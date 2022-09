Así va el camino de Pujols hacia los 700 HR y otros récords

@LasMayores

MLB.- Hay varios hitos en el horizonte para el dominicano Albert Pujols en la recta final de su última temporada. A continuación, un vistazo a algunos listados claves en los que sigue ascendiendo.

JONRONES

Con el cañonazo que bateó el domingo ante los Piratas, Pujols tiene 697 cuadrangulares, a uno de tomar posesión en solitario del puesto cuatro de todos los tiempos y a cinco del exclusivo club de los jugadores que han dado 700 vuelacercas.

Liderato de jonrones de todos los tiempos

1.Barry Bonds, 762

2. Henry Aaron, 755

3. Babe Ruth, 714

3. Albert Pujols, 697

4.Alex Rodríguez, 696

OTRAS ESTADÍSTICAS A SEGUIR DE CERCA

La búsqueda de los 700 es el foco de atención, pero con una carrera tan histórica como la suya, hay otras estadísticas por cuyos lideratos sigue ascendiendo. Están son algunas de ellas:

Elevados de sacrificio

Pujols está en el cuarto lugar en la historia de MLB con 122.

Próximo en la lista: Robin Yount -- 123

Turnos al bate

Pujols es sexto en la historia de MLB con 11,366.

Próximo en la lista: Ty Cobb -- 11,440

Carreras anotadas

Pujols es 11mo en la historia de MLB con 1,903.

Próximo en la lista: Derek Jeter -- 1,923

Juegos de más de un hit

Pujols es 10mo en la historia de MLB con 942.

Próximo en la lista: Tony Gwynn -- 951

PITTSBURGH MLB.- Quizás la mejor forma para describir cómo el dominicano Albert Pujols llegó a este momento en la historia no es con un swing, un bat flip, una celebración o un gráfico con su cuenta de jonrones. Quizás, simplemente, es con la imagen que el manager de los Cardenales, Oliver Mármol, dice ver todos los días cuando llega al estadio.

Es la imagen de Pujols, a sus 42 años, ahí en el terreno, más temprano que nadie, preparándose para el juego de ese día. Puede ser en la caja, en el gimnasio, o tranquilo en su locker concentrándose y estudiando. Es la misma forma en la que ha afrontado su trabajo año tras año. Y los años han pasado, y los números han crecido y crecido al punto donde una gesta como esta es posible.

Pujols tomó posesión en solitario del cuarto lugar de la lista de jonrones de todos los tiempos en las Grandes Ligas cuando conectó el 697mo jonrón de su ilustre carrera la tarde del domingo durante la victoria 4-3 sobre los Piratas. Fue su segundo bambinazo en dos días, mientras la caza del legendario club de los 700 vuelacercas continúa.

Pujols anunció durante los entrenamientos primaverales que esta temporada – su 22da en las Grandes Ligas – será la última para él. Durante su impresionante escalada jonronera de los últimos meses, Pujols ha insistido en que se retirará al concluir la campaña más allá de cuántos jonrones tenga.

“Están las cosas impresionantes, y después están las cosas increíbles”, dijo Mármol. “Y lo que estamos viendo ahora mismo es absolutamente legendario”.

El momento cuando Albert Pujols superó a Álex Rodríguez como el 4to máximo jonronero de todos los tiempos de #LasMayores. 📸 pic.twitter.com/p1lVXt5o1a — LasMayores (@LasMayores) September 11, 2022

Como el Nro. 696, el 697 también llegó en un momento clave. Con los Cardenales abajo por 2-1 en el noveno inning, Pujols, envió una recta de Chase De Jong por encima de la cerca del jardín central para poner arriba a San Luis por primera vez en el cotejo.

Pujols, quien llegó al encuentro empatado en el cuarto lugar con Alex Rodríguez, ahora sólo está detrás de tres titanes de las Mayores en el ranking de jonrones: Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714). El cañonero de 42 años se puso así a tres vuelacercas de los 700, algo que solo han conseguidos los tres sluggers mencionados anteriormente en la historia del juego.

“Es increíble”, dijo el abridor de los Cardenales, el colombiano José Quintana. “Cuando ves a un jugador como él es como si estuvieras viviendo un sueño”.

Pujols anunció durante los entrenamientos primaverales que esta temporada – su 22da en las Grandes Ligas – será la última para él. Durante su impresionante escalada jonronera de los últimos meses, Pujols ha insistido en que se retirará al concluir la campaña más allá de cuántos jonrones tenga.

La marcha de Pujols hacia los 700 se convirtió en una posibilidad real cuando se encendió en la segunda parte de la temporada. De vuelta en San Luis, donde ganó tres veces el premio JMV y conquistó dos anillos de Serie Mundial entre 2001 y 2011, Pujols parecía la sombra de sí mismo durante los primeros meses de la campaña, en los que conectó un par de jonrones entre abril y mayo y no botó la bola en junio. Sin embargo, se prendió en julio (tres jonrones) y aterrorizó a los rivales en agosto (ocho vuelacercas). Ahora, tiene tres cañonazos en nuevos encuentros en septiembre.

Una de las claves para Pujols esta temporada ha sido su habilidad para tener éxito contra los zurdos. Doce de sus 18 jonrones en el 2022 han sido contra zurdos. Antes de la jornada del domingo, Pujols se ubicaba de tercero en las Mayores en OPS contra pitchers zurdos (1.180), sólo por detrás de su compañero de equipo, Paul Goldschmidt (1.379) entre los toleteros con al menos 70 visitas al plato contra siniestros.

Además de haber dado jonrones contra los 30 conjuntos de las Mayores durante su carrera, Pujols ha dado bambinazos desde los nueve puestos del orden de bateo, en cada inning, en cada día de la semana y en cada cuenta posible durante un turno. Ha tenido 60 juegos de dos bambinazos y cuatro de tres.

Pujols es un jugador que siempre ha puesto al equipo por encima de cualquier logro personal, lo que hace un retrato perfecto el hecho de que sus cuadrangulares 697 y 698 hayan sido en momentos de apremio para ayudar a los Cardenales a remontar dos veces. Es por eso que se ha preparado con ese nivel de intensidad durante todos esos años, y también una de las razones para que regresara a los Cardenales con 42 años a cuestas para una última temporada.

Pero Pujols admitió que ha sido capaz de dejar por un segundo a un lado los resultados del equipo y la puja por la postemporada para saborear este momento histórico, uno que está rescribiendo todos los días mientras se acerca a lo que pareciera será un cierre de carrera inolvidable.

“Durante los 23 años que he jugado como profesional, durante los 37 años que he jugado en toda mi vida, siempre ha apreciado este juego”, aseguró Pujols. “Tienes que hacerlo. Esta oportunidad viene una sola vez, y eso es algo con lo que he sido bendecido”.

“Yo juego cada día como si fuera el último juego de mi carrera”