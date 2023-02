Alcaraz y chileno Jarry en una semifinal y en otra español ante británico

Carlos Alcaraz vs Nicolás Jarry

El español Carlos Alcaraz y el chileno Nicolás Jarry se medirán hoy sábado en una de las semifinales del Abierto de Río de Janeiro en tanto que el también español Bernabé Zapata y el británico Cameron Norrie protagonizarán la otra, tras vencer este viernes sus respectivos partidos por cuartas de final.

Las semifinales del único torneo ATP 500 de Sudamérica reunirán a los dos tenistas que disputaron el domingo la final del Abierto de Argentina: Alcaraz, número dos del mundo, que fue campeón en Brasil en 2022 y que se impuso en Buenos Aires, y Norrie, número 13 en el ránking de la ATP y el segundo favorito en el torneo carioca.

Igualmente reunirán a dos tenistas que se convirtieron en grandes sorpresas: Zapata (63 ATP), que viene dando grandes pasos este año debido a que avanzó a las semifinales tanto en Argentina como en Brasil, y Jarry (139 ATP), que tuvo que disputar la etapa clasificatoria en Río y esta semana eliminó a dos de los favoritos.

El último en garantizar su cupo en semifinales fue el chileno, que se impuso por 6-3 y 7-6 (3) a Sebastián Báez (35 ATP), sexto favorito en Río y que era el último sobreviviente de entre los siete argentinos que comenzaron la competición.

Antes de eliminar al sexto favorito, Jarry ya había dejado por el camino en la primera ronda al italiano Lorenzo Musetti, el número 21 de la ATP y que era la tercera cabeza de llave en Río.

El tenista chileno de 1,98 metros ya fue semifinalista en el Abierto de Río de 2018 y campeón por parejas en 2019 al lado del argentino Máximo González.

Su rival este sábado será el archifavorito Alcaraz, que avanzó a semifinales tras imponerse este viernes por 6-4 y 7-6 (0) al serbio Dusan Lajovic (80 ATP) en un partido de una hora y 54 minutos.

El tenista murciano de 19 años, primer favorito en Brasil y vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, tuvo frente al serbio menos dificultades que las que enfrentó el jueves en octavos ante el italiano Fabio Fognini (86 ATP), contra el que tuvo que remontar en un duro duelo de casi tres horas.

El español, campeón el domingo en Argentina tras cuatro meses parado por lesión, dejó claro su favoritismo frente a Lajovic, que en primera ronda eliminó al argentino Diego Schwartzman (38 ATP), quinto favorito y campeón en Brasil en 2018, y en octavas al también serbio Laslo Djere (57 ATP), que alzó el título en Río en 2018.

Norrie avanzó a semifinales al vencer este viernes por 4-6, 6-1 y 6-4 al boliviano Hugo Dellien (111 ATP) en un partido de una hora y 55 minutos que tuvo que remontar.

El británico, que llegó a Río impulsado por haber alcanzado la final en Argentina, se confirmó como el tenista con mayor número de victorias en la actual temporada, con 16 triunfos.

El zurdo de 27 años, que tiene cuatro títulos en su carrera, frenó el impulso del argentino Diego Schwartzman, que en 2019 también había llegado a cuartas de final en Río de Janeiro, este año fue semifinalista en el Abierto de Córdoba y el miércoles eliminó a eslovaco Alex Molcan (54 ATP), el noveno favorito en Brasil.

El cuarto semifinalista es Bernabé Zapata, que hoy se impuso por 6-4, 2-6 y 6-4 a Albert Ramos Viñolas (47 ATP) en el duelo de españoles por cuartos de final en Río.

El jugador de Valencia de 26 años supo aprovechar su mejor forma física y su juventud frente al veterano catalán de 35 años en un intenso partido de dos horas y 31 minutos bajo el fuerte calor del verano austral en esta ciudad brasileña.

Zapata, también semifinalista en Argentina, llegó el lunes a su mejor lugar en el ránking mundial (63) y debe ascender aún más debido a que en Río eliminó en cuartas a Ramos (47 ATP), que era el séptimo favorito en Brasil y llegó hasta semifinales en Río en 2017, y en octavas al argentino Francisco Cerundolo (33 ATP), el cuarto favorito.

Definidos los finalistas en dobles

En la competición por parejas del Abierto de Río este viernes quedaron definidos los finalistas.

La primera dupla en garantizar cupo en la final fue la de los argentinos Máximo González y Andrés Moteni, que se impuso por 6-3 y 6-4 a la integrada por el también argentino Horacio Zeballos y al portugués Francisco Cabral.

La otra pareja finalista es la integrada por el colombiano Juan Sebastián Cabal y el brasileño Marcelo Melo, que venció por 6-4 y 6-4 a los franceses Sadio Doumbia y Fabian Reboul.

El ATP 500 de Río de Janeiro, que se disputa hasta el domingo en las canchas de tierra batida del Jockey Club Brasileño y reparte premios por 2,2 millones de dólares, forma parte de la gira sobre tierra batida en Sudamérica, que comenzó con el Abierto de Córdoba y el Abierto de Argentina, y concluye la próxima semana con en ATP 250 de Santiago de Chile.

