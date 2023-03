Se escribe «el Niño», mejor que «El Niño»

En las denominaciones el Niño y la Niña, nombres de los fenómenos atmosféricos que en varias partes del mundo producen lluvias intensas, inundaciones y sequías, lo recomendable es escribir el artículo en minúscula.

En los medios de comunicación dominicanos aparecen estos nombres en frases como «Finalizó el fenómeno de La Niña. ¿Ahora qué viene para la República Dominicana?», «La incidencia del fenómeno El Niño sobre el Caribe podría disminuir la actividad ciclónica en la República Dominicana» o «La entidad explicó que aumenta sus medidas de ahorro y control del agua ante la falta de lluvias y los efectos de El Niño».

Como se indica en la Ortografía de la lengua española, aunque los nombres comunes de los distintos fenómenos atmosféricos u oceánicos se escriben con minúscula, se prescribe la mayúscula inicial para los nombres propios que se asignan a ciertos fenómenos atmosféricos como huracanes, tormentas, etc.: el huracán George, el tifón Fred, la tormenta tropical Flora. En lo tocante al artículo, el Departamento de «Español al Día» de la Real Academia Española explica que «cuando el artículo es parte integrante del nombre propio no es posible intercalar entre este y la palabra siguiente ningún otro elemento que rompa la unidad del conjunto». Si aplicamos esta pauta a las expresiones el Niño y la Niña, puede concluirse que el artículo no forma parte, en rigor, del nombre propio porque, por un lado, la posición del artículo puede ocuparla otro determinante («Posterior a ese Niño, en septiembre de 1998 se fortaleció el huracán Georges, que impactó al país el 22 de ese mes»); por otro, se puede incluir un elemento entre el artículo y el sustantivo («El peor Niño de la historia amenaza el clima mundial»); de ahí que ambas expresiones deban escribirse con el artículo en minúscula.

Tomando en cuenta lo anterior, en los ejemplos iniciales lo más indicado haría sido escribir «Finalizó el fenómeno de la Niña. ¿Ahora qué viene para la República Dominicana?», «La incidencia del fenómeno del Niño sobre el Caribe podría disminuir la actividad ciclónica en la República Dominicana» y «La entidad explicó que aumenta sus medidas de ahorro y control del agua ante la falta de lluvias y los efectos del Niño».

Finalmente, se recuerda que no hay por qué escribir estos nombres en cursiva o entre comillas: «Este período de sequía que afecta al país de forma regular ha empeorado por los efectos negativos del fenómeno del Niño», no «Este período de sequía que afecta al país de forma regular ha empeorado por los efectos negativos del fenómeno “El Niño”».

Ver también nuestra recomendación anterior sobre un tema similar: polvo del Sahara, no Polvo del Sahara

