Cristiano Ronaldo debería irse al Bayern de Múnich

Antes amigos y compañeros. Ronaldo Cristiano y Adam Silver/EFE

El técnico portugués Carlos Carvalhal opina que el jugador del Manchester United inglés Cristiano Ronaldo debería fichar por el Bayern de Múnich alemán para seguir en la Liga de Campeones, objetivo que tiene el futbolista.

"Cristiano es un jugador que tiene una capacidad enorme. La mantiene. Ahora está en un momento en que quiere luchar para estar en la Liga de Campeones y no la Liga Europa. Yo no sé qué va a pasar, pero, donde vaya, va a jugar a un nivel muy alto. Si yo estuviese en su posición y pudiera escoger, iría al Bayern de Múnich, pero es una opinión personal, no sé nada, no he hablado con él y no sé si será posible o no", afirma en una entrevista con Efe.

El técnico del Al Wahda de Emiratos Árabes, que dio por concluida una exitosa etapa en el Sporting Braga a la conclusión del curso pasado, considera que el Bayern le brindaría "la posibilidad de ser campeón en otro país, de poder ser el máximo goleador y poder luchar por la 'Champions'".

En todo caso, precisa que allá "donde juegue, sin duda seguirá dando buen nivel".

"Tiene desafíos aún, está batiendo marcas y tiene algunos récords por superar. Lo va a intentar hasta el límite de sus fuerzas", asegura el preparador luso.

Carvalhal entiende que mantener "un nivel muy alto 13 o 14 años" como el argentino Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, es "tremendo", y cree que el futbolista del Manchester aún tiene cuerda.

"Cuando entienda que no puede, se va a retirar, pero no ha llegado ese momento", advierte el entrenador portugués, que digirió al Swansea en la Premier League.

