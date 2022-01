¿Quién recibirá el Premio Nacional de Literatura 2022?

El empresario José Luis Corripio Estrada, creador de la Fundación Corripio Inc., que financia el Premio Nacional de Literatura en co auspicio con el Ministerio de Cultura de la República Dominicana.

Enero es tiempo para reflexionar sobre el Premio Nacional de Literatura y desde luego que en los medios literarios se barajan nombres, se estructuran nominillas ganadoras, se estructuran encuestas, que al final se constituyen en una presión, directa o indirecta, sobre el juicio de los jurados, uno de los papel más difíciles y mas ingratos de consumar como es debido, con sentido de justicia y sobre una base documentada.

Debe librarnos el Altísimo de asumir el papel de quien somete a jurados a una andanada de mensajes de terceros, por lo cual no hemos conversado con nadie para estructurar estas ideas de “premiables” y que en términos reales puede que solo sirva para destacar con justicia la obra de seis excelentes escritores nacionales. Y nada más.

De hecho, con la mayoría de este listado, o no los conocemos o no les hemos hablado en años y desde luego, con ninguno jamás hemos participado de peñas as, conversaciones literarias, jornadas edulcoradas de galletas finas con vinos chilenos. A algunos de ellos, no les conocemos el metal de voz. Tan solo conocemos lo que es imprescindible para evaluar: su obra.

Soledad Álvarez.

Soledad Álvarez es una de las ensayistas y poetas de obra más recia y de estructuración más cuidada. No es solo una poeta exquisita y de trayectoria extendida tanto como para ser considerada como una figura establecida por años como de primer orden. Su labor de investigación y redacción de ensayos, en particular de literatura, obliga a mirar hacía sus espacios creativos, a lo cual agrega a una labor creativa que injustamente concibe como trabajo cultural de menos incidencia: la edición. Como editora ha sido responsable de considerables publicaciones de arte y cultura. En 1980 obtuvo el Premio Siboney de Ensayo con su libro La magna patria de Pedro Henríquez Ureña, reeditado posteriormente por la Universidad Católica Madre y Maestra. Ha editado el libro De tierra morena vengo (1986) y Ponencias del Congreso Crítico de Literatura Dominicana (1994).

Ha publicado dos libros de poemas: Vuelo posible (1994) y Las estaciones íntimas (2006) con los cuales ha asegurado un lugar en la poesía dominicana contemporánea.

Otras obras suyas incluyen: El Debate sobre las generaciones (Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana, 1991) y Complicidades (Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana / Taller, 1998).

Juan Carlos Mieses.

Juan Carlos Mieses es un escritor igualmente valioso oro su obra, elaborada sin que su autor se le sienta cuál diletante en las peñas literarias ni en grupos de cafetería. Solo y en paz, solo se ha ocupado de formación y creación. Como narrador y poeta, Juan Carlos tiene méritos para este galardón y muchos otros. No le conozco en lo personal, pero de un buen escritor basta haber teñido horas y jornadas de deleite en la lectura. Juan Carlos estudió Lenguas Modernas en la Universidad de Toulouse y después de una larga estadía en Francia y otros países, regresó a República Dominicana donde ha continuado lo que se propuso como oficio en su vida: ser escritor. Ha logrado ese propósito sin dejar dudas. El lingüista Ramón Constanza afirma categóricamente que Juan Carlos es el escritor dominicano más culto de la actualidad. Sus obras, con mayor valor que divulgación, deben hablar por él. Ha publicado Urbi et Orbi, poesía (premio Siboney 1983); Flagellum Dei, poesía (Premio Siboney 1983); La Cruz y el Cetro, teatro (1985); Aquí, el Edén, poesía( 1998); Dulce et Decorum est…, Poesía (1997); Gaia, poesía (Premio Pedro Henríquez Ureña 1991); Desde las Islas (Premio Internacional de poesía Caribeña Nicolás Guillen 2001); El Día de Todos, novela (Editorial Alfaguara 2008); Las Palomas de la Guerra, novela ( 2010); Oda al Nuevo Mundo, poesía ( 2011). Apología de las palabras y otras variaciones, premio anual de ensayos del año 2012.

