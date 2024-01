"Hoy , uno de los tantos días en los que no decido ser un ciudadano cualquiera, como un hombre gris de esos que dan guantes sin uno querer pelear. Que cantan serenatas, con un Brugal en los contenes. Tan frescos y baratos . Como una cigua tumbada sobre el zinc. Dando versos a los muchachos. Rezando para mañana. Para mañana."

Lo de arriba es un fragmento del poema Un ciudadano cualquiera del joven poeta dominicano Bernie Pérez (34 años). Alguna vez lo vi participar en un spoken Word en la librería Mamey y me llamó la atención su propuesta literaria tan simple como un juego de vitillas a mitad de la calle. Ligerezas envueltas en circunstancias tan sensibles como el desamor, el olor a asfalto de la soledad.

Un Ciudadano Cualquier pertenece al poemario de Bernie titulado El Cantar de los Realengos a publicarse en los próximos meses.

Todavía sigue siendo la hora de la mañana, la morena duerme en el callejón, la banquera se seca los vuelos con las legañas. El delivery sigue saltando cojo como adrenalina sin melanina. Si solo Jehovah sabe por qué ríen . De la patrulla que viene y nos persigue , con el delito de hacer nada. Solo tejer la sobrevivencia en el panorama.

Siempre llama la curiosidad porque la gente se hace poeta.

Mis inquietudes literarias vienen de la adolescencia. En esa época no le di tanta importancia . Observaba a los demás en el colegio y eso me ayudó mucho a definir mi proceso de identificación personal. Era el más callado del curso. Siempre me sentaba en la última fila para dedicarme a observar el entorno social del espacio donde estudiaba.

José Arias y Bernie Pérez.

Tus primeras lecturas. El primer libro que te impactó…

Lo primero que me impactó como lectura en sí fue un paquito de Mafalda. Más que un paquito era un libro rosado titulado Mafalda 9.

Todos nos iniciamos con paquitos…

Si, me llamó la atención la crítica social de Mafalda, sus preocupaciones por un mundo mejor. Luego me interesó el poeta mexicano Amado Nervo. Y, claro, más tarde los dominicanos Pedro Mir , por ejemplo.

Empecé a “dañarme cuando me encontré a la Generación Beat. Los textos de Allen Ginsberg-Aullido- , Lawrence Ferlinghetti y Jack Kerouac , Me “me dañe daño con esa gente”. Aullido (Ginsberg) y On The Road (Kerouac).

Empecé a escribir bajo esa influencia “dañina” y cometí el error de enseñarle mis textos a la profesora del colegio y ella lo repartió a los demás discípulos. Estamos hablando de los años 2004 y 2005, y por suerte para mí, nadie le hizo caso. Los muchachos ya empezaban a estar en la onda reguetonera, Imagínate, poesía …

Olvidaba algo importante. Le debo mucho a mi papá mi pasión por la poesía. Recuerdo que cuando tenía siete años en un tapón me dio a escuchar un CD de Joaquín Sabina- Esta Boca es Mía- Le agradezco mucho realmente.

Un ciudadano cualquiera

Un ciudadano cualquiera está inspirado en mi abuelo. El último oficio que hizo en su vida fue guachimán de un taller de escombros de metales. Sus nietos, incluido yo, le llevábamos la comida y jugábamos entre los escombros. Es mi alter ego de Un ciudadano cualquiera. Era un hombre que, sin tener formación escolar, había que escucharlo. Era un sabio de la calle, de la vida, de la universidad de la vida.

Bernie, esperamos leer tu poemario. Gracias por este espacio.