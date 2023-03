Susana Martín Gijón: "Estaba cansada de protagonistas masculinos en el género"

Susana Martín Gijón.

Susana Martín Gijón (Sevilla, 1981) es una escritora y guionista española, especialista en novela negra. Es la creadora del personaje de la policía Annika Kaunda, una agente de origen namibio afincada en Extremadura y protagonista de varias novelas. Tambié creó el personaje de Camino Vargas, la famosa inspectora de Homicidios sevillana.

Martín Gijón se licenció en Derecho y se especializó en relaciones internacionales y derechos humanos. Desde muy temprana edad se aficionó a la lectura y también a escribir algunos relatos. Su inclinación por la novela negra le llegó por influencia de su madre y abuela, grandes seguidoras de este género.

Comenzó a desarrollar su carrera de escritora compatibilizándola con su trabajo como asesora jurídica. Las creaciones de Martín Gijón narran historias y también retratan su mirada particular del mundo, denunciando algunas injusticias y poniendo el acento en lo que considera que lo merece.

Publicaciones.

Más que cuerpos. Sevilla, Anantes, 2013.

Desde la eternidad. Sevilla, Anantes, 2014.

Náufragos.Finalista del Premio Felipe Trigo y del Premio La Trama. Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 2015.

Vino y pólvora. Sevilla, Anantes, 2016.

Pensión Salamanca. Sevilla, Anantes, 2016.

Destino Gijón. Sevilla, Anantes, 2016.

Expediente Medellín. Sevilla, Anantes, 2017.

Progenie. Barcelona, Alfaguara, 2020.

Especie. Barcelona, Alfaguara, 2021.

Planeta. Barcelona, Alfaguara, 2021.

Esta importante escritora nos permitió que conociéramos un poco sobre su trayectoria. Sin más nada que agregar aquí sus interesantes repuestas.

Gerson Adrián Cordero. Susana, ¿podrías hablarnos un poco de tu infancia?

Susana Martín Gijón. Podría deciros que fui una lectora voraz desde muy pequeña. Mi madre inculcó en mis hermanos y en mi la pasión por los libros y éramos unos visitantes asiduos de la biblioteca de mi ciudad.

GAC. ¿Cuáles lecturas te fueron encaminando en la creación literaria?

SMG.He pasado por todos los géneros, pero creo que fue la novela de crímenes la que más me marcó. Ya de muy jovencita había leído decenas de historias de Agatha Christie. Me encantaba ese reto de adivinar cuál de todos los sospechosos sería el asesino.

GAC. En el año 2013 nace tu primer libro de la saga policíaca “Más que cuerpos”, háblanos de esa experiencia.

SMG. Aproveché un paréntesis en mi trayectoria laboral, siempre muy agitada, para sumergirme en algo que me apetecía mucho hacer: tratar de concluir una novela. En ella volqué muchas de mis preocupaciones sociales, en especial la violencia de género en parejas jóvenes y la trata de mujeres.

GAC. La serie «Más que cuerpos» continúa con Desde la eternidad (2014), ¿qué podemos encontrar en esta nueva entrega?

SMG. Una evolución de todos los personajes, especialmente de los protagonistas Annika y Bruno, pero también una trama policial con elementos muy sugerentes: los crímenes se perpetran con armas que tienen más de dos mil años de antigüedad y los investigadores tendrán que remontarse al pasado romano de la ciudad para resolverlos.

GAC. Dos años después, en 2016, publicas Vino y pólvora, la tercera entrega de la saga en la que nos encontramos tres tramas bien separadas, ¿cómo lograste que cada historia, aunque cronológicamente estén unidas, nos permitan entenderlas sin importar el orden de lectura?

SMG. Siempre hay que recapitular para los nuevos lectores, evitando que se sientan desorientados y así puedan disfrutar de la historia tanto si conocen ya a los personajes como si no. Y las tramas en sí se resuelven en cada caso. Así, en esta historia nos sumergiremos en el mundo del vino al tiempo que exploramos la desigualdad que hace que una organización mafiosa pueda estar tan enraizada en la sociedad.

GAC. En 2017 se publicó la siguiente obra bajo el título Expediente Medellín, háblanos de ella.

SMG.Esta es una novela corta con un fondo metafictivo y mucho humor. En ella mezclo mis vivencias en el Medellín colombiano con una trama criminal y con los personajes de la saga anterior. La verdad, me ha dado muchas alegrías, pues entre otras cosas recibió un premio como mejor novela del año.

GAC. ¿Cómo surge la creación del personaje de Annika Kaunda, protagonista de la saga?

SMG. Yo quería a una mujer a las riendas, estaba cansada de protagonistas masculinos en el género (tengamos en cuenta que la escribí en 2012, cuando aún apenas había referentes femeninos) pero no solo eso, sino que quería una mujer que se saliera de los cánones. De ahí una extremeña con origen namibio.

GAC. En su momento la crítica seleccionó la trilogía Más que cuerpos entre las diez novelas negras más recomendables y como un ejemplar dentro del género policial y thriller español. ¿Cómo te sentiste con esta valoración?

