Exposición de creaciones de Oscar de la Renta.

Los libros, todos, siempre son valiosos, pero cuando esa calidad de concepto se une a una belleza editorial excepcional, entonces lo que se tiene es una pieza de arte, que en oportunidades, como esta, han de marcar una época en la cual, un libro de arte pasa a ser un patrimonio del país, y un bien deseado y admirado por todos.

Pocas veces un libro, en tanto producto de arte y concepto, suele ser tan similar a la figura que le da origen, como en el caso de SerOscar de la Renta, por los lineamientos editoriales y artísticos que parecería que fueron dictados por el mismo creador de diseños. Me parecería que ni el Centro León sabe lo que ha logrado con esta entrega.

Oscar de la Renta, motivo de la exposición y el libro Ser Oscar de la Renta.

Como libro, SerOscar de la Renta es uno de los productos editoriales más impecables y hermosos de cuanto hemos visto en los últimos años, sobre la base de su criterio en el cual ha mediado un notable sentido del espacio y la imagen por parte LourdesSaleme y Asociados, con la coordinación editorial de Luis Felipe Rodríguez.

La conjunción de talentos para lograr este expositivo bibliográfico, fue realizada con criterio y se ha dado con el justo equipo que era necesario para hacer historia editorial.

Una de las cinco estaciones de la exposición Ser Oscar de la Renta.

De haber sido De la Renta, el responsable de esta entrega editorial, es claro que habría producido exactamente este libro, punto por punto, página por página, excepto en utilizar algunos elogios a su obra de figuras internacionales y nacionales que aparecen ahora.

Su coherencia existencial y la paz propia no le habría permitido publicar elogios de su obra, cuando ella puede proyectarse y defenderse sola, habría sostenido De la Renta.

SerOscar de la Renta, que como producto es un catálogo, es en realidad, mucho más. Se trata de un impecable libro sobre diseño artístico para consagrar una obra que como la De la Renta, no puede pasar inadvertida en la historia.

Se destaca en la obra el criterio iconográfico, basado en las imágenes de detalles (manos, medio cuerpo, texturas y enfoques inusuales), reforzado con las imágenes de sus diseños y las fotos históricas de trayectoria, el valor de las seleccionadas citas, las referencias a su formación transnacional, el paso marcado por sus diversas etapas creativas. El libro tiene tal impacto estético, que se ha convertido en una pieza de enorme atractivo personal, familiar y corporativo.Todos desean mostrar que lo tienen y buscan la forma de asegurar que se mantenga en sus espacios.

Portada del libro Ser Oscar de la Renta.

Han de ser muchos los mecanismos de la causalidad, que se pusieron en movimiento para dar con este proyecto. Instituciones lideradas por Centro León, orquestaron el más completo e impactante de los homenajes a la memoria y obra de Oscar de la Renta, por lo que se impone reconocer el aporte en documentación de: The Metropolitan Museum of Art(The MET), KentState University Museum(KSUM), George W. BushPresidential Library and Museum,Fashion Institute of Technology, Young FineArts Museums ofSan Francisco,TheEstateofAntonio LópezandJuan Ramos, MuseoBellapart, Museo Fernando PeñaDefillóy Archivo General de la Nación.

La exposición SerOscar de la Rentafue radiografía a uno de los más grandes diseñadores de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, expresada en cinco estaciones momentos con la que compila con más de cincuenta testimonios de personalidades cercanas y familiares, las características de su creación, quienes fueron sus modelos más destacadas, su línea de perfumes, su sentido transnacional en la formación y su pocas veces presentada faceta de humanista y filántropo. Esta muestra, de acuerdo con CentroLeón, fue visitada por 42,450 personas y de manera virtual accedieron 6,450 personas.

Una de las cinco estaciones de la exposición Ser Oscar de la Renta.

Tuvo 14,230 visitas al sitio web de la exposición, para un gran total de 63,526 visitantes, cantidad que pude ser exitosa para sus organizadores, pero que nosotros consideramos que debió ser mucho mayor por la magnitud de la obra, su proyección y el signo de orgullo dominicanista que involucra.

SerOscar de la Renta, fue posible gracias a: Cervecería Nacional Dominicana,CitiPrivateBank, Banco Popular Dominicano, Editora Listín Diario, Visa Internacional, Aeropuerto Internacional delCibao,Synergies Corporation, Fundación Propagas y Excel.

Lo que se ha logrado ahora es un libro de arte y colección que ha hecho justicia a la obra y memoria de un dominicano que logro ser el máximo exponente en su área y que mostró que no hay naciones pequeñas, y que, en cambio, solo existen hay mentalidades abiertas al mundo y dispuestas, con la debida preparación, a conquistarlo.

FICHA TÉCNICA

Título: Ser Oscar de la Renta: Género: Libro de arte y catálogo exposición Edición: Centro Cultural Eduardo León Jimenes Coordinación editorial: Luis Felipe Rodríguez Textos: María Amalia León de Jorge, Joel Butler Fernández, Sara Hermann, Yina Jiménez Suriel y José Mármol Fotografías de la exposición: Luis Nova Gestión de imágenes: Alfonsina Martínez Fotografías: Archivo Oscar de la Renta, Bruce Weber, CPi Syndication, Fashion Institute of Technology Library, Getty Images, Mario Testino, Mediateca del Centro León, ShutterStock, Trunk Archive, The Estate of Antonio López and Juan Ramos, Vogue USA Ilustraciones Luis Hidalgo Corrección de estilo: José Chez Checo, Daniela Cruz Gil, Félix Fernández Diseño Gráfico y Producción: Lourdes Saleme y Asociados