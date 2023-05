Brasileño Thiago sacó al ruso Medvedev de París

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG

"Has sido una bestia en la pista", le asegura un periodista al brasileño Thiago Seyboth Wild, apoyándose en la traducción de la segunda parte de su apellido en inglés. "Esa broma me la han hecho mil veces, pero sigue viva", retoca el jugador, que acaba de fulminar en cinco sets al número 2 del mundo, el ruso Daniil Medvedev, en la primera ronda de Roland Garros.

Seyboth Wild acaba de dar una campanada en el torneo, sacar en el primer envite al segundo favorito no había pasado desde que el estadounidense Peter Sampras cayó en su debut en 2000 contra el australiano Mark Philippoussis.

Thiago Seyboth Wild. EFE/EPA/YOAN VALAT

"Es sin duda el día más feliz de mi vida", asegura este brasileño nacido en Marechal Cândido Rondon, en la frontera con Paraguay pero afincado en Río de Janeiro, que acaba de imponerse por 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3 y 6-4 a todo un ex número 1 del mundo, sobre la misma tierra batida donde su compatriota Gustavo Kuerten dibujó a finales del siglo pasado un corazón con el que enamoró a toda una ciudad.

Seyboth Wild todavía está lejos de las gestas de Guga, pero reconoce que, como todos los brasileños, "bueno, mejor dicho, como todos los amantes del tenis", admira a su compatriota.

Aunque más que a Kuerten, por generación asegura que idolatra a Rafa Nadal, cuya biografía fue durante años su libro preferido, cuando cayó en sus manos a los 14 o 15 años.

"A Rafa le he admirado toda mi vida. Soñaba con jugar contra él aquí. Espero que algún día pueda hacerlo. Es mi ídolo desde siempre. La forma en la que juega y gana, la fuerza que pone en la pista, es algo increíble. No se ve muy a menudo, no se ve en otros tenistas", indica.

Seyboth Wild es un puro producto de la tierra batida, todo lo contrario que su víctima del día, que odia esa superficie, aunque su reciente victoria en Roma, la primera conseguida en un torneo sobre polvo, parecía haberle reconciliado con ella.

El brasileño apuntaba muy alto en júnior, cuando llegó a estar entre los 10 mejores del mundo y tras una victoria en Santiago de Chile, llamó a la puerta del top-100 de los profesionales.

Pero nunca llegó a ingresar en ese club selecto, su mejor clasificación fue el puesto 106, antes de que las lesiones le hicieran caer hasta los 400.

Ahora vuelve a asomar la cabeza en la élite y ha dado un zarpazo enorme en Roland Garros.

"Creo que me he demostrado a mi mismo que el trabajo sin descanso es la única manera de triunfar. Estoy muy feliz, con confianza, pero este torneo no ha terminado. He trabajado mucho para llegar aquí y ahora sé que todo es posible", indica.

Su sonrisa solo desaparece cuando le preguntan por las acusaciones de violencia que hizo contra él una ex pareja.

El brasileño tuerce el gesto y se niega a responder. "No creo que este sea el lugar ni el momento para hacer esa pregunta".

La ministra francesa deportes critica mensaje político de Djokovic

Novak Djokovic of Serbia during the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, May 2023. (Tenis, Abierto, Abierto, Francia, Estados Unidos) EFE/EPA/YOAN VALAT

La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castera, criticó este miércoles el mensaje político del tenista Novak Djokovic por un Kosovo serbio durante un partido de Roland Garros y dijo que "no tiene que repetirse".

"Claramente, no fue apropiado", declaró Oudéa-Castéra en una entrevista en la cadena pública francesa France 2 al ser preguntada por la acción del deportista serbio que el pasado lunes, al término de su partido de primera ronda del torneo que disputa en París, escribió en una cámara de retransmisión en cirílico: "Kosovo es el corazón de Serbia. Stop a la violencia".

La ministra francesa explicó que la directora del torneo, Amélie Mauresmo, había hablado con el entorno del jugador, que en el pasado ya ha manifestado públicamente su posición política respecto a Kosovo, e insistió en que "no tiene que repetirse porque hay un principio de neutralidad" en la competición.

A su parecer, la acción de Djokovic fue "militante" y "muy política", por eso no debería manifestarse durante la competición.

La situación en Kosovo ha vuelto a la actualidad en los últimos días por un fuerte aumento de las tensiones entre las autoridades de la mayoría albanesa y la minoría serbia, apoyada por Belgrado, tras la elección de los alcaldes de cuatro municipios del norte.

En esos municipios, en los que los serbios son mayoritarios, se han elegido alcaldes de la comunidad albanesa en unas elecciones boicoteadas por los primeros en los que la participación fue de apenas un 3 % y la situación ha degenerado en enfrentamientos violentos con decenas de heridos.

Interrogada también sobre los gestos políticos expresados durante Roland Garros por una tenista ucraniana, que no quiso dar la mano al final del partido a una contrincante bielorrusa, en el contexto de la invasión de Rusia y del papel de aliado de Bielorrusia, Oudéa-Castéra marcó la diferencia.

Para la ministra "se puede entender, aunque nos gustaría que siempre haya juego limpio hasta el final para dar la mano" porque para los ucranianos "hay un dolor que respeto".

