Adolescente Alcaraz fulmina a Tsitsipas para meterse en semifinales

El español Carlos Alcaraz, de 18 años, disputará sus primeras semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó tras deshacerse este viernes del primer cabeza de serie, el griego Stefanos Tsitsipas (6-4 y 5-7 y 6-2), en dos horas y doce minutos de partido.

El murciano, undécimo del ránking mundial y quinto favorito del Godó, se llevó el primer set tras romper el saque de su adversario en el noveno juego, que acabó con una espectacular dejada, y ganar el suyo con autoridad.

