher Hector Neris was ejected from the game after throwing at Eugenio Suárez's head a few batters after a benches clearing incident pic.twitter.com/vOiQkvpju7

— Jomboy Media (@JomboyMedia) June 7, 2022