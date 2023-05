Alcaraz y Djokovic no tiemblan

Carlos Alcaraz de España reacciona mientras juega contra Flavio Cobolli de Italia en su partido de primera ronda de individuales masculinos durante el torneo de tenis Grand Slam del Abierto de Francia en Roland Garros en París, Francia. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Ni el español Carlos Alcaraz ni el serbio Novak Djokovic temblaron en su estreno en Roland Garros, donde son los máximos favoritos al título, y firmaron dos triunfos contundentes que nutren su condición de candidatos al éxito.

El número 1 del mundo se impuso sin pestañear al italiano Flavio Cobolli, 159 del ránking, un jugador de 21 años, uno más que el español, que jugaba su primer partido en un Grand Slam y que acabó derrotado 6-0, 6-2 y 7-5.

Alcaraz confesó sentirse "invencible" en la primera fase del duelo, pero también dijo estar muy satisfecho de cómo negoció el tercer set, cuando su rival le obligó a elevar el nivel.

El cabeza de serie número 1 más joven desde 1976 dio una aviso a sus rivales de que llega con altas ambiciones al torneo, que el tropezón de Roma no le ha dejado secuelas, y ahora se medirá contra el japonés Taro Daniel, 112 del mundo.

Alcaraz: "Me he sentido invencible"

"Me he dicho que podía ganar sin perder ningún juego, que podía ser más fácil de lo pensado, pero un partido puede cambiar en todo momento, pero al principio del partido me sentía invencible", dijo el número 1 del mundo tras derrotar al italiano Flavio Cobolli por 6-0, 6-2 y 7-5.

"Él no ha estado a su mejor nivel al principio, pero yo estaba realmente bien, pegando bien a la bola, haciendo muchos puntos ganadores. Croe que él no ha llegado a tener ninguna bola para ganar un juego. Es cierto que ha habido un momento que me he sentido invencible", reiteró.

Pese a que en el tercer set aparecieron "algunos problemas" que alargaron el duelo, Alcaraz se queda con su juego del primer set: "Le he pegado bien a la bola, limpia, he jugado muy agresivo y he hecho grandes tiros".

Pero también destacó la forma en la que negoció los momentos más duros, cuando el italiano le obligó a elevar el nivel.

"Estoy contento de que cuando se me ha complicado el tercer set le he dado la vuelta sin venirme abajo y he sabido olvidar los juegos que he tenido para ganar y no lo he hecho", indicó.

Alcaraz también se refirió a su próximo rival, el japonés Taro Daniel: "Tiene un año muy bueno, está jugando bien y ha ganado contra rivales difíciles. Va a ser una segunda ronda complicada, tendré que estar preparado, será un gran combate".

Novak Djokovic de Serbia juega contra Aleksandar Kovacevic de EE. UU. en su partido de primera ronda individual masculino durante el torneo de tenis Grand Slam del Abierto de Francia en Roland Garros en París, Francia. EFE/EPA/YOAN VALAT

Expeditivo fue también Djokovic para deshacerse del estadounidense de origen serbio Aleksandar Kovacevic, por 6-3, 6-2 y 7-6 (1), un rival al que conoce bien porque se han entrenado juntos.

El tenista de 36 años, que busca su tercera corona en París y convertirse así, con 23, en el hombre que más Grand Slam acumula, repite que su nivel físico no es el de antes, pero cree que tiene experiencia suficiente para saber dosificarse.

Su siguiente rival será el húngaro Marton Fucsovics, 83 del ránking, de 30 años, que ha perdido los cuatro duelos anteriores contra el serbio, dos de ellos a cinco sets, en el Abierto de Estados Unidos de 2018 y en Wimbledon hace dos años.

El italiano Jannik Sinner, octavo favorito, también pasó sin apuros a la siguiente ronda tras derrotar al francés Alexandre Müller, por 6-1, 6-4 y 6-1, y se medirá contra el alemán Daniel Altmaier, que venció al suizo Marc-Andra Huesler por 6-3, 6-4 y 6-4.

La sorpresa del cuadro masculino la firmó el canadiense Felix Auger-Aliassime, que se convirtió en el primer top-10 eliminado en Roland Garros tras caer ante el veterano Fabio Fognini en primera ronda por 6-4, 6-4 y 6-3.

Con problemas en un hombro que le obligaron a ser baja en la segunda ronda del pasado torneo de Lyon, el pupilo de Toni Nadal, de 22 años, está lejos de un nivel alto en tierra batida.

Paris (France), 29/05/2023.- Caroline Garcia of France plays Wang Xiyu of China in their Women's Singles first round match during the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 29 May 2023. (Tenis, Abierto, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT

En el cuadro femenino, a la espera de que este martes entre en acción la polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo y defensora del título, la francesa Caroline Garcia, quinta favorita, avanzó con algunos problemas ante la china Xiyu Wang, a la que superó por 7-6 (4), 4-6 y 6-4.

Se medirá con la rusa Ana Blinkova, que derrotó a la belga Ysaline Bonaventure por 6-2 y 6-0.

La sorpresa la dio la checa Petra Kvitova, décima cabeza de serie, que cayó ante la italiana Elisabetta Cocciaretto por 6-3 y 6-4.

Disfruta de las noticias deportivas de República Dominicana con el Diario RÉCORD