Dos artistas, uno vivo, dominicano y joven, otro fallecido hace 196 años, extranjero, alemán, coincidieron gracias a las facilidades que ofrece la música, en que su obra se ofreciera en dos conciertos el mismo fin de semana en la capital dominicana.

Las presentaciones se prestan para ofrecer una perspectiva de los productos de comunicación que produjeron, sin tratar de hacer de jurados y sin utilizar ningún adjetivo calificativo.

Nos ha llamado poderosamente la atención la diferencia del despliegue en los medios a dos conciertos, por lo cual hemos dedicado unas horas a estudiar el fenómeno de la incidencia mediática de ambos espectáculos.

El objetivo no es condenar a uno o consagrar a otros, sino para que sirva de reflexión al público y a los periodistas que reportaron estos eventos. No es ofrecer lecciones de redacción y ética periodística, Cada quien y con todo su derecho, es responsable de aquello a lo que dedica atención y esfuerzos, sabiendo que se está siempre frente al interesante fenómeno de la variedad de los gustos y las múltiples tendencias estético-musicales que nos ha traído el tiempo de la post/verdad.

No se trata de condenar o consagrar a ningún artista del presente o del pasado, sino de prestar atención a las formas actuales de valoración, despliegue y trascendencia que los medios y quienes trabajamos en ellos, otorgamos a los hechos artísticos del entorno, viendo los hechos y dejando que cada quien reflexione.

Para facilitar la formación de criterios en torno a estos dos artistas y sus obras que coincidieron en su oferta el pasado fin de semana, presentamos solo hechos, trayectorias, letras y dejando que el público, soberano al fin, decida cual habría sido el de su preferencia.

Sobre Rochy RD

Aderly Ramírez Oviedo, cuyo nombre artístico es Rochy RD, ofreció el concierto Alta Gama el pasado sábado fin de semana en el Palacio de los Deportes, precedido de una bastante bien lograda campaña de promoción en redes sociales, publicidad exterior, giras por los medios de comunicación y spots de radio y televisión.

Ramírez Oviedo cultiva el llamado género urbano demvow, definido por la mayor como:

1–Demvow: ritmo musical originario de Jamaica, el cual sirve como base en la creación de canciones del género Reggaetón.

2- Demvow: género musical proveniente de la República Dominicana

3- Dembow es un género musical originario de República Dominicana, ​ derivado del reguetón, cuya base rítmica proviene del género jamaiquino Dancehall.

Titulares: Así reportaron los medios el concierto de Rochy RD:

Rochy deja buena impresión en el Palacio de los Deportes (CDN)

https://cdn.com.do/entretenimiento/rochy-rd-deja-buena-impresion-en-el-palacio-de-los-deportes/

Rochy pasa prueba de fuego (El Nacional)

https://elnacional.com.do/rochy-pasa-prueba-de-fuego/

Rochy RD triunfa en el Palacio de los Deportes (El Día)

https://eldia.com.do/rochy-rd-triunfa-en-el-palacio-de-los-deportes/

Rochy RD pone a vibrar el Palacio de los Deportes a ritmo de dembow (Noticias SIN)

https://noticiassin.com/entretenimiento/rochy-rd-pone-a-vibrar-el-palacio-de-los-deportes-a-ritmo-de-dembow-1477087/

¡Hasta los mudos! Miles de personas disfrutaron del concierto Rochy RD en el Palacio de los Deportes (Hoy Digital)

https://hoy.com.do/rochy-rd-miles-de-personas-disfrutaron-del-concierto/

Invitados de Rochy RD

Myky Towers y El Nene la Amenazzy, La Demente, La Más Doll, ÑoÑo, Julito, El Nene La Amenazzy, Onguito, El Fother, Dahian El Apechao, Onguito Wa, Trentisiete

Los temas interpretados

Niña linda”, “Hecha y natural” “Rumba”, “Alta Gama”, “La máxima”, “Trucho”, “Coronao”, “La Pampara” y “Ella no es tuya”, : “Mi contacto”, “Rumba”, “Opa opa”, “Coopera con los federicos”, “Uva bombon” y “Tienen miedo” , Que tu anda chuky”, “Ella no está en ti”, “Tu amiga”, “Como Nene con la Glock”, “Fiesta y calle”, “Illuminaty”, “Milloneta” y “Ella no es tuya”, Que tu anda chuky”, “Ella no está en ti”, “Tu amiga”, “Como Nene con la Glock”, “Fiesta y calle”, “Illuminaty”, “Milloneta”.

