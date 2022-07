David Ortiz y el duro camino hasta Cooperstown

El pelotero dominicano David Ortiz, en una fotografía de archivo. EFE/Francesco Spotorno

Este domingo, oficialmente, David Ortiz fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown (Nueva York), siendo el cuarto dominicano en alcanzar la gloria eterna de las Grandes Ligas (MLB).

David Américo Ortiz Arias Ortiz nació el 18 de noviembre de 1975 en Santo Domingo y se graduó de la Escuela Secundaria Estudia Espallat.

El jonronero dominicanojugó por dos décadas en las Grandes Ligas con Minnesota Twins y Boston Red Sox, entre 1997 y 2016. Figura entre los 30 peloteros en batear al menos 500 home runs (HR).

El Big Papi, de 46 años, entró este año, en su primera oportunidad, en el Salón de la Fama, el más alto reconocimiento para un jugador de béisbol.

El dominicano es uno de los peloteros que más influencia han tenido en la historia del béisbol estadounidense, no solo por su extraordinario rendimiento en el terreno, sino también por su innato liderazgo, su carisma y su trabajo al servicio de la comunidad.

Diez veces All-Star y poseedor del récord de HR en una temporada regular (la de 2006), con 54 toletazos con los Red Sox. Un año antes, en 2005, el propietario de los Red Sox le hizo entrega de una placa que lo proclama como "El más grande clutch-hitter en la historia de los Red Sox de Boston".​

Cada vez que Ortiz cruzó el plato tras batear un jonrón, miró al cielo apuntando con ambos índices en homenaje a su madre, Ángela Rosa Arias, fallecida a los 46 años de edad en un accidente automovilístico.

Ya como exjugador, quien el 11 de junio de 2008 adquirió la nacionalidad estadounidense volvió con fuerza a las portadas el 9 de junio de 2019 al ser protagonista en un confuso incidente armado en su natal Santo Domingo, que por poco le cuesta la vida.

La noche de ese día, y cuando compartía en la terraza de un restaurante junto a algunos amigos, entre ellos el comunicador Jhoel López, Ortiz, "fue emboscado -según la versión oficial- por un hombre que se bajó de una motocicleta" y le disparó por la espalda a corta distancia. El proyectil salió por la parte izquierda del estómago y, tras unas operación exitosa en un centro médico nacional, fue llevado en un avión ambulancia a Boston donde continuó su recuperación hasta ser dado de alta y reincorporarse a sus actividades habituales.

Para entonces, estas se centran en su fundación David Ortiz Children's Fund, fundada en 2007 para apoyar una serie de causas sociales, principalmente a favor de menores de Boston y de República Dominicana necesitados de casi todo. Entre otras fuentes de financiación, la fundación recibe las utilidades que deja la comercialización del vino Vintage Papi, así como la disputa del David Ortiz Celebrity Golf Classic, un torneo anual de golf que reúne a celebridades del deporte y del espectáculo musical.

Minnesota Twins

En 1992, el dominicano fue fichado por los Marineros de Seattle que lo registraron como "David Arias". Jugó para los Wisconsin Timber Rattlers, un equipo de ligas menores de los Marineros, hasta 1996, cuando fue cambiado a los Mellizos de Minnesota como el jugador a ser nombrado más tarde en un canje por el tercera base Dave Hollins. Cuando llegó a Minnesota, le informó al equipo que prefería ser llamado "David Ortiz".

