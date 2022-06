Ylonka Nacidit-Perdomo presentar 'Aire' en Feria del Libro de Madrid

Ylonka Nacidit-Perdomo.

Ylonka Nacidit-Perdomo dará a conocer su libro en prosa poética titulado «AIRE» en la 81 Feria del Libro de Madrid, el viernes 3 de junio a las 12 h. en la Biblioteca Eugenio Trías, Parque El Retiro, dentro del Programa de Actividades de la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, en la 81 Feria del Libro de Madrid.

«AIRE» (Editora Búho, 2022) está ilustrado por la artista visual dominicana Citlally Miranda Pérez residente en Filadelfia, EUA; contiene «Prefacios» de Catharina Vanderplaats, distinguida Profesora Emérita de la Universidad Concordia en Montreal (Canadá) y de Alexander Selimov, Professor of Spanish, Iberian & Latin American Studies, de la University of Delaware y Universal Ambassador of Culture, UNESCO.

Gala Helena Mayí-Miranda © Ángel Vargas.

«AIRE» será presentado por Gala Mayí-Miranda, Historiadora de Arte especializada en la Universidad de Ginebra que, Investiga los artistas de la República Dominicana. Gala es egresada de la Facultad de Turismo Cultural de la Universidad del Valais, en Suiza, su tesina de licenciatura se intitula «Comparing the institutional memory and the artistic community’s collective memory in the revitalization of a UNESCO neighborhood: The case of the Colonial City of Santo Domingo, Dominican Republic» y obtuvo la cualificación máxima con su análisis. Fue la primera pasante de la Davidoff Art Initiative en el 2016; asistió a la historiadora de arte Albertine Koop en Basilea y a los artistas de la iniciativa durante ese año. En el 2018, asistió a la historiadora de arte y curadora del Museo de Etnografía de Ginebra Floriane Morin encargándose de la base de datos de la Colección África. Contribuye en Wikipedia, creando biografías Contribuye en Wikipedia, creando biografías de artistas y dando formaciones. Es co-fundadora de Ennegreciendo Wikipedia.

Nacidit-Perdomo es escritora e investigadora Séniorde género, además de dedicarse a la edición. Es la Albacea y custodia del legado documental e iconográfico de Abigail Mejía (1895-1941), pionera del derecho al sufragio de las mujeres de la República Dominicana.

En el presente, Ylonka, es la más importante coleccionista de manuscritos éditos e inéditos, documentos e iconografía sobre y de creación de dominicanas del siglo XIX y las primeras cuatro décadas del siglo XX.

Nacidit-Perdomo asume su vocación de escritora en sus años de bachillerato. En su familia son escritores su abuela paterna, la Maestra Normal Josefa Octavia [Loli] Moretta, que tuvo activismo político en el movimiento Sufragista de vanguardia a principios del siglo XX, en Barahona, junto a Patria Mella del Monte, por la cual está emparentada con el bardo romántico Apolinar Perdomo. Es descendiente en línea directa del Diputado Constitucionalista de 1844 por Hincha José Mateo Perdomo, y del prócer restaurador Juan Sánchez Ramírez. Su madre, Altagracia Esther, le enseñó a leer y a escribir y, de su padre, Paíno Manuel, aprendió apreciar el valor del arte patrimonial.

Desde finales de la década del 90, guiada por su maestra, la académica holandesa, Catharina Vanderplaats, investiga la obra de autoras decimonónicas del siglo XIX y del XX, contraponiendo al silencio impuesto y a la historia oficial, una mirada en contrapunto que quiebra y pone en conflicto —desde una enunciación de territorialidad biográfica— los estereotipos en torno al sujeto femenino, para crear desde el conocimiento una metáfora propositiva de la memoria colectiva que pertenece a todas las mujeres que «nacen» y se hacen, narrando desde el discurso de la diferencia su universo, su imaginario y su itinerario cotidiano.

Nacidit-Perdomo es la pionera de los estudios sobre el sufragio femenino en la República Dominicana y, la autora de la contra-historia en la cual se basó el primer documental desde la perspectiva de género producido en el país en el 2008 por Jatnna Tavárez y Martha Checo, Las Sufragistas, que narra la hazaña más importante de la mujer dominicana en el siglo XX, después de la formación de la República en 1844, que fue alcanzar —luego de grandes luchas, acciones de resistencia intelectual, acuerdos políticos, campañas educacionales y comunicacionales, protestas y marchas— la condición de ciudadana. En el 2004 fue co-productora de la primera adaptación llevada al cine de una obra literaria de una mujer en la República Dominicana, Frente al Mar, basada en un relato del mismo nombre de la escritora Hilma Contreras (2010-2006), de quien Nacidit-Perdomo es la albacea literaria.

Su bibliografía literaria publicada comprende los poemarios Contactode una mirada (1989), Arrebatos (1993), LunaBarroca (1996), Papeles de la noche (1998), Octubre (1998), Triángulo en trébol (1999), Hacia el Sur (2001), Contemplación (2006) La sombra del Amor(antología poética personal, 2006), Dentrodel Bosque (2014) y Carta al Silencio (2018).

La obra crítica, ensayística y de compilación de Nacidit-Perdomo comprende Alfonsina Storni: a través de sus imágenes y metáforas (1992), Hilma Contreras: Una vida en Imágenes ( 1993), Abigail Mejía: Una vida en imágenes (1995), Altagracia Saviñón o la discontinuidad del instante (1998), Sobreaviso, escritura de mujeres (1998), La Circularidad Enigmática de la Mirada / The Enigmatic Circularity of The Glance, edición bilingüe, traducción de Linda M. Rodríguez Gugliemoni (2000), Contrapunto, desconcierto y territorios afectivos de mujeres ( 2001), Editora General del libro de ensayos Mujeres y Cambio desde la letra (2005) asociada a Janet N. Gold y Asunción Horno-Delgado, Las Sufragistas: Un documento para la Historia ( 2016) y los diccionarios de autor Diccionario Lupo (2018), Diccionario Storni (2018), Diccionario Román (2018) y Diccionario Villegas(2020).

Además realizó la labor editorial del libro de ensayos críticos Agencia, historia y empoderamiento femenino (Editora Búho, 2018) de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades (AEGS), editado por Diane Marting (University of Mississippi), Eva Paris (Ohio Wesleyan University) y Yamile Silva (University of Scranton).