Una canadiense bate en un mes su sexto récord mundial

La canadiense Summer McIntosh, de 16 años, ha batido el récord mundial de los 400 m estilos con un tiempo de 4:25.87 durante las pruebas de selección de su país, en Toronto, para los próximos campeonatos del mundo.

Es el segundo récord mundial absoluto que bate esta semana, tras el de 400 m libre, y el sexto que logra en un mes, incluyendo cuatro en categoría júnior.

This is one of the best performances swimming has ever seen 🥶 pic.twitter.com/QkMPyzQvjN

Summer McIntosh so far at Canadian Trials...

La nueva plusmarca de la prueba combinada borra la que poseía la húngara Katinka Hosszu en 4:26.36 desde los Juegos Olímpicos de Río 2016.

La adolescente canadiense puede sumar un nuevo triunfo en los 200 m libre que nadará este domingo.

En el último mes McIntosh ha rebajado los récords júnior de 200 m estilos (dos veces), 200 m mariposa y 200 m libre y los absolutos de 400 m libre y 400 m estilos.

A legendary performance calls for a legendary reaction

The McIntosh family watching Summer break her second World Record is what you need on your Saturday night 💕

Summer McIntosh set a new WR in the 400m IM with a time of 4:25.87

Full story: https://t.co/ln0TkYfjxe pic.twitter.com/wNCqWFxn5W

— CBC Olympics (@CBCOlympics) April 2, 2023