SMG. Muy honrada, por supuesto. Estos reconocimientos motivan al mismo tiempo que ayudan a que la gente siga conociendo tu obra, y, por tanto, mis personajes sigan muy vivos.

GAC. En una ocasión el reconocido escritor Roberto Bolaño dijo que todo escritor primero empieza escribiendo poesía, ¿este fue tu caso Susana, o desde tus primeros apuntes apostaste por la novela negra?

SMG. Comencé con la novela negra. Ni siquiera con relatos, sino que fui a por todas con una historia de cuatrocientas páginas. Con el tiempo he ido trabajando otros géneros, pero en aquel momento era lo que me pedía el cuerpo.

GAC. Una de las tantas reseñas que existen de tus obras dice: “Las creaciones de Martín Gijón narran historias y también retratan su mirada particular del mundo, denunciando algunas injusticias y poniendo el acento en lo que considera que lo merece”, tomando en consideración que todo escritor plasma sus vivencias en lo que escribe, ¿qué tipo de injusticias plasma Susana Martín Gijón en sus obras?

SMG.Las que me preocupan de la sociedad en la que vivimos. A lo largo de todas mis obras he abordado muchos temas, desde el sinhogarismo, la salud mental, el justicierismo, la violencia de género, el racismo o el trato que damos a los animales, hasta la ética en los nuevos modos de reproducción o el cambio climático.

GAC. ¿Cómo nacen Pensión Salamanca y Destino Gijón?

SMG. Componen una trilogía junto a Expediente Medellín, y nacen de sendas vivencias en las ciudades españolas de Salamanca y Gijón y sus festivales de novela negra. Están plagadas de referencias al género y de mucho humor.

GAC. En 2020 empiezas una nueva serie policiaca con la publicación de Progenie, ¿podrías decirnos cómo fue el inicio de este proyecto?

SMG. Necesitaba cambiar de personajes y de espacio, pues el tema que iba a tratar así lo demandaba. Llevaba mucho tiempo dándole vueltas a cómo han cambiado los modelos familiares, a las nuevas formas de maternidad, a la presión social aún muy presente para las mujeres, y me dije, ¿por qué no engarzar todo esto en una trama criminal?

Susana Martín Gijón.

GAC. Progenie, Especie y Planeta son los tres títulos que componen tu trilogía sobre la inspectora Camino Vargas, la más reciente “Planeta” publicada en el 2022 parte de su argumento nos dice: “La aparición en un campo de golf del cadáver desangrado de una mujer pone en jaque al Grupo de Homicidios de Sevilla: a la víctima le han cercenado los pies. La inspectora Camino Vargas tendrá que cancelar las vacaciones previstas con Paco Arenas, su antiguo mentor y amor secreto con quien por fin convive, para ponerse a investigar en medio de una ciudad en alerta máxima por las condiciones climáticas y devastada por unas lluvias torrenciales que han dejado varios desaparecidos”. Nos gustaría que nos hables un poco de cómo ha sido la creación de estas historias.

SMG. En este caso me interesaba explorar el que para mí es uno de los temas más trascendentales del momento en que vivimos: el cambio climático y, en general, el trato que damos al planeta que habitamos. Y lo hice de la forma que mejor se me da: una vez más, hilándolo en un thriller de crímenes y misterios.

GAC. Tus obras han sido merecedoras de distintos Premios, por ejemplo: Premio CordoBlack a la Mejor Novela ambientada en Córdoba/Andalucía, en la edición de 2022. Premio Avuelapluma de las Letras 2021. Premio Cubelles Noir 2018 mejor novela negra escrita en castellano por Expediente Medellín. Premio II Concurso de Relatos Policiacos Granada Noir, con el relato Confesiones. (2016). Primer premio en el Certamen de Relatos para la Igualdad del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, con el relato Un día en mi mundo al revés. ¿Cómo te sientes al ver que tus creaciones han sido premiadas con estos importantes galardones?

SMG. Es un aval muy importante que me ha permitido seguirme abriendo puertas y me ha dado fuerzas para creer en lo que hago.

GAC. ¿En qué proyecto literario estás trabajando actualmente?, ¿viene otra serie por ahí?

SMG. En una nueva historia que me ha llevado los dos últimos años y que verá la luz en septiembre. Aún no puedo desvelar mucho, pero espero que a los lectores les ilusione como a mí.

GAC. ¿Qué tomas en consideración al momento de iniciar una novela?

SMG. Hay tantas cosas que plantearse… Pero para mí uno de los elementos fundamentales es el tema de fondo que quiero abordar.

GAC. Sabemos que has incursionado en el cuento, ¿has pensado seguir desarrollando este género?

SMG. Sí, me parece apasionante. Es todo un reto crear algo impactante en pocas páginas, y disfruto mucho haciéndolo.

GAC. Y, para terminar, nos gustaría que les de algunas recomendaciones a todos aquellos escritores y escritoras que estén dando sus primeros pasos en la creación de novelas negras.

SMG. Perseverar. Esta profesión exige mucha dedicación, muchas horas que no siempre se ven recompensadas y mucho esfuerzo, pero la magia de crear algo que está dentro de ti es tan poderosa que se sobrepone a todo