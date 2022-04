Programa completo de la Feria del Libro 2022: Literatura, cine, teatro, y talleres de artes creativas

Alcazar de Colón, Ciudad Colonial, Santo Domingo

El programa de la XXIV Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2022 se inaugura este viernes 22, ofertando más de 300 actividades, que incluyen conferencias, lecturas, presentación de libros, teatro, cine dominicano y europeo, conversatorios, exposiciones biográficas y otros atractivos.

Su montaje, relativamente atrasado (pasa regularmente siempre) será, junto a la Exposición Inmersiva de Tovar Vivo, en la Plaza España, es la gran atracción para la familia y los escolares hasta su cierre el lunes dos de mayo.

La gran fiesta del arte y la cultura está dedicada a los escritores Pedro Peix y Carmen Natalia, dos figuras extraordinarias, alternativas y rebeldes, con una obra de vida que debía ser conocida por los jóvenes de hoy. Trascendió hoy que varias editoriales internacionales y nacionales tendrán liquidaciones de sus títulos.

La Asociación Dominicana de Libreros (Asodolibro) dijo que liquidará toda su existencia de libros a precios populares

Además el programa anuncia la proyección de películas dominicanas como Candela (Andrés Farias, sobre novela de Rey Andújar) y Reinbou (Andrés Curbelo y David Maler.) y documentales sobre Pedro Peix ((Luis Llosa) y Carmen Natalia (René Fortunato).

Para asistir, la recomendación es llegar en taxi o utilizar los parqueos de Palacio de Bellas Artes y Plaza dela Cultura, desde donde habrá un servicio gratis de guaguas de la OMSA de ida y vuelta a la Ciudad Colonial, con seguridad para los vehículos dejados en ellos,

La zona infantil está ubicada en Museo Trampolín de la calle Las Damas con un programa de cuentacuentos, puestas en circulación de literatura infantil, origami a cargo de la Sociedad Dominicana de Origami y las Cooperativas Coop-Herrera y Vega Real, en los que se enseñara a hacer un libro con una hoja de papel

Una de las personalidades literarias presentes en la Feria es la doctora Catherine Pelage, profesora francesa de la Universidad de Orleans, una de las especialistas europeas que con más precisión ha estudiado la literatura caribeña y dominicana.

Las figuras dominicanas (muchas con doble nacionalidad) de la literatura que vienen desde Estados Unidos, España e Inglaterra, entre otros países, incluyen a Rosa Silverio, Farah Hallal, Taina Almodóvar, Kiani Antigua, Angie Cruz, Mariel Duluc Reyna, Marie Yante Encarnación Pérez, Hermes de Paula, Sorayda Peguero Isaac, Anthony Stevens-Acevedo y Karlina Veras.

Entre los escritores internacionales que vienen, se encuentran, de Alemania, Inger María Mahlke, Bélgica, Rita de Maesener, de España, J.J. Armas Marcelo, Jorge Batalle, Jorge Eduardo Benavides, Ángel de la Calle, Yolanda Castaño, José Manuel Fajardo, Ignacio Martínez de Pison, Raquel Martínez Gómez López, Pablo Oteiza, Juana Salabert González, José Carlos Somoza y Manuel Vilas.

De Francia vienen: Ennmanuelle Favier, Patrick Manoukian, Veronique Osvalde y Catherine Pelage; de Irlanda llega Jan Carson y de Italia Giovanni Dozzini y Carlo Lucarrelli. Nos hará falta Danilo Manera, el catedrático italiano que más ha promovido en Europa durante años, la literatura dominicana.

Milagros Germán, ministra de Cultura junto a Ramón Pastor de Moya y Johan Ferrer, vice ministro de patrimonio cultural y director de la Feria del Libro.

El Ministerio de Cultura, que ha trabajado con enorme presión para concretar el montaje, que está atrasado en la instalación las casetas, que esta vez son un poco más pequeñas que las usadas en otras gestiones, se anotara un éxito muy importante, si todo sale como lo plantea el programa.

