Your browser doesn’t support HTML5 audio

08/11/2024 · 12:00 AM

La antología poética Segundo libro de los olvidos, del poeta, periodista y cineasta Alfonso Quiñones será presentada este sábado 9 de noviembre a las 7:00 de la noche en la Sala de las Academias de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, como parte de la programación de la Feria Internacional del Libro.

El libro, publicado por la editorial Hypermedia (EEUU-España), será presentado por el poeta, ensayista, editor y académico José Rafael Lantigua, quien acompañará al autor y el director de la editorial Ladislao Aguado.

El libro está introducido por una serie de cartas del poeta Rafael Alcides Pérez (1933-2018) en las que valora la obra de Alfonso Quiñones, y un artículo del poeta y periodista Raúl Rivero (1945-2021), publicado en el periódico El Mundo, de España acerca de la anterior antología Libro de los olvidos (2012).

Segundo libro de los olvidos es una selección del autor, que procede al Libro de los olvidos, publicado por la Editora Nacional.

Esta segunda antología reúne libros incluidos en aquel, como Cuarto alquilado (Ediciones Unión, la Habana, 1988), que ganara el Premio David de Poesía y el Premio XX Aniversario de ese concurso al mejor libro entre todos los género; Y tú atraviesas la noche (Letras Cubanas, 1991); La herradura en la puerta (Ediciones Unión, 1991); y Por puro amor: los amores extraños son posibles (Estudio y Color, Medellín, Colombia, 1994).

Por primera vez se publican bajo el título Decimerías, una selección hecha por el propio autor, de todas sus décimas, desde 1979 hasta la fecha. Así como los libros hasta ahora inéditos Perdiendo ausencias, y Universalis existentie, escritos en República Dominicana, donde reside hace casi 24 años.

El libro será distribuido en territorio dominicano por Cuesta Libros.

Sobre el autor

Alfonso Quiñones (Cuba, 1959), es nacionalizado dominicano por decreto presidencial extraordinario. Durante 15 años fue editor de Revista de Diario Libre, en 2018 fundó el periódico digital Nota Clave y desde el 2021 se desempeña como editor general de Cultura y espectáculos de El Caribe y el canal de televisión CDN. Es autor también del libro Andy Montañez, el ser humano y el artista (Editorial Puerto, San Juan, Puerto Rico, 2002). Es productor y conductor del programa de TV Confabulaciones; productor y guionista del largometraje docudrama Dossier de ausencias (Mejor producción del festival de Trieste, Italia, 2022) y co productor, coguionista y codirector de El Rey del Merengue, en postproducción. Fundó la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (Adopresci).

Se ha hecho acreedor de los premios The Best of DR de la revista Mercado (2018); Epifanio Lantigua de Periodismo Turístico (2019); Hombre del Año de los SFM Magazine Awards 2024.