Valoraciones críticas del concierto Rochy RD

“Las colaboraciones no solo añadieron un torrente de emociones y alegría al público, que coreaba y bailaba al compás de cada canción. También brindaron actuaciones versátiles y mensajes de cariño y gratitud hacia los espectadores”.

“Las emociones no se detuvieron”

Trayectoria Rochy RD

Su primer éxito, en 2018, fue basado en su poema Soy Un Infeliz, que al día de hoy ha sido visto por 60 millones de personas en todo el mundo, que dice, en uno de los versos:

“Con la costumbre de prender en la mañana con to' y lagaña'

Aunque tú me veas solo siempre María me acompaña

El que me daba 500 pa' los tiempos de campaña

Le echaba 50 al tanque y me trancaba en la cabaña.

Quién dijo que la juntiña no daña

Yo fumó en el patio y desde entonces lo adopte como una maña

A mí nadie me engaña yo vivía de los rejuegos

Cuando me troteo problema pal' que le debo”.

Su plataforma de YouTube, tiene aproximadamente cinco millones de suscriptores, con reproducciones que ascienden a 13 millones de visualizaciones de sus videos.

En 2020, Rochy lanzó Ella no es Tuya, junto a Myke Towers y Nicki,pieza que impactó en ventas y obtuvo un disco de oro y tres discos de platino​

Una parte de las letras de Ella no es tuya, dice:

“Lo' tiguere' muerto' 'e risa na' más (Sic) hacen lo cuento

Eso no es na' que tú la mate, tú le quiere hace' tiempo

Te va pone a comprar trates (Sic) pariguayo”

Repercusión en videos del concierto Rochy RD

Reporte visual breve:

https://www.youtube.com/watch?v=YOAnRQzB2Rc

Concierto completo:

https://www.youtube.com/watch?v=2WeW_NRhGNQ

Letras de Rochy RD

Arte Poética (autobiografía)

–Título sugerido por el autor de la crónica-

“Hice 40 millones después que me abrieron las discotecas

Una chica piloteando, otra mamándome una teta

Tengo dos reloj' (Sic), no debo un peso de mi yipeta

Claro que soy alta grama, lo que fumo no trae pepa

Soy el mejor, ustedes tan claro de esta neta

Qué libro de qué, en mi caco, hay una biblioteca

No estoy firmao' (Sic) y tengo un tro' de papeleta

Si esto sigue como va ya hay, que clavarlo en la caleta”

Con la Glock

“E' por mi seguridad que me desplazo con la .9

'Tá bien, te hacen un caso, pero al final salen nieve

La nebula la presiente y me vocea que me la lleve

Saliendo pa' afuera, tengo que volve' pa' adentro

Le hago cien llamada' a el mono cuando clava y no la encuentro

Tengo la grande, la chiquita y no ando en sentimiento'

No e' problema', na' má' e' pa' que lo' contrario' no hagan cuento' (¡Rochy!)

Ando como Nene, en la calle con la Glock (con la Glock)

Carga' y no puedo decir que no

Yo fui que le dije, ni siquiera se clavó (oye cómo e' que dice)

Carga', como Nene con la Glock

Ando como Nene, en la calle con la Glock (con la Glock)

Carga' y no puedo decir que no

Yo fui que le dije, ni siquiera se clavó

Carga', como Nene con la Glock (ah, ah)”

“Uva, uva bombom

“Uva bombom

Uva bombom, uva bombom

Uva bombom, uva bombom

Uva bombom, uva bombom

Uva

Cómo tú lo bate'

Fresa-ka, piña-ka, pera-ya

Dime ya, mami, chula

¿Cuánto e' que tú vale?