Hizo su debut con los Mellizos en septiembre de 1997. Por varios años, se mantuvo de ida y vuelta entre los Mellizos y su filial de ligas menores en Connecticut, los New Britain Rock Cats. En 2002, Ortiz bateó .272 para los Mellizos, con 20 jonrones y 75 carreras impulsadas. Los Mellizos avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana ese año, donde perdieron ante los Angelinos de Anaheim. A pesar de que mostró destellos de talento, el tiempo de Ortiz con los Mellizos será recordado por una serie de lesiones e inconsistencias tanto en el campo de juego como en el plato. En los años 1998 y 2001, Ortiz sufrió lesiones en las muñecas. Continuó experimentando problemas en la rodilla a principios de 2002 que lo atormentaron durante toda la temporada, a pesar de pegar 32 dobles, 20 jonrones y 75 carreras impulsadas en 125 juegos. Fue puesto en libertad por los Mellizos después de la temporada. En seis temporadas con los Mellizos, Ortiz conectó 58 jonrones y 238 carreras impulsadas.3​

Boston Red Sox

El 22 de enero de 2003, firmó contrato como agente libre con los Medias Rojas de Boston. Jugó escasamente los dos primeros meses de la temporada, principalmente como bateador emergente y de vez en cuando como bateador designado titular. El 1 de junio, el mánager Grady Little degradó a la banca a Jeremy Giambi e insertó a Ortiz en la alineación como bateador designado a tiempo completo. En julio, Ortiz conectó 8 homerones y en agosto, 11 más. Terminó la temporada bateando .288 con 31 homerones y 101 carreras impulsadas. Terminó quinto en la votación al Jugador Más Valioso. En la postemporada se esforzó en la Serie Divisional contra los Atléticos de Oakland hasta el Juego 4, cuando conectó un doble de dos carreras en la parte baja del octavo inning al lanzador cerrador Keith Foulke para poner a los Medias Rojas a la cabeza. En la Serie de Campeonato contra los Yankees de Nueva York, Ortiz tuvo 2 Home Run y 6 carreras impulsadas mientras Boston perdían en siete juegos.

Su vida profesional año tras año

En 2004, Ortiz jugó un papel importante en la conducción de los Medias Rojas a su primer campeonato de Serie Mundial en 86 años. Este fue el segundo año de Ortiz con los Medias Rojas y su primer año como bateador designado a tiempo completo. Durante la temporada, Ortiz fue elegido en el equipo All-Star por primera vez en su carrera, bateó para .301 con 41 jonrones y 139 carreras impulsadas y un OPS de .983.

En la postemporada, Ortiz bateó .409 con 5 jonrones y 23 carreras impulsadas. Dio varios hits para ganar el partido y ayudar a avanzar a Boston y finalmente ganar la Serie Mundial. Ortiz también fue suspendido por cinco partidos (posteriormente reducido a tres debido a una apelación) después de haber sido expulsado tras un incidente el 16 de julio en un juego contra los Angelinos en el cual lanzó varios bates en el campo de juego que estuvieron a punto de golpear a los umpires Bill Hohn y Mark Carlson. Bateó un jonrón que le dio la victoria a su equipo contra el lanzador Jarrod Washburn para ganar la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Angelinos. Más tarde, bateó otro en contra de los Yanquis de Nueva York en el Juego 4 de la Serie de Campeonato y un sencillo que le dio la victoria a su equipo en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Su heroica post-temporada le valió los honores de MVP de la Serie de Campeonato, la primera vez que un bateador designado había sido elegido MVP. Además, terminó cuarto en la votación al Jugador Más Valioso.

2005

Ortiz batea de foul en un partido contra los Orioles.

Ortiz conectó 47 jonrones y 148 carreras impulsadas, mientras bateaba .300. Lideró la Liga Americana en carreras impulsadas y terminó segundo en jonrones. Terminó segundo en la votación al Jugador Más Valioso, mientras conducía a los Medias Rojas a su tercera postemporada consecutiva.

2006

En 2006, Ortiz conectó 54 jonrones (estableciendo un nuevo récord en los Medias Rojas) y tuvo 137 carreras impulsadas, mientras bateaba .287 con un OPS de 1.049. Lideró la Liga Americana, tanto en jonrones como en carreras impulsadas, ganando la corona de jonrones por 10 sobre el segundo clasificado, Jermaine Dye.

El 20 de septiembre, Ortiz empató el récord de 50 jonrones dentro de los Medias Rojas que estableció Jimmie Foxx en 1938, en el sexto inning contra el lanzador abridor de los Mellizos de Minnesota Boof Bonser.

