Benzema golea, golea y golea en Londres con el Real Madrid intratable

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid español, halagó al francés Karim Benzema, autor de tres goles en Stamford Bridge (Reino Unido), y dijo que el goleador "cada día es mejor, como el vino".

"Benzema cada día es mejor, como el vino. Cada día tiene más liderazgo, se siente más importante en el equipo. Esto es lo que marca la diferencia en él. Tiene más personalidad sabe que es un jugador mucho más importante. Tiene un comportamiento ejemplar", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

"El coraje ha sido lo más importante del día de hoy. Hemos salido muy bien desde atrás. Hemos atacado muy bien, Vinícius era muy peligroso, Karim también, se han combinado muy bien. Hemos jugado con el mismo sistema que siempre, pero he puesto a Valverde para fijar al carrilero izquierdo y tener a Carvajal más por el interior", explicó el italiano.

Mientras que Thomas Tuchel, en la rueda de prensa anterior, descartó que la eliminatoria esté viva, Ancelotti fue mucho más cauto.

"Es evidente que hay ventaja, pero la eliminatoria está abierta. Que no haya valor doble de los goles le da ventaja al Chelsea. Les respetamos mucho, esta vez el Madrid ha sido mejor, pero hay otro partido en el que puede pasar de todo. Hemos jugado un muy buen partido, con coraje, con personalidad. Claro que queremos plantear el mismo partido en la vuelta. Hemos cogido ventaja, nada más".

El italiano llegó este mismo miércoles a Londres, después de superar la COVID-19, y en rueda de prensa apuntó que ha estado bien durante estos días y que apenas ha tenido síntomas.

"Me encuentro bien, he pasado la COVID bien, no he tenido prácticamente síntomas. Afortunadamente he dejado al equipo, he vuelto y he visto a un equipo fantástico".

Sobre los jugadores que acabaron el partido tocados, Ancelotti matizó que Eder Militao recibió un golpe en la primera parte y no pudo seguir, pero que no parece grave. Sobre Fede Valverde, subrayó que solo estaba cansado.

Benzema reina en Europa

Otra noche para el recuerdo de Karim Benzema, en esta ocasión en Stamford Bridge, deja al Real Madrid a puertas de su segunda semifinal consecutiva de Liga de Campeones. Del triplete en una de esas remontadas europeas que dieron forma a la leyenda blanca en el Santiago Bernabéu, a la primera vez en su carrera que enlaza dos partidos de 'Champions' marcando tres goles. Liderazgo absoluto.

Lanzado Benzema, hace soñar al madridismo de nuevo con la 'Champions'. Peleará el francés por los mejores galardones individuales. Referente absoluto de un Real Madrid que cambia la identidad cuando está en el campo y cuando suena el himno de una competición siempre especial. Del batacazo en el clásico sin su referente, el sufrimiento de Balaídos en una Liga que le permite medir esfuerzos, a una exhibición de concentración, de equipo competitivo y bien armado.

Con Carlo Ancelotti dando con la tecla con el retoque táctico en Londres, al introducir al uruguayo Fede Valverde como cuarta pieza del centro del campo, apostando por el contragolpe que es el arma letal madridista. Con el brasileño Vinícius Junior castigando los espacios y Benzema demoledor en el remate. Todo desde un esfuerzo colectivo de un equipo que se vuelve a sentir con opciones en la competición de mayor exigencia.

El primer capítulo de la revancha tras la eliminación en las pasadas semifinales, dejó sensaciones bien diferentes. De sentir un techo hace once meses a una demostración de poderío con acento francés. De Benzema. El fin de una maldición ante un equipo al que jamás había ganado en cinco enfrentamientos. No había club en el mundo que lo hubiese conseguido con más de dos enfrentamientos.

Ahí estaba Karim para cambiar la historia. Demostrando que tras un cabeceador eterno como Carlos Santillana y otro especialista como Cristiano Ronaldo, él no tiene nada que envidiar en el juego aéreo. Dos testarazos magníficos fueron el golpe en la mesa madridista. Una presión productiva para provocar un nuevo fallo de un portero que jamás olvidará Mendy. Había encajado un solo tanto en sus partidos de esta temporada en la que el Chelsea, con cinco, era el menos goleado empatado con el Real Madrid.

Y Mendy fue pura impotencia ante la exhibición de Benzema, sumando su nombre al de Karius del Liverpool en la final de Kiev o al de Donnarumma del PSG en la última remontada del Real Madrid en Copa de Europa. Con Thomas Tuchel en su banquillo, el Chelsea había dejado en diez de quince partidos su portería a cero. Su media de goles encajados era de 0,47 por encuentro. febrero de 2021, los “Blues” han dejado su portería a cero en 10 de 15 partidos, pero no hay dato que se le resista a Karim.

El delantero francés le ha puesto la firma a los siete último goles del Real Madrid en un momento clave de la temporada. Con el cuarto triplete de su carrera en la Liga de Campeones, ya supera en número de goles los partidos disputados esta campaña, 37 tantos en 36 encuentros, un dato que muestra la evolución de un futbolista al que se le acusó de falta de pegada en momentos de su carrera.

Son ya 37 goles los que Karim ha marcado este curso, ensanchando desde su primer tanto de hoy con cada gol el mejor registro goleador en una temporada. Máximo goleador en la Liga española, también tiene en su mano serlo en la Liga de Campeones.

Su mejor registro eran siete tantos en la temporada 2011/12. Ya lleva once, igualando los goles de un jugador ya eliminado, Sebastien Haller del Ajax, y acechando a Robert Lewandowski. A un tanto de darle caza en el pulso de dos jugadores que, junto a Kylian Mbappé y algún invitado más, lucharán por el próximo Balón de Oro. Por ocupar un trono del que se ha bajado Cristiano Ronaldo y va camino de hacerlo Leo Messi.

