Vanessa Requena Fernández: "Yo me imagino una situación inicial y me lanzo a escribir sin más"

“Siempre estoy escribiendo algo, espero que os guste tanto como mis anteriores libros”.

Vanessa Requena Fernández nació en Barcelona en el año 1979. Estudió Biología en la Universidad Autónoma de Barcelona, aunque trabajó durante once años en el mundo de las finanzas.

Después de ganar el concurso de microrrelatos “Amigos para siempre”, de la editorial Hipálage, en 2013 publicó su primera novela: “Al otro lado de las llamas”, de fantasía medieval.

En 2015 escribió “Lúa: comienza una nueva vida”, una comedia romántica ambientada en Barcelona, y en 2018 llegó “Cien años no bastan”, una historia de misterio con tintes sobrenaturales.

En 2021, a raíz de publicar microrrelatos en sus redes sociales, publicó un recopilatorio titulado “no me apetece leer”.

Su última novela, “Mi Asesino favorito”, fue publicada en 2022 y es una mezcla entre el thriller de acción y la comedia romántica.

Vanessa Requena amablemente me permitió que le hiciera algunas preguntas sobre su vida y su creación literaria. Aquí les dejo estas interesantes repuestas que nos permitirán conocer más a esta valiosa escritora.

Gerson Adrián Cordero: Vanessa, ¿podrías hablarnos un poco de su infancia?

Vanessa Requena: Nací y crecí en Barcelona, pasaba los veranos en la playa, haciendo excursiones por la montaña… Mis padres tenían la casa repleta de libros y a los ocho años comencé a leer, aunque mi elección tal vez no fue lo más adecuado para mi edad: el primer libro que leí fue La larga marcha, de Stephen King. No entendí muchas cosas (menos mal), pero me enganché a las novelas de terror. Más tarde fui explorando otros géneros y hoy en día debo que decir que tengo unos gustos muy eclécticos.

GAC: ¿Nos gustaría que nos digas cómo inició su carrera como escritora?

VR: Comencé a escribir como afición, pero mis amigos leyeron mi primera novela, Al otro lado de las llamas, y me animaron a publicarla. Lo hice con mucha inseguridad, no sabía si gustaría o no. Me sorprendió la acogida tan cálida que tuvo, escribieron unas reseñas tan bonitas que al final me decidí a seguir escribiendo.

GAC: ¿Qué lecturas y escritores le sirvieron cómo motivación para dar sus primeros pasos en la creación literaria?

VR:Patrick Rothfuss y sus libros El nombre del vientoy El temor de un hombre sabio. Estas novelas forman parte de una trilogía inconclusa y me gustaron muchísimo. De hecho, cuando terminé de leer la segunda me entraron unas ganas irresistibles de escribir algo, y así comencé a escribir Al otro lado de las llamas.

GAC: Vanessa desde su punto de vista, ¿qué es lo más importante que se debe tomar en consideración a la hora de iniciar una obra?

VR: Hay muchas maneras de escribir. Hay autores que tienen en su cabeza todo el argumento, lo estructuran por capítulos y ya saben lo que van a escribir en cada uno antes de comenzar, hacen una ficha de cada personaje con su descripción, sus aficiones, sus defectos… Yo no puedo escribir así, para mí es como intentar diseccionar el alma del libro. Yo me imagino una situación inicial y me lanzo a escribir sin más. No tengo ni idea de lo que va a pasar, solo escribo cosas que mantengan mi atención en la historia, que me mantengan interesada. Imagino constantemente qué puede pasar a continuación y cuando se me ocurre algo que atrae mi atención, sigo por ahí. A veces las escenas se desarrollan de manera inesperadas, los personajes reaccionan de manera distinta a lo que había pensado en un inicio y dejo que fluya la historia por ese nuevo sendero, a ver dónde me lleva. Es como ver una película que me voy inventando sobre la marcha y para mí es un verdadero placer.

GAC: ¿Cuáles son los temas que más te gustan desarrollar?

VR: Me gusta que, aunque no sea el tema principal del libro, haya siempre una historia de amor que se vaya desgranando poco a poco. Me gusta también las historias de superación, la capacidad de adaptarse, reinventarse… Creo que es porque yo me he reinventado muchas veces y, aunque da vértigo, comenzar un nuevo proyecto siempre ilusiona.