El 27 de septiembre, Ortiz rompió el récord que había empatado con Foxx anteriormente bateando 51 contra su ex compañero de equipo, Johan Santana de los Mellizos de Minnesota. El jonrón fue como bateador emergente en la primera entrada y fue a su jonrón 44 jonrón de la temporada como bateador designado, rompiendo su propio de la Liga Americana en una temporada.

Problemas de salud

Ortiz dijo que comenzó a sentirse enfermo entre los juegos de una doble cartelera el 18 de agosto de 2006, contra Nueva York. Entre juegos, iba a su casa y trataba de dormir, pero no podía. Según se informó, Ortiz fue llevado a un hospital por un asistente del equipo. De acuerdo a los médicos, la causa de la tensión se debió a latidos irregulares del corazón. Ortiz originalmente no quiso hablar sobre su condición, pero se abrió a los medios de comunicación el 25 de agosto de 2006, según los informes diciendo: "Soy un saludable hijo de [sonido de pistola]" (I'm a healthy son of a [gun]).4​

El 28 de agosto de 2006, Ortiz tuvo recurrentes síntomas de su ritmo cardíaco irregular y un rasguño en el último minuto del juego de los Medias Rojas en Oakland. El mánager Terry Francona y el gerente general Theo Epstein estuvieron de acuerdo en que Ortiz volviera a Boston, donde fuera revaluado para que se insertara a jugar de nuevo a principios de septiembre.

2007

Ortiz volvió a ser una pieza importante que ayudó a llevar a los Medias Rojas a su séptimo título de Serie Mundial. A pesar de jugar toda la temporada con un menisco roto en la rodilla derecha, así como molestas lesiones en el hombro y el cuadriceps, terminó el año bateando .332 con 35 jonrones y 117 carreras impulsadas. Además, conectó 52 dobles, lideró la Liga Americana en hits de extra base y tuvo un OPS de 1.066. En la postemporada, bateó para .370 con 3 jonrones y 10 carreras impulsadas.

2008

2008 fue una temporada frustrante para Ortiz. Después de comenzar poco a poco sufrió una lesión en la muñeca que le obligó a perderse varias semanas. Jugó en solo 109 partidos y terminó la temporada bateando .264 con apenas 23 jonrones y 89 carreras impulsadas, sus números más bajos desde que se unió a los Medias Rojas. Sin embargo, su ratio de jonrón cada 18.1 turnos al bate todavía lideraba el equipo. En sus primeras seis temporadas con Boston, Ortiz había bateado 231 jonrones, con la mayor cantidad de jonrones contra los Rays (34), y los Yankees (25).3​

2009

Ortiz tuvo problemas en el inicio de la temporada 2009, bateando solo .206 sin jonrones y 30 ponches en sus primeros 34 partidos. El 22 de mayo, Ortiz bateó su primer jonrón de la temporada contra el lanzador Brett Cecil de los Azulejos de Toronto, terminando su con 178 turnos al bate sin jonrones.5​ En junio, Ortiz salió de su mala racha de bateo conectando 8 jonrones y empujando 22 carreras. El 9 de julio, Ortiz bateó su jonrón 300 contra Luke Hochevar de los Reales de Kansas City en el Fenway Park. Ortiz conectó nueve cuadrangulares en julio y agosto. Bateó 28 carreras impulsadas en julio.

El 17 de septiembre, Ortiz bateó su jonrón 270 como bateador designado contra José Arredondo de los Angelinos de Anaheim rompiendo el récord de todos los tiempos en manos de Frank Thomas.

Ortiz terminó la temporada con 28 jonrones y 99 carreras impulsadas.

2010

En la temporada 2010, Ortiz bateó .270 con 32 jonrones y 102 carreras impulsadas. También ganó el Derby de Jonrones.

2011

El 2 de abril de 2011, Ortiz estableció el récord de carreras impulsadas para un bateador designado con los 1004 superando a Edgar Martínez.

