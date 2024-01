Con la entrada de Adrián Beltré al Salón de la Fama se completa el quinteto de los dominicanos en Cooperstown. Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) destacó que obtuvo el 95.1 % de los votos para ser inmortalizado durante este 2024.

Sin embargo, después de la guerra entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas, a los dominicanos les gusta saber cuál es el salario de su compatriota, sus deudas y su trayecto hacia el éxito.

¿Cuál fue el salario de los quisqueyanos inmortalizados antes de retirarse del campo de juego?

Beltré fue el extercera base de los Texas Rangers (2011-2018), quien anunció su retiro de la MLB en 2018, devengando un salario de US$ 18 millones por cada temporada. La plataforma Fansided destacó que su patrimonio por su militancia en la MLB es de US$ 219.1 millones, y se ubicó en el tercer lugar detrás de Alex Rodríguez con US$ 441.2 millones y Albert Pujols con US$ 314 millones de patrimonio.

El Big Papi, David Ortiz, contó con el 77.9 % de los votos, siendo el más bajito hasta enero 2024 de los quisqueyanos en el Salón de la Fama. La primera base, oriundo de Santo Domingo, jugó durante 20 años para Minnesota Twins y Boston Red Sox. Su retiro llegó en 2016 y al momento tenía un salario de US$ 16 millones. En 2022 fue inmortalizado.

No es de extrañar que el patriarca de la dinastía Guerrero haya militado durante 16 temporadas en la MLB (1996-2011), carrera que lo llevó a la inmortalidad del béisbol latino. Vladimir Guerrero, conocido como “La tormenta de don Gregorio”, contó con una retribución salarial de US$ 8 millones al firmar con los Orioles de Baltimore en 2011, reseñó ESPN. Guerrero obtuvo el 92.9 % de los votos en 2018, siendo el segundo criollo con la cifra más alta hasta 2024.

El ocho veces All Star y campeón de la Serie Mundial del 2004, Pedro Martínez, fue llevado al Salón de la Fama en 2015, con resultados del 91.1 %. Los fanáticos vieron por última vez a Martínez cuando se alzó con la victoria de los Yankees sobre Philadelphia Phillies en 2009, dos años después se retiró con 219 victorias, recordó la MLB.

En 1988 fue la primera firma de Martínez, por la que recibió US$ 6,500 con Los Ángeles Dodgers, pero, conforme el portal The Baseball Cube, el exastro de Grandes Ligas se llevó a sus bolsillos US$ 147.3 millones durante su carrera deportiva.

El estadio Quisqueya Juan Marichal rinde honor al primer dominicano en llegar a las Grandes Ligas, Juan Marichal. El lanzador de los Gigantes de San Francisco (1960) fue el primer criollo que entró a Cooperstown. La generación de 1960 recuerda al “Dandy dominicano” y su contrato de US$ 135,000. Obtuvo el 83.7% de los votos para ingresar al salón de la fama.

De hecho, si hay algo que une a los 10.7 millones de dominicanos es empatar o ganarles a los puertorriqueños, como sucedió en 2013, cuando Quisqueya se coronó con el título del Clásico Mundial en 3-0 y su lema “plátano power”.

Este quinteto, que fue exportado a las Grandes Ligas, niveló el número de dominicanos y boricuas en el Salón de la Fama, con Roberto Clemente, Roberto Alomar, Edgar Martínez, Iván Rodríguez y Orlando Cepeda, a enero 2024, según datos de la MLB.

Para ser electo a la inmortalidad se necesita el 75% de los votos, es decir, 288 de las 384 boletas.