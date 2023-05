Con gol de Messi, el París Saint Germain se corona campeón de Francia

El París Saint Germain se proclamó este sábado campeón de la Ligue 1 francesa, con una jornada de antelación, por undécima vez en su historia y por quinta ocasión en las últimas seis temporadas, al empatar 1-1 con el Estrasburgo con un gol de Lionel Messi en el minuto 58 del encuentro nivelado para su rival por Kevin Gameiro en el 79.

En un partido de bajo ritmo, sin exigirse en exceso, el campeón del mundo argentino recibió un pase de Kylian Mbappe, controló dentro del área y marcó el 0-1 al borde de la hora.

Después, Gameiro aprovechó un rechace de Donnarumma tras un tiro de Morgan Sanson para establecer el empate, que salva matemáticamente a su equipo.

Mbappé 🇫🇷 assists Messi 🇦🇷 for his 496th career goal in Europe!!! pic.twitter.com/efTRhU0EK1