Los espacios en los que se desarrollaran las actividades son: los centros culturales Banreservas, (Pabellón de Carmen Natalia), Centro Cultural de España, Centro Dominico-Alemán, Centro de las Telecomunicaciones, Casa de Teatro, Teatro Guloya, Teatro Las Máscaras, Parques Duarte y Colon, La Cafetera, Casa de la Música (Pabellón Pedro Peix), Museo Policial, Museo Trampolín. Plaza España y otros.

Debieron haberse aprovechado las instalaciones del el Instituto Duartiano, el Museo de Cera Juan Pablo Duarte, la Iglesia Santa Bárbara y Galería Silvano Lora, todos con espacios que pudieron haberlos aportado.

Este es el programa completo de la Feria del Libro 2022:

Viernes 22 de abril:

Ministerio de Cultura.

9:00 a.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de poesía hablada - Metro Santo Domingo

Recorrido en Metro por la ciudad de Santo Domingo, partiendo desde la estación del Centro de los Héroes. Recitales en estaciones seleccionadas y dentro de los vagones. Organiza: Poetry Slam Erredé.

4:00 p.m. La Cafetera: Apertura del ciclo La Cafetera, a cargo del colectivo Poetas en la Cafetera.

4:00 p.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de poesía hablada - Casa de la MúsicaColoquio: Slammasters de Abya Yala Poetry Slam. Poetry Slam: Los puntos no son el punto, el punto es la comuna, con Comikk MG (México) y Laura Contreras (Costa Rica).Socialización del Poetry Slam y su impacto en la comunidad, a cargo de Alexei Tellerias (RD), Cynthia Schnukiputzi (México) y SLammarre (Haití). Modera: Nicole Pichardo. Organiza: Poetry Slam Erredé.

5:00 p.m. La Cafetera: Presentación de la antología Poetas en la Cafetera.

7:00 p.m. Museo Fortaleza Santo Domingo: Acto Inaugural XXIV Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2022. Asisten el presidente Luis Abinader, Ministra de Cultura y figuras invitadas nacionales a internacionales.Ese acto es por invitación.

9:00 p.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de poesía hablada - Casa de la Música: Slam de Slammasters, a cargo de Michelle Ricardo (RD), Laura Contreras (Costa Rica), Luz de Cuba (Cuba), SLamarre (Haití), Catalina Sierra (Colombia), Cynthia Schnukiputzi (México). Organiza: Poetry Slam Erredé.

Sábado 23 de abril/

Día de Alemania, Austria y Bélgica

9:00 a.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Acto inaugural. Visita guiada

9:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Maratón de lectura de Miguel de Cervantes. Coordina: Héctor Santana.

9:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Charla: La internacionalización de las instituciones de educación superior de la República Dominicana,a cargo de Paula Disla (MESCYT)

10:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes VisualesReconocimiento al tallerista del día: Mateo Morrison Fortunato y lectura del Círculo Literario de la Cooperativa La Altagracia. Coordina: Manuel Llibre Otero.

10:00 a.m. Pabellón Carmen Natalia- Centro Cultural Banreservas: Acto inaugural - Pabellón Carmen Natalia.

10:00 a.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Encuentro y taller de dibujo de historietas con Arnauld Souli (Francia)

10:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Eugenio María de Hostos y la calidad de la educación, a cargo de Juan Francisco Viloria - (MESCYT)

10:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán

Taller: Literatura Fantástica y la Industria de la Imaginación Ilustrada, a cargo de Markus Edjical (Nabu Studio).

10:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio: La pobreza desde la mirada de los jóvenes: reflexiones en torno al libro La otra cara de la pobreza, de Jorge Cela, a cargo del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó y el Centro Montalvo.

10:00 a.m. Pabellón del Cómic -Parque Pellerano Castro: Taller: Dibujo de rostros de diferentes estilos, a cargo de Gabriel Toribio.

10:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Panel: Campaña electoral y elección presidencial de Juan Bosch en 1962, a cargo de Eliades Acosta, Rafael Julián Cedano, Leopoldo Artiles y Flavio Darío Espinal. Coordina: Fundación Juan Bosch.

10:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)

Lecturas poéticas de ayer y hoy en video. Poetas de aquí y de allá comparten sus creaciones con los primeros visitantes a la XXIV Feria Internacional del Libro, a través de la pantalla.

10:00 a.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de poesía hablada - Casa de la MúsicaColoquio: Slammasters de Abya Yala Poetry Slam. Poetry Slam: Contranarrativas y nuevas formas de la poesía,a cargo de Andrea Gómez (Costa Rica), Victoria Equihua (México) y Afibola Sifunola (Cuba). Modera: María Fernanda Lòpez. Organiza: Poetry Slam Erredé.

10:00 a.m. Feria Infantil - Museo Trampolín: Lectura poética, a cargo de Albert Cuentacuentos.

10:00 a.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Clases de braille, a cargo de Miguel Marte.

10:00 a.m. Auditorio – Centro Indotel: Ciclo cortometrajes infantiles - Francia. Coordina: Cinemateca Nacional.

10:00 a.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Charla: El personaje del editor en el mercado del libro, a cargo de José Manuel Fernández Pequeño (Cuba)

11:00 a.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Taller: Convierte tus ideas en proyectos (2 horas), a cargo de Yuri Pinilla.

11:00 a.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música.: Acto inaugural - Visita guiada a la exposición Pedro Peix: contra paradigmas.

11:00 a.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Presentación virtual del libro: Archipiélago, de Inger María Mahlke (Alemania)

11:00 a.m. Feria Infantil - Centro Cultural de España: Cuentacuentos: Te cuento algo que una mariposa me contó, a cargo de Nelson Liriano

11:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Charla: La fluidez oral se consigue a través de la lectura, a cargo de Miguel Feliciano.

11:00 a.m. Feria Infantil - Área de Jardín, Museo Trampolín: Cuentacuentos: Adolfo el niño cocolo, a cargo de Califé.

11:00 a.m. Feria Infantil - Área lobby, Museo Trampolín: Cuentacuentos: Felicidad pegajosa, a cargo de Laura Vicens.

11:00 a.m. Feria Infantil - Museo Trampolín: Teatro: La rebelión de las palabras. Directora: Lorena Oliva

11:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del taller literario César Vallejo, homenaje a Trilce.Un solo de poesía a cargo de Jordan Hernández. Un solo de poesía a cargo de Indhira Itsuki Roca y Daniel Olivo Polanco. Coordina: Miguel Antonio Jiménez.

11:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Actividad: Es tu tiempo, lánzate. Tu oportunidad de mostrar al mundo tu talento. ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Escribes poesía? ¿Improvisas? ¿Haces stand up? Llegó la hora.

11.00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Ingenios, esclavitud y rebeliones negras en Santo Domingo durante los siglos XVI y XVII, a cargo de Juan de la Cruz - (MESCYT).

12:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Proyección videos/promo FIL Santo Domingo 2022 y frases e imágenes sobre autores icónicos,a cargo de Esther Grullón.

1:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Taller de dibujo infantil: Pintando mis derechos.

1:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): El cómic también es literatura. Encuentro con los ilustradores dominicanos Sebastián Rijo Kosena (Jean Sena), Mística (Massiel González) y Salma Alegre.

2:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Conferencia: Tierra baldía, de T.S. Elliot, a cargo de Bladimir Ramos. Lectura del taller Francis Livio Grullón, de Tenares. Coordina: Edward Tejada

2:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio: Literatura y cultura Hip Hop, a cargo de Francisco Peralta, Sr. Kr.

2:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Visita guiada a influencers.

2:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): - Centro Dominico Alemán: Ciclo de conversatorios “Tú, el autor inmortal”: The Human show, a cargo de Moisés Santana Castro. Modera: Markus Edjical.

2:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Charla: ABC para formar un buen equipo de comics, a cargo de Manuel Shoo.

2:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Clases de braille con Miguel Marte.

2.00 p.m. Tribuna Libre- Parque Duarte: Historia y cultura popular desde los medios de comunicación. Con Rossy Díaz y Juan Carlos Alvelo.

2:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Panel: Importancia de la promoción de la lectura desde el Estado, a cargo de Julia Heinsen y Ángela Vargas, miembros de la Comisión Intersectorial para la Política del Libro, la Lectura y las Bibliotecas.

2:00 p.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de poesía hablada - Calle Las Damas: La calle será la calle:recitales con megáfono en las esquinas de la Zona Colonial, a cargo de los invitados internacionales, Organiza: Poetry Slam Erredé.

2:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Presentación Libro TropicalYork de Francis Mateo. Participan: Francis Mateo y Miguel D. Mena.

3:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música.: Presentación del libro: Presente intacto, de Plinio Chahín. Coordina: Amargord Ediciones.

3:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Acto inaugural - Presentación de los libros: Nocturnos y otros desamparosy Plagas del deseo, de Moisés Agosto; Silente, de Carlos Vásquez y Matertransmutar, de Adli Cordero. Coordina: Editorial Isla Negra.

3:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Presentación del libro: Misión transformación, de Nikauly de la Mota.

3:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio: Centenario de Ángel A. Hernández Acosta (1922-2022), a cargo de Julio Cuevas, Nouel Florián, Luismil Castor, Ramón de Jesús Núñez Duval y Fernando Fernández. Coordina: Fundación Tierra Blanca.

3:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Presentación del libro: Coartada, de Alexis Gómez Rosa. Coordina: Amargord Ediciones.

3:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Charla: La tecnología como una ventana a la autonomía, a cargo de Alejairo Montilla.

3:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Puesta en circulación del libro: Alicia, grandes emociones, de Ana Alicia De Jesús.

3:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Acto inaugural - Conversatorio: Plataforma Sketchdom con Manuel Shoo.

3:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Ven a leer conmigo. El caricaturista, ilustrador y muralista Rafael de los Santos “Poteleche” compartirá una obra literaria con el público de Espacio Joven.

3:00 p.m. Feria Infantil - Área de Picnic, Museo Trampolín: Taller de pintura Pontier.

3:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Influencia de la Legislación Cultural en la Cuenta Satélite, a cargo de Edwin Espinal. Organiza: Carmen Pérez Valerio, encargada Departamento Editorial, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

3:00 p.m. Parque Colón: Dibujo en vivo, a cargo de Gerardo Ángel Castillo y Sebastián Rijo. Coordina: Litevisual Studio.

4:00 p.m. Centro Cultural de España": Presentación de libro: Orlando humano y ajenode Hayden Carrión.

4:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios:Taller de dibujo infantil: Pintando mis derechos.

4:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE). - Centro Dominico Alemán: Panel: Mujeres en el género de ficción especulativa,a cargo de Malena Salazar Maciá (Cuba), Isis Aquino y Mildred Rodríguez.

4:00 p.m. La Cafetera :Conversatorio con el poeta Ricardo Cabrera.

4:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Mis cuentos preferidos de Pedro Peix, a cargo de Vicente Arturo Pichardo.

4:00 p.m. Espacio Bonó - Casa de los Jesuitas: Puesta en circulación del libro: Historia de un sueño, de José Luis Sáez. Coordina: Editorial Universitaria Bonó.

4:00 p.m. Auditorio Centro Indotel

Presentación del documental Palma Sola. Coordina: Litevisual Studio

4:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Museo Casa de la Música: Presentación del libro: Contando con mi abecedario, de Ana Rosa Pérez.

4:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Historia y cultura popular desde los medios de comunicación. Participan: Rossy Díaz y Juan Carlos Albelo.

4:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Retomando a Duarte por una identidad inclusiva, a cargo de la Dra. Reina C. Rosario Fernández (MIREX).

4:00 p.m. Feria Infantil - Área Cuentos gigantes, Museo Trampolín: Puesta en circulación del libro: Un banco de historias, a cargo de Noelia García de Pereyra, presidenta del Voluntariado Banreservas y la autora, Taína Almodóvar. Organiza: Voluntariado Banreservas.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentacuentos: Para contar y reír, a cargo de Esther Amaro.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Títeres de papel, a cargo de Natasha Batlle.