GAC:“En un mundo en donde la magia es un secreto a voces, Kendra tiene que aprender a cuidarse sola siendo tan sólo una niña. Fingir que es una poderosa hechicera para introducirse en los círculos mágicos de la capital es peligroso, sobre todo para una muchacha que apenas sabe conjurar. Sin embargo, Kendra tiene otros recursos que nada tienen que envidiar a la magia más poderosa. ¿Podrá descubrir el oscuro secreto que envuelve a su tía y del que nadie quiere hablar?”.

Vanessa este es el argumento de tu novela Al otro lado de las llamas. ¿Podrías hablarnos un poco de la creación de esta importante novela?

VR:Mientras escribía esta historia me enamoré de ella sin remedio. Solo tenía en mente una niña pequeña perdida en un bosque, sin comida y sin recursos. Quería ver cómo se las arreglaría para sobrevivir. Comencé a escribir y pensé que estaría bien que hubiera algún tipo de magia y ella lo descubriera por casualidad. Así, consiguió hacer fuego y mantener la llama viva se convirtió en su principal misión. Estaba tan aburrida que comenzó a hablar con la hoguera para entretenerse y un día… El fuego contestó. Uno de los mensajes principales de esta historia es que cuando no tienes a tu alrededor a nadie que te marque límites, tu mente tiene potencial para conseguir cualquier cosa que se proponga, aunque sea tan disparatada como hablar con el fuego.

GAC: ¿Cómo surge la creación de tu obra “Lúa: comienza una nueva vida”?

VR: Me gusta explorar géneros distintos y me apeteció probar con la comedia romántica. Fue una experiencia muy gratificante y me reí muchísimo escribiendo las aventuras de Lúa, prácticamente escribí toda la novela del tirón. Cuando me iba a dormir por la noche me quedaba pensando “¿cómo voy a sacar a Lúa de esta?”, porque siempre la metía en líos.

GAC: ¿Cuáles escritores, o, escritoras de tu generación recomiendas leer?

VR: Hay autores muy conocidos que podría destacar, pero quiero hablar de escritores que no son famosos y, sin embargo, tienen unas obras increíbles y distintas a lo que estamos acostumbrados a encontrar. Me refiero a escritores comoJordi Hortelano, Susana Gil o Verónica Martínez Amat. Y tantos otros que tienen libros maravillosos pero que no consiguen la visibilidad que se merecen.

GAC: Eres muy conocida por publicar tus relatos en las redes sociales y por tener un público de lectores muy considerable; en el año 2021 publicaste tu libro titulado (No me apetece leer), un trabajo en el que recopilas partes de estos relatos ya mencionados, ¿podrías decirnos cómo ha sido tu experiencia con tus lectores y por supuesto, con tu libro?

VR: Comencé a escribir relatos en las redes sociales para que los lectores vieran mi estilo de escritura y se animaran a leer mis novelas. Decidí hacer historias muy cortas porque en las redes sociales la gente no se detiene a leer textos demasiado largos, pero quería que cada cuento tuviera un giro inesperado, o provocara una emoción en el lector. Los relatos tuvieron tanto éxito que al final decidí publicar este recopilatorio y puedo decir con orgullo que gente que atravesaba un bloqueo lector o que creía que no le gustaba leer se ha enganchado a la lectura a raíz de adentrarse en «No me apetece leer».

GAC: He tenido la oportunidad de leer varios de tus relatos y lo que caracteriza tus narraciones es la manera de como logras mantener al lector en suspenso sin que en ningún momento se pierda el interés de la lectura, ¿cuál ha sido el proceso de preparación que te ha servido para desarrollar esta habilidad en tu escritura?

VR: Si te digo la verdad, no tengo una técnica definida, los escribo de forma instintiva. Muchas veces los comienzo sin saber cómo van a terminar y llegados a un punto me detengo un momento y pienso “¿qué final me dejaría de piedra…?”. La verdad, muchas veces cuando recibo comentarios de lectores que se han sorprendido con el final me dan ganas de contestar que yo también me he sorprendido. La verdad es que no me cuesta nada escribirlos y para mí es como un pasatiempo que mantiene mi cerebro en forma.

GAC: Has cosechado frutos con tus relatos, en el 2013 ganaste el concurso de microrrelatos “Amigos para siempre”, de la editorial Hipálage, ¿cómo te sentiste al recibir ese premio?

VR: Participé en ese concurso por casualidad y sin ninguna expectativa de ganarlo. Envié un microrrelato y me olvidé del tema. Cuando vi que había ganado el concurso me sorprendí y fue la primera vez que me planteé que lo que yo escribía tal vez podía gustar a alguien más.

