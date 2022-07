Willy Adames pega grand slam en la paliza de Cerveceros a Piratas

El inicialista Rowdy Tellez y el dominicano Willy Adames, que logró un 'grand slam', se combinaron para remolcar nueve carreras y de esta manera encabezaron el feroz ataque de los Cerveceros de Milwaukee, que este viernes vencieron por paliza 2-19 a los Piratas de Pittsburgh.

Always be ready. The first pitch of the game went straight for Willy Adames.

MLB x @SIRIUSXM pic.twitter.com/9s5p9Zb7VH

— Milwaukee Brewers (@Brewers) July 2, 2022