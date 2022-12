Cristiano Ronaldo ficha por club de Arabia Saudí

El club Al Nassr de Arabia Saudí ha anunciado oficialmente este viernes el fichaje de Cristiano Ronaldo para las dos próximas temporadas, sin revelar cuánto ha costado ello, después de que el astro portugués rompiera su relación con el Manchester United inglés durante el Mundial de Catar.

En su cuenta oficial de Twitter, el club afirmó que el "mejor deportista del mundo" se une al Al Nassr desde el próximo enero hasta 2025, con un contrato que se firmó en Madrid.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022