GAC: También has incursionado en una historia de misterio con tintes sobrenaturales. Vanessa, ¿podrías hablarnos de tu novela «Cien años no bastan»?

VR: Cien años no bastan tiene una estructura distinta al resto de mis novelas, intercala capítulos en el presente con capítulos en la época victoriana y fue un rompecabezas conseguir que al final de cada capítulo pasara algo que dejara al lector con ganas de más justo antes de cambiar a la otra historia, pero sin desvelar más de la cuenta para que no se desvelara el enigma hasta el final del libro. A veces una de las historias estaba ya a punto de “estallar” y a la otra todavía le faltaba, y tenía que inventarme algo para que las dos fueran al mismo ritmo. Todo eso sumado a que cuando comencé a escribir sabía cómo empezaba y cómo iba a terminar, pero no tenía ni idea de cómo iba a llegar hasta allí. Eso es lo que mantuvo mi interés en la historia hasta el final, fue como resolver un cubo de Rubik.

GAC: Algunos de tus lectores han escrito de esa novela “Un libro completamente recomendado. Te engancha desde el principio, son dos historias paralelas construidas a la perfección”. “Todas las novelas de Vanessa Requena me encantan. Pero ésta en especial me ha hipnotizado. Dos historias paralelas con muchos años de diferencia. No puedes dejar de leer, te hace querer saber más. Sus toques de humor, los justos y acertados para el tipo de novela que es. La recomiendo”. ¿Cómo te sientes al leer estás palabras?

VR: Creo que esto es lo mejor que te puede pasar como escritora, reseñas así son las que te alegran el día y hacen que tu trabajo tenga sentido. Siempre estaré agradecida a todos los lectores que, desde mis inicios, apostaron por mis letras y se adentraron en mis historias sin más armas que una taza de café.

GAC: Tu libro más reciente, Mi asesino favorito (2022), es una comedia romántica con mucha acción, ¿podrías hablarnos cómo inicia la creación de esta historia? Y ¿Cómo te surgió la creación del personaje Dani que es quien le da vida a la novela?

VR: Ya había publicado una comedia romántica, Lúa, y me apetecía volver a reírme con una historia divertida, pero no quería escribir un libro que fuera “más de lo mismo”, así que decidí darle una vuelta y mezclarlo con un thriller de acción. Así nació Dani, una mujer que trabaja haciendo desaparecer cadáveres para asesinos en serie y organizaciones criminales. Es un thriller de acción, pero está escrito como una comedia romántica y eso le da un giro muy divertido.

GAC: ¿Tienes alguna rutina al momento de dar inicio una nueva obra?

VR: (Ríe) Solo que me dejen sentarme a escribir, no le pido más a la vida.

GAC: Y la pregunta más esperada, ¿está Vanessa Requena Fernández trabajando en un nuevo libro?

VR: Siempre estoy escribiendo algo, espero que os guste tanto como mis anteriores libros.

GAC: Para concluir, ¿qué consejos les dirías a todos los jóvenes escritores que están dando sus primeros pasos en este complicado, pero importante universo creativo que es la creación literaria?

VR: Que no piensen en lo que le puede gustar al público cuando se sienten a escribir. No puedes saber lo que va a triunfar o no, tal vez quieres dedicarte a un género determinado solo porque se está vendiendo mucho, pero tal vez la gente se canse y, de repente, se ponga de moda otra cosa. Quién sabe… Solo puedes saber con certeza una cosa: qué es lo que te gusta a ti. Si escribes algo que te fascine a ti, seguro que le gustará a alguien más, y además lo escribirás con más ganas.

Aquí les dejo queridos lectores un cuento de la autoría de la entrevistada

Memoria muerta

Volvía de visitar la tumba de mi padre cuando he descubierto una losa con tu nombre. ¿Qué ha pasado? Íbamos a casarnos… ¿Por qué nadie me ha avisado? Apenas tienes dieciocho años, tu sonrisa rebosa alegría. Me tapo la cara con las manos y lloro. No sobreviviré sin tu mirada zalamera, sin tus besos… ¡Queríamos tener hijos!

Un mozalbete me mira.

—¿Otra vez aquí? —dice cogiendo mi mano con cariño— Ya vendremos otro día a ver la tumba de la abuela.

—¿Quién eres tú?

—Tu nieto Alonso. Vamos a casa, anda.

Dios mío, tiene tus ojos…