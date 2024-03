En días pasados me llené de gozo con una visita inesperada. El maestro Rafael Solano me dio el enorme regalo de venir a México a visitarme, a llenarme de recuerdos, a cantar conmigo, a compartir la mesa y a recalcar lo intacto de nuestra larga amistad. Nos conocimos en los años 60 después de que su hermosa canción “Por amor” ganara el primer Festival de la Canción Dominicana, celebrado en 1968, con la interpretación de Niní Cáffaro. Tuve el privilegio de escucharla estando en su país e inmediatamente le comuniqué que la incluiría en mi reportorio. El disco “Ay Querida” estaba por salir a la venta en el año de 1969 pero moví cielo, mar y tierra con la compañía disquera RCA Víctor para integrar “Por Amor” y darle una connotación especial. La canción me había cautivado y estaba seguro que sería un éxito. No me equivoqué.