Tres poetas dominicanos en la luna

Hace tiempo que la poesía unió, en el lenguaje, todas las geografías imaginadas y cartografiadas.

¡Quién diría que de un país perdido en el Caribe, ubicado según Mir en el mismo trayecto del sol, unos poetas trascenderán la región de la lengua!

Rhina Espaillat, Rei Berroa y Fernando Cabrera.

Acabo de recibir la noticia de que tres vates dominicanos llegarán a la luna. Una auténtica voz de la diáspora como Rhina Espaillat, el amigo Rei Berroa (admirado caballero de las letras que es también diáspora) y Fernando Cabrera, un cultor del verso, el ensayo y las artes en prácticamente todas sus manifestaciones, han contribuido con poemas suyos al proyecto de antología global de poesía que será enviada en una cápsula del tiempo a bordo del próximo vuelo tripulado de la NASA, como parte de la Griffin Lander de Space X Astrobotic Technologies, que tiene previsto partir hacia el Polo Sur de la Luna en noviembre de 2024.

Griffin.

No es futurista. Tampoco una metáfora: llegará poesía dominicana (por primera y quizás única vez al menos para esta generación de humanos).

Se trata de la antología The Polaris Trilogy: Poems for the Moon, colección recopilada y editada por Joyce Brinkman, Joe Heithaus, Jessica Reed y Barry Harris, que fue puesta a circular el pasado 23 de enero de 2023 por la editora Brick Street Poetry Inc., y que aparece en el catálogo en línea de Amanzon.

The Polaris Trilogy: Poems for the Moon, forma parte del Lunar Codex Project fundada y cuidada por el físico y escritor filipino-canadiense Samuel Peralta, consistente en tres cápsulas del tiempo cósmicas de arte, música y poesía. La antología consta de tres secciones distintas que presentan poesía de cada continente en las lenguas nativas de los poetas. Los poemas de cada sección, escritos para la ocasión, se inspiran en tres palabras: Stars (estrella), Sun (sol) y Moon (luna), y procuran reflejar la historia del planeta y sus hábitats, mientras revelan elementos de la cultura y las formas de vida en la Tierra.

La idea es que el volumen esté disponible por al menos tres millones de años, de los contados con nuestro rudimentario calendario gregoriano, para que aquellos que visiten la luna puedan encontrar una muestra de las artes que desde el punto azul de este sistema se produce.

Leo. Me detengo para meditar la seriedad del proyecto. Se me hace imposible no googlear algunas de las informaciones. Confirmar si se trata de algún bulo o si a mis años me perdí de algún capítulo de Los Jetson o de Futurama.

Se trata de una vuelta del hombre al único satélite natural de la tierra. Regresar para dejar huellas, no la pisada de 1969, sino una más profunda, duradera, humana: depositar muestras del avance de nuestras almas, usando los de la tecnología.

Ya habíamos estado allí. Los humanos que por el ingenio de Julio Verne desde 1865 gravitamos “De la Tierra a la Luna” y que no conforme le dimos luego “La vuelta al mundo en ochenta días”.

Lo que ahora se hace es un acto significativo para la humanidad: regresamos con el avance de nuestro tiempo para dejar allí la impronta creadora más abarcadora posible. En la cápsula irán pinturas, música y objetos, entre ellos libros, entre los libros poesía y entre las poesías las de tres dominicanos que le dicen al resto del mundo que el sueño del infinito se logra amasando esperanzas y bondades: dos que cruzaron la mar para hacerse versos y uno que permanece tierra adentro, se universalizan… literalmente.

Rhina P. Espaillat, emigró a los Estados Unidos a los siete años. Creció en Nueva York, en donde fue maestra de inglés, se casó y tuvo dos hijos. Poeta, ensayista, cuentista bilingüe y traductora, ha publicado doce libros y cinco folletos en ambos idiomas. Desde 1990 vive en Massachusetts, donde es activista cultural, dirige talleres de poesía y da charlas y lecturas.

Rei Berroa, residente en Estados Unidos, ha publicado más de 50 libros de versos, antologías poéticas y estudios de crítica literaria. Le fue dedicada la Feria Internacional del Libro Dominicano en Nueva York (2014), recibió el Premio Mihai Eminescu de Rumanía (2012) y el Premio Internacional Trieste Poesía por el conjunto de su obra poética (2011). Coordina anualmente el Maratón de Poesía del Teatro de la Luna.

Fernando Cabrera, oriundo y residente en Santiago de los Caballeros, poeta, ensayista, artista visual, compositor. Premio Nacional de Poesía y Ensayo Literario. Tiene un doctorado en Estudios Hispánicos, una maestría en Administración de Empresas y una licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación. Dirige el Festival Internacional Arte Vivo. Como gestor cultural fue presidente de Casa de Arte, miembro del Consejo Nacional de Cultura y miembro activo de la Academia Dominicana de la Lengua.

Coincidí con Rei Berroa en esas sanas y necesarias locuras a las que me convoca Fernando Cabrera: otra iniciativa de alcance global que ya me parecía bastante, “Living Voices, Voces Viva, VoixVivex”, una antología-memoria de la jornada del Festival del Día Mundial de la Poesía 2022, con 170 poetas de diferentes países, del primer recital maratónico (24 horas corridas de lectura de poemas), que se realizó el 21 de marzo de 2022, Día Mundial de la Poesía.

Ahora que celebramos la palabra, nos llega otra noticia que nos sobrecoge de inmensa alegría. La luna sobre el Jaragua o la que hace azul los charcos, o la que convierte en lobo a un hombre… la de tantas experiencias creadoras, ahora, al mirarla, pensaré invariablemente que allí hay poesía dominicana.

La cápsula del tiempo tendrá eternidades, la palabra ha de ser perecedera en la memoria del tiempo y del Espacio, estarán tres dominicanos en la luna.

Rhina, Rei y Fernando trascienden fronteras, las del planeta