Rhina Espaillat

Rhina Espaillat tiene características singulares: es una creadora literaria en su lengua materna (aun cuando también tiene una parte de su obra en inglés) como narradora de consistencia y estilo sobre todo en sus cuentos. No es tan sólo traductora como en oportunidades se le ha querido relegar, sin menospreciar ese aspecto de su trabajo que lo hace en función generosa de dar a conocer la obra de escritores y escritoras dominicanos. Y adjunto a estas condiciones, es la figura literaria femenina de la diáspora más resultante. Nunca se ha premiado una personalidad creadora ubicada en el exterior. Sus obras Donde van los horizontes (New Odyssey Press, 1998); ganador del Premio TS Eliot 1998; Ausencia de ensayo (University of Evansville Press, 2001); ganador del Premio Richard Wilbur 2001; Mundo y Palabra/The World and the Word (Oyster River Press, 2001) (panfleto bilingüe); La sombra con la que me visto (David Robert Books, 2004); ganador del Premio Estrofas 2003; La hora del cuentacuentos (Scienter Press, 2004); Jugando en la quietud (Truman State University Press, 2005); El Olor de la Memoria (Ediciones CEDIBIL. Rep. Dom. 2007); Su lugar en estos diseños ( Truman State University Press, 2008); Agua de Dos Ríos/Agua de Dos Ríos (Obsidiana Press, 2017); Y después de todo (Abel Muse Press, 2018); El campo ( David Robert Books, 2019); Breve Accidente de Luz: Poemas de Newburyport . Colaboración con el poeta Alfred Nicol (Kelsay Books, 2019). Ganó el Premio Oberon (2002 y 2003) y el Sparrow Sonnet, además de otros tres galardones de la “Poetry Society of America” y de parte del “New England Poetry Club” ha recibido los premios Derovanessian (2017) por traducción, el Barbara Bradley Award y el May Sarton Award .También ha ganado, dos veces, el Premio de Soneto Howard Nemerov (1998 y 2003) de la revista “ The Formalist ”. En 2008 recibió un reconocimiento con Motivo de Logros Vitalicios en las Artes ( Lifetime Achievement in the Arts Award ) de Salem State College. Y, además, recibió el premio Tree at My Window , de la Robert Frost Foundation, por las traducciones al español de las obras de Robert Frost (2001). 3 En su país natal ella ha sido galardonada con el premio Salomé Ureña de Henríquez por servicio a la cultura y educación (2001) y fue reconocida en la Décima Feria Internacional del Libro en Santo Domingo (2007).

Efraím Castillo.

Efraím Castillo es otro escritor de obra a ser consagrada tanto en narrativa como en dramaturgia con una extensión notable en cantidad y calidad de títulos. Es el único dramaturgo de entre los comentados. Solo se ha premiado a dos dramaturgos anteriormente: Manuel Rueda y Franklin Domínguez.

Como dramaturgo ganó con Los lectores del ático, en 1993, Premio Casa de Teatro, 1990, y con Los inventores del monstruo, Premio Nacional de Teatro, en 2004. Hizo historia literaria con sus obras Consígueme La náusea, Matilde y con Inti Huamán o Eva again.

Ha obtenido el Premio Nacional de Novela en dos ocasiones: con Currículum (El síndrome de la visa) y con El personero. Por haber escrito Los ecos tardíos, obtuvo el Premio Nacional de Cuento /2001.

Ha escrito, además, Adán, Eva y los moluscos (Teatro). uno de nuestros más sólidos intelectuales, brillante dramaturgo y talentoso novelista, y una crítica sobre una de sus novelas Curriculum (El síndrome de la visa) y también ha entregado, a partir de su profesión para ganarse la vida los ensayos Publicidad Imperfecta y Sobre Publicidad Dominicana/1979.

José Enrique García.