¿Cuanto e' que vale manita

Mami, lo pedale'?

Pa' cómprate de una ve'

Mamita, cuando el loco jale

Sí, la moña, la sigo enrolando

Lo' Chucky', manita, nunca le 'tá' llegando

En nadie confió, to' lo' día' en contrabando

Tengo cuatro diablona', en mi cama piloneando”

Atrá de los 800

“Lo' menora' están sangriento'

Atrá' de lo' ochociento', lo' quiniento'

No es por nómina, lo que traiga el que ronque en el momento

Real, na' má' Prince Royce está en sentimiento'

Lo' tiguere' están chucky de verdad

Yo no te estoy haciendo cuento”

Y en la otra esquina….Beethoven

El concierto La Novena Sinfonía de Beethoven., presentado como cierre, junto al montaje teatral Juana La Loca (produccion y dirección de Guillermo Cordero), del programa del 50 aniversario del Teatro Nacional dirigido por el maestro José Antonio Molina, fue presentado a casa llena en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, junto a las solistas Nathalie Peña-Comas y Glenmer Pérez de República Dominicana, Günter Haumer, de Austria y Tuomas Katajala, de Finlandia.

Carlos Veitía, director general y artístico del Teatro Nacional Eduardo Brito, informó que para conmemorar el 50 aniversario del Teatro Nacional era ideal que se presente este magno concierto con la Novena Sinfonía de Beethoven que constituye un himno de unidad del canto a la alegría en todo el mundo.

El concierto fue presentado viernes 12 y sábado 13 con todas sus entradas vendidas. Se adicionó que al ensayo general del miércoles 11, asistieron invitados estudiantes de las escuelas y el Conservatorio Nacional de Música), con un numero mas limitado de publicaciones comentando la presentación, sobre todo por parte de los principales medios escritos.

Dibujo de Beethoven.

El respaldo institucional de este evento, probablemente el musicalmente mas importante del 2023, estuvo a cargo de: Presidencia de la República Dominicana, Teatro Nacional Eduardo Brito, Fundación Amigos del Teatro Nacional, el Ministerio de Cultura, Fundación Sinfonía y la Unión Europea en la República Dominicana. El patrocinio corrió a cuenta de:

Sociedad Industrial Dominicana (SID), Banco Popular, Banco de Reservas, Billini Hotel, Altice, Energas, Club Hemingway, Hotel Embajador, Unión Europea, Embajada de la República Federal de Alemania en Santo Domingo.

¿Quién venció a quién?

El concierto de Rochy RD, además de salir reseñado en los medios escritos, tuvo un despliegue considerable en decenas de medios digitales. De acuerdo con nuestro registro, por cada nota (amplia y crítica) publicada del concierto de Beethoven, se han publicado, por lo menos siete u ocho de la actividad de Ramírez Oviedo en el Palacio de los Deportes, por lo cual, si se tratada de una competencia de publicación por evento realizado, Rochy RD barrió el ring con Beethoven.

Ambas convocatorias se llenaron de gente, cada una con su público blanco, y cada persona asistente sabía que esperar en términos de calidad, composición, arreglos musicales, trascendencia musical en el tiempo, moda, permanencia y valor del clásico y de lo episódico y coyuntural.

Comentarios y Críticas de Novena Sinfonía de Beethoven

Alfonso Quiñones/El Caribe : “ El mes de mayo de 1824 fue reservado por la providencia divina para que no sucediera nada que pudiera opacar el estreno de la 9na Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Por estos días, hace 200 años, Beethoven estaba inmerso en los toques finales de la sinfonía en la que había invertido seis años de su vida, y que sería el rompeaguas entre las épocas clásica y romántica de la música universal.

Tan así que en el año 2002 la obra, que le había sido encargada por la Sociedad Filarmónica de Londres al compositor nacido en Bonn en 1770, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Beethoven revolucionó la música. Justo en la novena desarrolló transformaciones rítmicas en la estructura de la obra del todo contrastantes, que como se ha dicho, rompieron con el sentido del equilibrio y la mesura del clasicismo.

