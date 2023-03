(Micro relatos)

Reminiscencia de un pedófilo

Francisco está parado frente a la venta con vistas a la carretera, recuesta la cabeza hacia el lado izquierdo del marco, su mirada se pierde en el horizonte, recrea escenas libidinosas con la pequeña sombra que alcanza a ver a lo lejos, en el camino real. De repente y, sin que se percatara, su mujer se desliza a su derecha, busca con la mirada el punto que lo mantiene absorto y vuelve el rostro con lentitud, con gesto interrogante, al descubrir el motivo que lo mantenía distraído, mientras él toca su parte íntima por encima del pantalón, al ver pasar el pequeño de 9 años que va en dirección a la pulpería próxima.

27/2/2023/3/3/2023. Otros microrrelatos( 23/2/20523, 2/3/2023, 3/3/2023

Para otro microrrelato. (El vecino adulto que me acosaba cuando iba al colmado)

Pederasta hipócrita (2/3/2021)(12/3/2021) 28/2/2023/

Mejorar 3/3/2023

Esperaba la ausencia de la madre para intentar seducirlo, el niño trataba de no quedarse a sola con su padrino, Felijusto, su corazón se palpitaba de manera acelerada, un nerviosismo extremo le impedía ir al encuentro de su mirada, por temor a ser desnudado sin su consentimiento y, no tener el valor de denunciarlo ante sus padres. El niño se acercó tímidamente ante el llamado del padrino y, cuando lo iba a tomar entre sus brazos para posarlo sobre sus piernas, apareció en el umbral de la puerta que da a la cocina, el padre, quien ya tenía sospechas sobre las preferencias de su compadre. Se colocó frente a ambos con su mano derecha sobre el cuchillo que llevaba atado a su costado izquierdo, mirándolo fijamente sin pronunciar palabras, no eran necesarias, la erección que energía de su pantalón lo delató, por lo que Roque, el padre, con un gesto ordenó a su pequeño que lo dejara a solas con el compadre. Este palideció y un temblor repentino invadió todo su cuerpo, conociendo la impulsividad de su compadre sabía lo que podía ocurrir, se fue levantando poco a poco con temor a una reacción agresiva de quien le observaba con los ojos despellejando una furia contenida, incorporado completamente, intenta dirigirse a la puerta que da a la calle en silencio, pero Roque lo toma del cuello y desenfunda su cuchillo, que desprende un destello al chocar con un rayo de sol que se escapa por un hoyo en el techo, lo levanta y cuando lo va clavar en su pecho aparece Marinita, su mujer, quien se interpone entre ambos, diciéndole, -no te desgracie la vida por este infeliz, quien nos va a proteger si vas a la cárcel, a lo que Roque reaccionó y poco a poco fue retirando su chuchillo, no sin antes hacerle una equis en su frente como estampa a un animal depredador y que los demás comunes supieran su compadre, el diacono de la iglesia del pueblo.

Creación de microrrelatos (2/3/2021)

Reminiscencia de un acosador

A la misma hora se paraba frente a la ventana. Su mirada desenfrenada penetraba el interior de su inocencia de la infante que transitaba en la cotidianidad de la pobreza. Mientras él dejaba volar su imaginación laciviosa, recreando escenas impropias con otras víctimas en el pasado . Hasta que de pronto, su mujer entró a la casucha que ocupaban sacándolo de su lúbrico estado, colocando junto a su marido para curiosear en el punto que robaba su atención.

Los colores de la vida.

La mirada baja, perdida en el infinito, sin fijarla en nadie que pasara a su lado, era su manera usual de caminar, sin interés, ni motivación alguna, el panorama siempre tenía el mismo color, gris. Hasta que un día se levantó como de costumbre, se paró en la terracita que daba al patio trasero, tomó el camino al barranco, llegó justo al borde,sumergió sus pensamientos en la oscuridad que permitía la altura, se sienta con los pies colgando al vacío, inicia una introspección de sus existir, de pronto se levanta toma el camino que conduce a su casa antes que la oscuridad de la noche no le permita ver.

Nota: Bien valorado por los expertos.

Mejorado el 29/12/2022

aunque había procreado tres hijas con un samaritano, tan poco disfrutaba de eso. Hasta que un día se levantó como de costumbre, se paró en la terracita que daba al patio trasero tomó el camino al acantilado, llegó justo al borde,sumergió sus pensamientos en sus oscuras aguas y decidió darle una nueva perspectiva a la vida.

Nota: Bien valorado por los expertos