José Enrique García. Poeta, novelista, cuentista y escritor de cuentos infantiles. Al analizar sus primeros trabajos poéticos, Manuel Rueda dijo que su obra lo situaba "como un joven maestro de nuestra poesía”.

Su nombre ha sonado en varias ocasiones para el Premio Nacional de Literatura. Silencioso y trabajador, su oficio es muy centrado en las letras, que cultiva gracias a una sólida y global formación académica. José Enrique García realizó estudios en Educación y Letras en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra. Obtuvo el doctorado en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su trayectoria profesional como profesor de Literatura en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Ha impartido cursos especiales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Escritor por la pasión misma de escribir, y maestro por vocación y convicción, está dotado de la capacidad de ocupar un pódium universitario para hablar de literatura o una silla de guano en un ranchón de campo convocado por un grupo literario rural. Ensayista, crítico literario, narrador y poeta, ha ganado Premio de poesía Siboney con el poemario El fabulador/1979; Premio Nacional de Poesía /2001 y el Premio Nacional de Literatura Infantil/ 2002.

Comenzó a publicar en 1977, cuando presentó en sociedad el libro de cuentos Meditaciones alrededor de una sospecha, Santiago, Editora del Norte para seguir luego con El fabulador, Santo Domingo, Editora Taller, 1980, Ritual del tiempo y los espacios, Santo Domingo, Editora Santo Domingo, 1982., En el camino y la casa, Santo Domingo, Editora Santo Domingo, 1985 y Contando lo que pasa, Santo Domingo, Editora Santo Domingo, 1986.

Otros títulos: Cuando la miraba pasar, 1987, Escribir: ejercicios ortográficos y prácticas de redacción, Santo Domingo, Editorial Gente, 1994. Huellas de la memoria, Santo Domingo, Editorial Gente, 1994, Una vez un hombre, Santo Domingo, Editorial Gente, 2000, Recodo, Editora Alfaguara, 2001, Un pueblo llamado pan y otros cuentos infantiles, 2002, La palabra en su asiento. Análisis poético, Santo Domingo, Banco Central de la República Dominicana, 2004, Juego de villanos, 2006, El futuro sonriendo nos espera, (selección poética dominicana), Alfaguara, 2007. Taberna de náufragos (2020).

Garcíafue ganador del Premio Anual de Poesía 1999 por su poemario Recodo y en literatura infantil ha publicado para editorial Loqueleo: El otro bobo y El Barco de la luz, ganando en 2001 obtuvo el Premio Anual de Literatura Infantil con Enriquito y Serafín.

César Sánchez Beras.

César Sánchez Beras. Un nombre que nunca se le ha ocurrido a nadie es el de este poeta, dramaturgo, decimero, y escritor dominicano de literatura adulta e infantil, perteneciente a la generación de los 90, y que comenzó su carrera estableciendo un sello poético propio.

Con un talento literario diversificado y de alto vuelo,y por su extensa y variada trayectoria literaria, Sánchez Beras es un poeta dominicano esencial de su generación y un narrador para públicos adultos y niñez que ha experimentado un desarrollo y diversificación en géneros, que impresiona.

