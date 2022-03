Barty, número uno del tenis mundial, sorprende al anunciar su retiro

Barty EFE/EPA/JASON SZENES

La australiana Ashleigh Barty, actual número uno del ranking mundial, anunció este martes por la noche (miércoles en su país) su retiro del tenis profesional generando una sorpresa mundial en el mundo del tenis que esperaba que estuviera de líder una década más.

"Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotada", precisó Barty.

"Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí ya que anuncio mi retiro del tenis", indicó en un video publicado en Instagram. "Estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino", añadió la australiana de tan solo 25 años.

La líder indiscutible del escalafón de la WTA conquistó el Abierto de Australia a principios de este año y desde entonces no disputó más partidos oficiales.

"No estaba muy segura de cómo iba a hacer esto. Es difícil de decir, pero ahora estoy contenta y estoy lista para mis futuros desafíos. Simplemente sé por el momento en mi corazón que esto es lo correcto para mí, como persona", remató.

Solamente le faltaba vencer en el US Open para completar su colección de los cuatro "grandes" del tenis, ya que además del torneo de su país ganó Wimbledon en el 2021 y Roland Garros en el 2019.

Tras conquistar el torneo de Australia confesó mediante un comunicado: "Desafortunadamente mi cuerpo no se recuperó de la forma que esperaba después del Abierto de Australia y no he sido capaz de prepararme adecuadamente para Indian Wells y Miami".

"No estoy en el nivel necesario para ganar estos eventos y, como resultado, he decido retirarme de ambos torneos. Me encantan estos eventos y estoy triste de no estar allí compitiendo, pero mi enfoque está puesto en poner bien mi cuerpo", sostuvo hace dos meses.

Swiatek y Sakkari se estrenan en el podio tras Barty

La víspera, la WTA anunció que Barty seguía al frente de la clasificación mundial, con dos nuevas acompañantes en el podio: la polaca Iga Swiatek y la griega Maria Sakkari, mientras que la española Paula Badosa ganó un puesto y es sexta esta semana.

Tanto Swiatek como Sakkari alcanzan su mejor puesto de siempre en la clasificación, segunda y tercera, respectivamente, mientras que se caen del podio la checa Barbora Krejcikova, ahora cuarta, y la rusa, sin bandera en la clasificación por el conflicto bélico, Ariana Sabalenka, quinta.

Badosa gana un puesto y es sexta, mientras que la también española Garbiñe Muguruza se mantiene en la novena posición.

El mayor ascenso entre las cien primeras de la lista es para la británica Harriet Dart, que gana 23 puestos para instalarse en el 99 de la lista mundial.

Por lo que se refiere al resto de jugadoras iberoamericanas en el top 100, la colombiana Camila Osorio asciende un puesto y se sitúa en el 34, la española Sara Sorribes gana también uno para ser la 35, mientras que la también española Nuria Parrizas baja cuatro y aparece en el 49.

La primera jugadora ucraniana de la clasificación es Elina Svitolina en el puesto vigésimo, tras perder dos posiciones esta semana.