Fue la primera vez que se incluyó percusión en una sinfonía, con lo cual impregnó mayor emoción. Fue la primera vez que una sinfonía duró más de 30 minutos. Es más, duplicó la duración. Fue la primera vez que la voz humana adquirió categoría de instrumento en una orquesta, al incluir, por primera vez en su complejo y totalizador cuarto movimiento, un coro y cuatro voces”.

Quiñones es un periodista especializado en la gestión de contenidos culturales, egresado de la Universidad de Moscú, en Culturología. Es nacionalizado dominicano, tras su llegada de Cuba, régimen con el que tuvo profundas diferencias ideológicas.

https://www.elcaribe.com.do/gente/a-y-e/beethoven-la-9na-sinfonia-molina-la-osn-y-los-50-del-teatro-nacional/

Carmen Heredia de Guerrero/Hoy: “Ludwig Van Beethoven estrenó su Novena Sinfonía en Viena el 7 de mayo de 1824, su audacia de introducir el canto coral y la percusión, rompía los esquemas de la época, creando el género “Sinfonía Coral” que marcó la transición del clasicismo al romanticismo musical. Enmarcada dentro del contexto sociopolítico de su época, significa el compromiso del artista con los valores: igualdad, fraternidad y libertad, “la liberación de humanidad”. La novena es considerada desde su estreno una de las obras más importantes de la música universal y la más interpretada”.

Carmen Heredia es una artista del ballet, recibió entrenamiento en la Nora Kovach Academy of Ballet, en danza clásica y moderna, se capacitó teatro con Máximo Avilés Blonda gestora cultural, ex directora del Teatro Nacional y maestra de varias compañías de danza clásica. Se ha establecido como una de las grandes voces críticas del espectáculo sobre todo de la danza, la música y el teatro, ya con dos libros que compilan sus trabajos críticos. Es miembro del jurado clásico de la Asociación de Cronistas de Arte ACROARTE.

https://hoy.com.do/grandiosa-novena-sinfonia-de-beethoven-para-celebrar-el-tn/

Kharla Ceballos/ Listín Diario. “Luego de 200 años, "La Novena Sinfonía de Beethoven" aún es capaz de conectar con las generaciones actuales, evocar sentimientos y emociones, trascendiendo entre el tiempo y las culturas. Al día de hoy, se mantiene como una representación de la resiliencia, de la capacidad humana para crear belleza en medio de la adversidad, de esperanza y fraternidad. Desde un deseo profundo de plenitud y sosiego para la humanidad, inspirado en el poema “Oda a la alegría” que 30 años antes había escrito el historiador Friedrich Schiller, el artista logró tocar con sus notas la sensibilidad de una sociedad en guerra y conflictos. Eso marcaría un antes y un después en la historia de la música”.

https://listindiario.com/entretenimiento/20230812/novena-sinfonia-200-anos-creada-beethoven-sordo-gana-aplausos-teatro-nacional_767910.html

Kharla Ceballos es egresada de Comunicación proviniendo de una de las escuelas universitarias e ingresa al Listin Diario, decano de la prensa escrita nacional, por medio del programa Periodistas por Un Ano. Tiene inclinación por la cobertura de temas del arte y en especial de las artes visuales, el teatro y la literatura.

María Jiménez/El Nuevo diario: “La Novena Sinfonía de Beethoven en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional en una función trascendental y significativa para la música y el arte. Se trata de un testamento espiritual de Ludwig van Beethoven, el mensaje último que quiso transmitir a la humanidad con su legado musical que abarca desde el Clasicismo hasta los inicios del Romanticismo”.

Jiménez estudió comunicación y por convicciones personales se inclina hacia la cobertura de acontecimientos de la cultura, en torno a cuyas cronicas, fomenta un estilo personal y perfila desde ya una de las voces nuevas en la crítica/crónica de arte, estimuladas por El Nuevo Diario, singular escuela de periodismo práctico.

https://elnuevodiario.com.do/magistral-presentacion-de-la-novena-sinfonia-de-beethoven-en-el-tn-trascendental-y-significativa-para-la-musica-y-el-arte/