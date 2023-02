Se escribe “a. m.” y “p. m.”, en minúscula y con punto

Ortografía de la lengua española.

Las abreviaturas a. m. (del latín ante meridiem ‘antes del mediodía’) y p. m. (del latín post meridiem ‘después del mediodía’), que se utilizan en el modelo de doce horas para indicar a qué tramo del día corresponde la hora expresada y evitar posibles dudas en su interpretación, se escriben en minúscula, con punto de cierre y con un espacio entre cada elemento.

No obstante, en los medios de comunicación dominicanos se encuentran frases en las que no se sigue esta pauta: “Prohibirán el tránsito de motocicletas de 11:00 PM a 5:30 AM”, “Aunque la audiencia estaba programada para las 9:00 a.m. de este viernes, una hora y media después de la hora establecida aún no había comenzado” o “A partir del lunes la Dirección de Pasaportes trabajará hasta las 8:00 pm”.

Tal como explica la “Ortografía de la lengua española”, el punto de cierre es una marca integrante de la propia abreviatura (a. m., p. m.), por lo que se desaconseja omitirlo o escribir los dos elementos seguidos sin dejar un espacio tras los puntos abreviativos (a.m., p.m.) y menos aún escribirla sin puntos ni espacio (am, pm).

Asimismo, puesto que la forma asentada de a. m. y p. m. es la minúscula, debe evitarse su escritura con mayúsculas.

Teniendo esto en cuenta, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir “Prohibirán el tránsito de motocicletas de 11:00 p. m. a 5:30 a. m.”, “Aunque la audiencia estaba programada para las 9:00 a. m. de este viernes, una hora y media después de la hora establecida aún no había comenzado” o “A partir del lunes la Dirección de Pasaportes trabajará hasta las 8:00 p. m.”.

Asimismo, es oportuno señalar que cuando se quiere expresar las doce de la mañana, o del mediodía, se recomienda la abreviatura m. (12 m.), mientras que a la medianoche le corresponde la expresión 12 a. m.

