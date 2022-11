Vladimir Tatis Pérez pondrá en circulación "Mátalo", una extraña novela de amor

Vladimir Tatis Pérez.

El escritor Vladimir Tatis Pérez pondrá en circulación la novela Mátalo. Es la primera novela que publica, aunque ya había escrito otra novela que se mantiene inédita.

La novela será puesta en circulación el 2 de diciembre en la sala Aída Cartagena Portalatín, de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en la Plaza de la Cultura.

Desertor de los engaños políticos, migrante de regreso, Vladimir Tatis Pérez estudió arte publicitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), tomó clases de teatro, cursos de escenografía y montaje de espectáculos. Vivió en España, país en el cual escribió una novela basada en la vida de su abuelo Tello, con quien tuvo una gran identificación y cercanía.

Ha publicado los libros de cuentos La herida de Evay De castigo en la azotea.

"Escribí esa novela y la envío a República Dominicana, para que escritores y críticos me dieran su opinión, y no fue buena, me decían: "No puede ser". Ingresé en una escuela de escritores, una escuela independiente. Nos reuníamos en una librería que cerraba al público a las seis de la tarde", explicó.

Recordó que continuó escribiendo y mostró sus trabajos recibíó otro golpe: "mi ortografía era malísima. Entonces tomé cursos de ortografía, leí más. Seguí escribiendo, pero olvidé la novela y me concentré en los cuentos".

Ganó el Premio Juan Bosch, de Funglode, en 2014, y a partir de este premio regresó al país, y se dedicó a escribir con mayor motivación.

Ganó otros premios, como el de Radio Santa María, y el premio de los proyectos culturales, cuando el ministro de Cultura era José Antonio Rodríguez.

Vladimir Tatis Pérez habló en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV.