Su obra: Memorias del Retorno, 1992 • Comenzó a Llenarse de Pájaros el Sueño, 1999 • Trovas del Mar, 2002 • Sapito Azul, 2004) (poesía infantil) • Días de Carne 2004) • Sapito Azul/ The Little Blue Frog, 2007 • Lawrence City and Other Poems 2007 • Las Aventuras de Pez Sabueso y Don Delfín, 2008 (Poesía infantil) • Sorpresa de Carnaval, 2008 (Teatro infantil) • La Resaca y el Polvo, 2010 • Eclipse de Mar, 2011 • El Cemí y el Fuego, 2011 (Narrativa infantil) • Tres Bardos y una pasión, 2013 • Todos al Tribunal, 2013 (Teatro infantil) • De la A a la Z, República Dominicana, 2013 (Poesía infantil) • River Muse- Tales of Lowell and Merrimack, 2013 • Songs From the Castle‘s Remains – Anthology, 2013 • Érase una vez la patria, 2014 (Teatro infantil) • Sapito Azul y el Misterio Sonoro, 2014 (Poesía infantil) • Cicatriz en el viento, 2014 • Mi niña me pide un cuento, 2013 (Poesía infantil) • El sueño de un gran marinero, 2014 (Narrativa Infantil). Su obra ha recibido: Primer lugar Concurso Nacional De Décimas, 1990 • Primer lugar Concurso Nacional de Décimas (Cedee) Rep. Dom. , 1991 • Segundo lugar Concurso Nacional de Décimas Juan A. Alix, 1992 • Premio Anual de Poesía (RD) 2004 • Premio Anual de Literatura Infantil (RD) 2004 • Poeta Laureado de Cambridge Collage (2004) • Premio Nacional de Literatura Infantil, Sociedad Cultural Renovación, Puerto Plata, 2013 • Premio de literatura infantil, Letras de Ultramar, 2013 • Premio de Poesía Universidad Central del Este, 2014 • Premio Manuscrito del Comisionado de Cultura, 2014.

Ha publicado cuatro textos bilingües «Trovas del Mar/Trove of the Sea» (2002), «El Sapito Azul/The Little Blue Frog» (2004), «Lawrence City and Other Poems» y «Cicatriz sobre un cuerpo en el viento».

En un reconocimiento a su trayectoria literaria y a la contribución que su obra lírica viene realizando al acervo cultural de la ciudad de Lawrence, fue distinguido con el título de "Poeta Laureado” por el Cambridge College, Massachusetts, USA.

Odalís G. Pérez.

Odalís G. Pérez. Un escritor disciplinado, de recio carácter, inencontrable en ambientes superficiales y de chismes literarios, selectivo al extremo con sus amistades, es este creador y educador, filólogo, poeta, ensayista, dramaturgo, crítico de arte, investigador y conferenciante. Estudió filología y Semiótica en la Universidad de Bucarest (Rumania), tras estudiar la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde obtuvo una Licenciatura en Filosofía y Letras. Cuidador escrupuloso de cada letra escrita, Odalis, por la extensión, estilo y vertientes de su obra, honraría el Premio Nacional de Literatura:

Como ensayista tiene Las ideas literarias en la República Dominicana (1993), Semiótica de la prensa(1999),La ideología rota(2002),Nacionalismo y cultura en República Dominicana(2003), La identidad negada(2003), República Dominicana, el mito político de las palabras(2004),Principios de Estética y Educación Artística(2005),Literatura dominicana y memoria cultural: Ritmos y tiempos de la alteridad(2005), El espacio de los signos(2005),Sócrates Barinas Coiscou. El tiempo de la memoria y la poesía(2007), Víctor Villegas: la voz, la memoria, los tiempos del lenguaje(2008), Arte, identidad y cultura en República Dominicana (2009), Pedro Henríquez Ureña. Historia cultural, historiografía y crítica literaria (2010), Joaquín Balaguer. La filología, la historia, el pensamiento (2010), Max Henríquez Ureña, Las rutas de una vida intelectual (2011), La miseria de la razón política (2012) y El discurso poético dominicano (2013). Como poeta: Habitácula(1987, Premio de Poesía de Casa de Teatro), La pirámide en el hombro de Dios (1988),Papeles del eterno(1999),Duarte melancólico (2013),Tímpano terrestre (2012), Perro no come perro (2014),Especie en movimiento (2015) y Planetario (2017).

Todos cuentan

Como se puede percibir, el talento literario de estos seis prospectos es de alta calidad y con un amplio registro de títulos y premios. Nada ocurre si no son tomados en cuenta. Al fin y al cabo, la decisión que prevalece, ha de ser de quienes tienen, por las decisiones del Decreto numero 383-16 mediante el cual se establecen modificaciones a la anterior disposición, número 423-89 que creó el Premio Nacional de Literatura, un galardón que cada año convocan y entregan conjuntamente el Ministerio de Cultura y la Fundación Corripio Inc