El 21 de mayo de 2011, Ortiz se convirtió en el quinto jugador en conectar 300 jonrones como miembro de los Medias Rojas, uniéndose a Ted Williams, Carl Yastrzemski, Jim Rice, y Dwight Evans.

El 7 de julio de 2011, Ortiz bateó su primer back-to-back, junto a sus compañeros de equipo Josh Reddick y Jarrod Saltalamacchia, respectivamente, frente a los Orioles de Baltimore. En ese mismo mes, en un juego contra los Orioles de Baltimore, Ortiz fue suspendido después de una trifulca provocada por tres pitcheos pegados lanzados por el pitcher de los Orioles Kevin Gregg.

El 27 de julio de 2011, Ortiz bateó un jonrón con bases llenas con lo cual llegó a 1000 empujadas como miembro de los Boston Red Sox, lo que le une a Carl Yastrzemki, Ted Williams, Jim Rice, Dwigght Evans y Bobby Doerr, con dicha cifra en la franquicia.

Ortiz finalizó la temporada bateando .309 con 29 jonrones y 96 impulsadas.

El 20 de octubre de 2011, Ortiz recibió el premio Roberto Clemente Award.

2012

El 4 de julio, en el O.co Coliseum en Oakland, Ortiz bateó su jonrón número 400 al lanzador de los Atléticos de Oakland A. J. Griffin. El 16 de julio, Ortiz sufrió una lesión en el talón de Aquiles que terminó su temporada. Finalizó la temporada bateando .318 con 23 jonrones y 60 carreras impulsadas en 90 partidos.

2013-2014-2015 (500) jonrones

El 20 de abril, antes de iniciar el primer partido jugado en el Fenway Park desde el atentado en Boston y su primera aparición desde agosto de 2012 después de una lesión en el tendón de Aquiles, Ortiz habló a la multitud y dijo "This is our fucking city, and no one is going to dictate our freedom. Stay strong" (Esta es nuestra maldita ciudad, y nadie va a dictar nuestra libertad. Manténganse fuertes).

Ortiz finalizó la temporada bateando .309 con 30 Jonrones y 103 impulsada. Siendo esta su séptima temporada con 30 o más jonrones y 100 o más impulsadas, También fue la pieza esencial para que los medias rojas ganaran su tercer campeonato de serie mundial en los últimos 10 años ganando en 6 partidos ante los cardenales de san luis, David Ortiz fue nombrado jugador más valioso de la serie mundial.6​

2014

Ortiz finalizó esa temporada bateando para 263 con 35 jonrones y con 104 impulsadas, siendo esta su octava temporada con 30 o más jonrones y 100 o más impulsadas.

2015 (500 Jonrones)

El 12 de septiembre de 2015 Ortiz conectó el jonrón 500 de su carrera en un partido contra los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field, en el primer inning sacudió el 499 HR., luego en el quinto conectó una línea por el jardín derecho-central ante Matt Moore para llegar a los 500 HR., además acumula 50 juegos de más de un jonrón en su trayectoria de 19 años en el mejor béisbol del mundo. Es el cuarto jugador de los Medias Rojas que alcanza los 500 con el equipo, uniéndose así a Jimmie Foxx (1940), Ted Williams (1960) y Manny Ramírez (2008). Su cuadrangular número 500 fue un recordatorio de su grandeza. Marcas como esta solo nos recuerdan los afortunados que somos de verlo jugar Big Papi.

David Ortiz se convirtió en el pelotero número 27 en la historia de las Grandes Ligas que batea 500 jonrones.

Ortiz terminó la temporada para (.273) con 37 jonrones y con 108 impulsadas, siendo esta su novena temporada con 30 o más jonrones y 100 o más impulsadas. Además logró la hazaña de los 500 jonrones el 12 de septiembre de 2015, siendo el número 27 en la historia de las Grandes Ligas en lograrlo. Ortiz tiene opción para dos años más con los Boston Red Sox.

