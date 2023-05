Semana de jazz por pipá y un tripletazo clásico

Tal como expresa el título que encabeza estas líneas, en la presente semana tendremos jazz por pipá en Santo Domingo, empezando el martes en Fusion Market (Avenida Rómulo Betancourt 279) con el Q-I Jazz Quartet & Friends de Hipólito (Cuino) Herrera y Gustavo Rodríguez en teclados, Hidekel Martínez en batería, Marcos Asencio en contrabajo y Ronald Féliz en saxofón.

Seguimos el miércoles en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con Sócrates García y la Compass Jazz Orchestra de la Universidad de Northern Colorado, banda de 18 músicos dirigida por Dana Landry y que tendrá como invitados especiales a Brad Goode (trompeta), Leo Pimentel (piano), Javier Vargas (guitarra) y los percusionistas Félix “El Abuelo” García, Florentino “Magic” Mejía, Ramón de Castro (Papatín) y Edis "El Gurú" Sánchez, entre otros.

Casa de Teatro arranca el jueves su festival de jazz 2023 (que será todos los jueves de junio y julio) con Fede Méndez Jazz Band y su cantante Amanda Sánchez, y sigue el viernes (aunque fuera del marco del festival) con el cuarteto de Iván Carbuccia (guitarra), Hedrich Báez (piano), Sly de Moya (batería) y Luis Féliz (bajo).

También el viernes, en el Hotel Dominican Fiesta tendremos al cuarteto de Nicolás Mondragón (saxofón), Roger de la Rosa (guitarra), Sebastián Mueses (contrabajo) y Gonzalo Frómeta (batería), teniendo como invitada especial a la cantante Daniela Carlson.

El blog de Fernando Rodríguez de Mondesert (Jazz en Dominicana) ofrece más información en este enlace: https://www.jazzendominicana.com/

Y después de cuatro noches de jazz (de martes a viernes), la semana culmina con un tripletazo clásico el sábado, empezando a la una de la tarde en el cine Fine Arts Novo Centro con la ópera “La flauta mágica”, de Mozart, transmitida desde The Metropolitan Opera House de Nueva York, poniendo punto final a la temporada 2022-2023 de The Met: Live in HD. Más información en este enlace: https://www.metopera.org/season/in-cinemas/2022-23-season/die-zauberflote/

Seguimos a las cinco de la tarde en la Sala Asdrúbal Domínguez (ubicada en la calle Arzobispo Portes 154) donde el Círculo de Música de la Ciudad Colonial presentará un recital de Porfirio Mateo (piano) y Enmanuel Pérez (clarinete), acerca del cual puede averiguarse más información en el teléfono y whatsapp 809-769-2998. El precio de admisión es mil pesos y la modalidad de pago consiste en realizar una transferencia bancaria a una de las cuentas indicadas en la ficha de inscripción y reserva, contenida en este enlace: https://form.jotform.com/231464022664855

Y para cerrar con broche de oro, a las ocho de la noche, en la misma Ciudad Colonial, el Centro Cultural de España presentará un recital, con entrada gratis, que busca “proporcionar al público un espacio de apreciación musical con la intención de promover la literatura solista del trombón y piano para ampliar la experiencia artística en la escena musical dominicana”. Actuarán cuatro trombonistas: Ricardo Hernández, Joel Tapia, Christian Estades y Michael Izquierdo, acompañados del pianista Porfirio Mateo. Más información en este enlace: https://ccesd.org/evento/4-clasicos-recital-conjunto-de-trombon/