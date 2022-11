Alcaraz enrumbado. Nadal y Medvedev eliminados a las primeras de cambio

EFE/EPA/YOAN VALAT

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, cumplió el guion y pasó a los octavos de final del Masters 1.000 de París-Bercy, de los que fueron eliminados contra todo pronóstico otro dos de los favoritos, Rafa Nadal (n.2) y Daniil Medvedev (n.3).

Esta intensa jornada en Bercy también sirvió para definir los dos últimos billetes para las Finales ATP de Turín que fueron para Felix Auger-Aliassime y Andrey Rublev, quienes se unen a Alcaraz, Nadal, Casper Ruud, Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Novak Djokovic.

Alcaraz doblegó en un doble 6-4 a Yoshihito Nishioka (n.38) y abre distancia con su perseguidor Nadal, derrotado por Tommy Paul (n.31).

A la espera de la Copa Maestros de Turín, el murciano tiene cada vez más papeletas para acabar el año en la cima. El prodigio español, de 19 años, se mide este jueves en los octavos a Grigor Dimitrov.

También reaparece hoy el vigente campeón del Masters de París, Novak Djokovic, quien encara al ruso Karen Khachanov (campeón en 2018).

Alcaraz inició la defensa del número uno en un Masters 1.000 ante el aguerrido Nishioka, frente al que se mostró sólido en el saque y desde el fondo de la pista, a pesar de los problemas físicos en su rodilla izquierda, que tuvo que vendarse.

"La rodilla va bien, hay molestias, es final de año y hay que cuidarlas, pero hoy ha ido bastante bien. No he sentido ningún dolor en la rodilla", aclaró el murciano.

El tenista más joven en ser número 1 de la ATP terminará el torneo de Bercy en lo más alto de la clasificación pase lo que pase debido al tropiezo de Nadal, su perseguidor a 920 puntos.

El batacazo del jugador de Manacor, ocurrido al filo de la media noche, ha sido la noticia del día en París.

Se dejó remontar un 6-3 para caer en cerca de dos horas y media ante Paul por 7-6 (4) y 6-1.

El tenista con más grandes (22) llegaba con varios interrogantes mentales y físicos: fue padre primerizo el pasado 8 de octubre y llevaba sin competir en individuales desde que cayese en los octavos del US Open hace dos meses, ante otro estadounidense Frances Tiafoe.

Nadal se va del torneo parisino con un sabor amargo. Aunque se disputa en su ciudad fetiche en la que ganó 14 Roland Garros, este Masters 1.000 de pista cubierta es de los pocos que le faltan en su ilustre currículo. Una final con David Nabaldian en 2007 fue su mejor marca.

Daniil Medvedev fue otra de las sorpresas. Su derrota ante el australiano Alex de Miñaur (n.25) no entraba en las quinielas. El espigado ruso -ganador en Bercy en 2020 y finalista en 2021- se inclinó en tres sets. De Miñaur afrontará en los octavos a Tiafoe (21 del mundo).

Sí que cumplió Stefanos Tsitsipas, quinto del ránking ATP, quien apeó al británico Daniel Evans (27 del mundo) en dos sets, 6-3 y 6-4. Uno de los tenistas más en forma del momento, el canadiense Felix Auger-Aliassime, pasó a octavos, aunque sufrió lo indecible para doblegar al sueco Mikael Ymer en tres mangas.

Auger-Aliassime se medirá en octavos al veterano francés Gilles Simon, quien postergó su retirada venciendo al estadounidense Taylor Fritz.

El español Pablo Carreño (n.14) ganó a Denis Shapovalov en tres mangas y se medirá a Tommy Paul, verdugo de los españoles Nadal y de Roberto Bautista.

Nadal: "Mi intención es estar en Turín"

Nadal, quien acaba de caer en el Masters 1.000 de París-Bercy ante Tommy Paul, dijo que su intención es estar en las Finales ATP de Turín de mediados de noviembre y contó que "nunca" ha necesitado de un psicólogo para jugar al tenis.

"En matemáticas suspendí, así que no sabría decirte porcentajes. Lo que opino es que voy a ir, no veo otro plan en mi cabeza si no ocurre nada de aquí hasta el domingo. Mi intención es estar allí", comentó en declaraciones posteriores a su derrota ante Paul (n.31).

El español refirió que "no tiene nada que perder" en la Copa de Maestros, aunque reconoció que le faltan más partidos en el circuito. "Nunca sabes cuándo será el último, sobre todo a mi edad", volvió a decir, insistiendo en que vive el día a día.

Sin embargo, no quiso buscar excusas para su derrota. "Esto es siempre lo mismo. Si juegas bien, ganas, si no, pierdes. Hubo momentos en los que estaba jugando bien, pero no en los momentos clave", analizó.

Nadal explicó que se midió a un rival que está haciendo una buena temporada y que hoy mostró "buenos golpes" y estuvo "concentrado".

El mallorquín habló sobre la iniciativa de Carlos Alcaraz de acudir a ayuda psicológica para lidiar con la alta competición. Dijo apoyar y entender la idea, aunque él comentó que "nunca" ha recurrido a una terapia para jugar al tenis.

"Es cierto que tuve un episodio de ansiedad en 2015, pero entonces no era un tema de psicólogo, era otra cosa (...) Si tienes ansiedad por otras cosas es algo diferente, se trata de algo más importante".

