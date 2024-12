Over, inauguración del pesimismo como movimiento literario no declarado

Ramón Marrero Aristy, en su novela Over, inaugura sin preponérselo el pesimismo como movimiento literario no declarado. La obra se sitúa en el contexto social y político de la República Dominicana en los años 30, bajo la dictadura de Trujillo. La obra se caracteriza por su crítica a la explotación laboral y la miseria en los ingenios azucareros, donde los trabajadores, especialmente los haitianos, sufren condiciones de vida inhumanas. Over constituye una denuncia directa de las injusticias del sistema capitalista, del imperialismo y de la opresión del pueblo dominicano en esa época. Esta novela, narrada en primera persona, se caracteriza por un lenguaje coloquial y cercano. A lo largo de la obra, se utilizan diversos recursos literarios que enriquecen su narrativa amena, la cual destaca tanto por su contenido como por el contexto histórico en el que se desarrolla. La estructura de la novela se divide en tres partes: la primera consta de seis capítulos, la segunda de siete y la tercera de tres capítulos. La novela inicia de la siguiente manera:

Heme aquí en una calle de mi pueblo Por ella he transitado desde mi niñez, y todo esto tan familiar, tan amable ordinariamente, de repente se me ha tornado extraño.

¿Extraño? He dicho bien. Todo ha cambiado para mí; y sin embargo, estas casas son las mismas de ayer, y las personas que ahora veo, las mismas que me han visto crecer. He ahí al obeso señor Almánzar. Cuando yo nací era regidor del Ayuntamiento y aún lo es. Allí se abanica tu brillantísima calva don Justo Morales, prestamista durante toda su vida y presidente del Club; alcanzo a ver dormitando la siesta en la acera de su casa, sentado en cómoda mecedora, al ventrudo señor Salustio, siempre enfermo del hígado y quejumbroso de su situación. Yo me palpo y soy el mismo. Como el primer día me sigo llamando Daniel Compré; o mejor dicho: Daniel, que es como me llaman todos. Y sin embargo, he de reconocer que todo esto que me rodea, visto por mí a cada amanecer hasta hacerme hombre, se ha tornado hoy en algo que me repele; y una gran sensación de soledad se ha adueñado de todo mi ser.

El dictador Rafael Trujillo y Ramón Marrero Aristy.

La novela (autobiográfica) refleja la experiencia personal de Marrero Aristy, quien fue testigo y víctima de la explotación en los bateyes, y retrata la vida del protagonista, Daniel Comprés, un joven que, al igual que el autor, experimenta la pobreza, la frustración y la deshumanización provocada por el sistema capitalista. La historia se centra en el sufrimiento de los trabajadores, la corrupción del poder y la desilusión de los personajes frente a una sociedad que parece estar al servicio del capital extranjero.

La noche se fue. Abriendo un boquete en el cielo, asoma su gran cara al sol. ¡Se me deshizo aquella oleada de emoción!

Si digo que me arrastra una emoción, una esperanza de volver a ser… ¡miento! Porque sé que la dicha −la alegría de la vida− se perdió, se quedó atrás.

Voy, quizás obedeciendo a un primitivo instinto de conservación, quizás huyendo de mí.

Voy, porque siento que algo maléfico me persigue, y eso me arrastra −en un supremo esfuerzo− por el camino que se abre ante mí.

La brisa pobre, se enreda en la melena del último Cañaveral.

Camino…

Así finaliza el autor esta obra que, a diferencia de otras novelas de crítica social, no presenta un modelo de sociedad alternativa ni promete una solución, sino que se centra en exponer las condiciones de vida y las injusticias del sistema. Marrero Aristy, a través de sus experiencias personales, ofrece una crítica profunda a las condiciones sociales y económicas de la época, particularmente en los campos de caña de azúcar. Over es una obra de realismo social que, aunque no propone una solución directa ni un modelo alternativo, denuncia de manera cruda la explotación de los más desfavorecidos. La novela tiene un enfoque pesimista y está estructurada en un ambiente opresivo y desolador, donde los personajes se sienten atrapados en un ciclo de miseria y desesperanza.

Ramón Marrero Aristy.

La arboleda cubre las viviendas de ensueño del central. Allí mora gran número de empleados que ante mí se presentan como los seres más felices de la tierra. Tienen esposas, hijitos. Son jóvenes en su mayoría; viven en esas casitas tan lindas, todas pintadas de un mismo color, con sus jardinillos en frente, llenos de flores, de vida. ¡Y con su pan tan a la mano! Rinden sus tareas en los diversos departamentos de la compañía y cuando terminan sus jornadas, vienen a sus casas, besan a sus jóvenes esposas, acarician a sus niños, toman el baño, y luego, ponen la radio a tocar y leen un periódico, un libro… ¡Eso es vivir feliz y humildemente!

Y seguiría soñando, si no me atormentara tanto el estómago, pero… ¡Demonios! ¿Esto es lo que se llama hambre? Pues no tengo gusto en conocerla, señora. Mejor quisiera aquella maravillosa lámpara…

Además, el texto aborda la ambigua relación del autor con la política. A pesar de ser un escritor de izquierdas, Marrero Aristy se alinea con la dictadura de Trujillo en 1940, lo que genera una contradicción entre su obra literaria y su trayectoria política. Su muerte, bajo circunstancias sospechosas, agrega un elemento trágico a su vida y obra, y refleja la tensión entre su compromiso con la justicia social y su participación en un régimen represivo. La obra se destaca por su capacidad para denunciar la realidad social y política sin convertirse en un simple panfleto ideológico.

De un vagón de los que emplea el central para el transporte de caña, he hecho mi dormitorio. Mi americana tendida en el piso, yo sobre ella, y sobre mí, el cielo estrellado.

Las horas van lentamente. El sueño se me ha fugado. Cerca, las grandes factorías muestran mil ojos sin luz, mientras las ranas croan, croan, croan…

De rato en rato, un sereno lanza al espacio el grito de su silbato. Ladra un perro. Canta un gallo. Silencio…

En la próxima entrega estaremos abordando como el dictador Rafael Leónidas Trujillo incursiona en el negocio del azúcar y sus estrategias para aprovechar las coyunturas internacionales del mercado.