Your browser doesn’t support HTML5 audio

25/10/2024 · 05:21 AM

La temporada ciclista ha llegado a su fin con el esloveno Tadej Pogacar como protagonista indiscutible, después de un balance arrollador que le ha valido para finalizar en la clasificación individual como líder a una gran distancia del segundo y con la renovación de su contrato con el UAE Team Emirates hasta 20230.

El ganador del Tour de Francia, el Giro de Italia y el Mundial en ruta prolongará su trayectoria en el equipo emiratí otros seis años, por lo que superará la década en el equipo número uno del mundo, al que llegó en 2019.

"No puedo imaginarme en ningún otro sitio. Los mejores momentos de mi carrera los he vivido en el UAE Team Emirates. Estoy muy ilusionado de cara al futuro. Este equipo me da la mejor oportunidad de luchar por victorias y eso es exactamente lo que pretendo hacer", afirmó el ciclista esloveno, de 26 años, después de que se anunciara la renovación ayer, jueves.

La extensión del contrato llega como broche a una temporada que algunos han considerado una de las mejores de la historia, con 25 victorias en 58 días de competición, entre ellas, dos monumentos -Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía- y que ha alimentado las comparaciones con el belga Eddy Merckx como gran leyenda del ciclismo.

Su aplastante dominio le ha valido para auparse a lo más alto de la clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) por cuarto año consecutivo, con 11.655 puntos, casi el doble que el segundo, el belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), campeón olímpico en París, con 6.072 puntos.

En tercera posición, se ha situado el también belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), con 4.790, por delante del australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R), con 4.096, y el neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), con 4.043 puntos.

Completan los diez primeros puestos el suizo Marc Hirschi (UAE); el danés Jonas Vingegaard (Team Visma); el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora); el eritreo Biniam Girmay (Intermarché) y el belga Wout Van Aert (Team Visma).

El primer español en la tabla es Enric Mas, del Movistar Team, undécimo clasificado con 2.851 puntos, al que sigue Carlos Rodríguez Cano (Ineos), vigésimo; Mikel Landa (Soudal Quick-Step), en el 24, y Juan Ayuso (UAE), en el 25.

El ecuatoriano Richar Carapaz, cuarto en la pasada edición de la Vuelta a España, ha quedado en el puesto 19 en la lista UCI, mientras que su compatriota Jhonatan Narváez lo ha hecho en el 23 y el colombiano Daniel Martínez, en el 34.

Por nacionalidades, España ocupa el tercer puesto (14.583 puntos) en la lista UCI, por detrás de Bélgica, primera con 24.499, y Eslovenia, con 17.941.

En categoría femenina, la temporada se cierra con la belga Lotte Kopecky, con 6.389, como líder, seguida de la neerlandesa Demi Vollering (5.011) y de la italiana Elisa Longo (4.798), con Margarita García como primera española, en el puesto duodécimo (1.677).

Pogacar también ha contribuido a consolidar la hegemonía del UAE Team Emirates en el escalafón de equipos, con 37.407 puntos, a mucha distancia del segundo, el Team Visma, de Países Bajos, con 20.428, y el Soudal Quick-Step belga, con 18.154.

El Movistar Team ha cedido una posición respecto al final de la temporada pasada y ha cerrado el curso en el puesto 13, con 10.879 puntos, por delante del Caja Rural (24) y el Kern Pharma (26), que han conseguido mejorar su clasificación respecto a 2023.