2016

El 18 de noviembre de 2015, su 40 cumpleaños, Ortiz anunció en el sitio web The Players 'Tribune que se retiraría después de la temporada 2016.7​

En la última temporada de su carrera, Ortiz conectó 38 jonrones, la mayor cantidad jamás alcanzada por un jugador en su última temporada, y tuvo 127 carreras impulsadas mientras bateaba para (.315).8​ Terminó entre los 10 primeros en la Liga Americana en jonrones y carreras impulsadas por novena vez en su carrera. Terminó empatado en el primer lugar de la Liga Americana en carreras impulsadas con Edwin Encarnación. Ortiz lideró la Liga Americana y la MLB con un OPS de (1.021), un porcentaje de slugging de (.620), 87 extrabases y 48 dobles. Tuvo el porcentaje más alto de bolas bateadas con fuerza en las mayores (45,9%).9​ También tuvo el ISO (poder aislado) más alto de todos los jugadores de MLB en 2016, con (.305).10​

A lo largo de la temporada, los equipos rivales honraron a Ortiz presentándole obsequios, algunos graciosos, cuando los Medias Rojas lo visitaron, similar a cómo lo habían hecho los equipos cuando otras estrellas como Derek Jeter y Mariano Rivera estaban en su última temporada. Por ejemplo, los Yankees de Nueva York le obsequiaron a Ortiz una pintura de él en el plato de home en el Yankee Stadium, así como un libro de notas para Ortiz escritas por varios Yankees anteriores y actuales.11​ Cuando fue su turno, los Baltimore Orioles le entregaron a Ortiz el teléfono destrozado que había destruido con un bate de su arrebato de 2013.12​

El 14 de mayo, en Fenway Park, Ortiz conectó un doble de salida para llevar a los Medias Rojas a una victoria por 6-5 sobre los Houston Astros;13​ fue el vigésimo hit de su carrera.14​ El doble fue el número 600 de la carrera de Ortiz, lo que lo convirtió en el jugador número 15 de todos los tiempos en alcanzar el hito. También se unió a Hank Aaron y Barry Bonds como el tercer jugador en la historia de la MLB con al menos 500 jonrones y 600 dobles.15​

Ortiz bateando contra los Yankees en la última semana de su carrera

El 24 de agosto, en un juego contra los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field, Ortiz conectó su cuadrangular número 30 de la temporada. Se convirtió en el jugador de MLB de mayor edad en hacerlo. En el mismo juego, también alcanzó las 100 carreras impulsadas en la temporada. Fue la décima vez en su carrera que alcanzó ambos hitos, un récord de los Medias Rojas.16​ Conectó el doble número 625 de su carrera dos días después contra los Reales, pasando a Hank Aaron por el décimo lugar de todos los tiempos.17​

El 2 de octubre, durante una ceremonia previa al juego en Fenway Park para Ortiz antes del último juego de la temporada, los Medias Rojas anunciaron que su uniforme número 34 sería retirado durante la temporada 2017.18​ Además, el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, estaba presente para anunciar que el puente que lleva Brookline Avenue sobre la autopista de peaje de Massachusetts se dedicaría en honor a Ortiz.19​

El fuerte juego de Ortiz en su última temporada fue suficiente para llevar a los Medias Rojas a la postemporada, pero una barrida de primera ronda a manos de los Cleveland Indians en la Serie Divisional de la Liga Americana terminó la temporada de los Medias Rojas el 10 de octubre. Luego de la derrota en Fenway Park, Ortiz salió y saludó a los fanáticos de Boston en un lloroso adiós antes de abandonar el campo.

El 26 de octubre, Major League Baseball anunció que Ortiz había ganado su segundo premio Hank Aaron como el jugador ofensivo destacado en la Liga Americana.20​ Fue el ganador del premio Esurance MLB / This Year in Baseball 2016 al mejor bateador, su tercera vez.21​ Además, Ortiz también ocupó el sexto lugar en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana 2016.22