4:00 p.m. Feria Infantil - Área de Jardín: Teatro: La rebelión de las palabras. Teatro Alternativo. Directora: Lorena Oliva.

4:30 p.m. Feria Infantil - Área Picnic - Museo Trampolín: Show de títeres, a cargo de Luis Marcell. Organiza: Voluntariado Banreservas.

4:00 p.m. Teatro Guloya: Teatro: Pinocho, versión libre. Teatro Guloya. Director: Claudio Rivera.

5:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Homenajes a Miguel de Cervantes y Saavedra y a William Shakespeare.

5.00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Coloquio: Carmen Natalia es voz de poesía, pero también heroica voz de orientación, de alerta y combate, a cargo de Sherezada «Chiqui» Vicioso, Angela Hernández y Yuri María Parra Tió. Modera: Ylonka Nacidit-Perdomo.

5:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Presentación de los libros: Género, prensa y geografía del deporte, de Rafael Díaz; El mito literario Yoruba en la mujer negra caribeña, de Yvonne Denis y El espía de Betances, de Hiram Lozada. Coordina: Editorial Isla Negra.

5:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Festival Altavoz Caribe 2022 - Taller de Spoken Word Organiza: Poetry Slam ErreDé.

5:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Puesta en circulación del libro: Pisando primera. Coordina: Héctor Santana.

5:00 p.m. La Cafetera: Recital de Poemas, a cargo de Charinel Perdomo, Domingo Acevedo, Félix Martínez, Wilfrido Velázquez y Alfonso Torres Ulloa.

5:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Presentación del documental: El universo de Pedro Peix,con la presencia del director, Luis Llosa.

5:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conferencia: Literatura y viajes, a cargo de Clidia Diaz y Gabriela Llanos.

5:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Real Academia de la Mirada. Lectura poética con Ricardo Cabrera, Joaquín Castillo, Lorenzo Amparo, Miguel de Vallester y José Ángel Bratini.

5:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro

Entrevista: Ángel de la Calle (Ilustrador, autor y crítico de cómic español) por Estefany Then.

5:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Festival Altavoz Caribe 2022 - Taller de Spoken Word, impartido por Comikk MG (México). Organiza: Poetry Slam ErreDe.

5:00 p.m. Estand de Últimos Monstruos Editores (UME): Encuentro y firma de libros con Estela Polanco, autora de la novela Me tocó vivirlo.

5:00 p.m. Centro Indotel – Auditorio: Charla: El planeta B. Sobre la búsqueda de un planeta como nuestro hogar, a cargo de la astrofísica Breezy Ocana. Coordina: ASTRODOM.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentos de camino a la escuela, a cargo de Frindy Martínez.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Cuento: Ernesto visita Cayo Arena y descubre los corales, a cargo de Teacher María Teresa Pérez.

5:00 p.m. Feria Infantil - Área Picnic, Museo Trampolín: Listamente. Gimnasio de la lectoescritura, a cargo de Rosa María Ares.

5:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Presentación de los libros: Género, prensa y geografía del deporte, de Rafael Díaz; El mito literario Yoruba en la mujer negra caribeña, de Yvonne Denis; El espía de Betances, de Hiram Lozada, a cargo de Editorial Isla Negra.

5:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCírculo de Filosofía, Ciencia y Cultura Andrés Avelino en coordinación con la Asociación Dominicana de Filosofía y la Escuela de Filosofía de la UASD. Organiza: Dra. Máxima Hernández.

5:00 p.m. Parque Colón: Teatro de calle: La Restauración. Teatro La Pedráh. Director: Yi-Yoh Robles.

6:00 p.m. Museo de las Casas Reales: Conferencia magistral: Un punto de encuentro entre Shakespeare y Cervantes, a cargo de Giovanny Cruz Durán, viceministro de Creatividad y Participación Popular - Ministerio de Cultura de la República Dominicana.

6:00 p.m. Museo de las Casas Reales - Patio: Presentación del libro: Zumeca, de Lucia Amelia Cabral. Coordina: Mercasid.

6:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Ciclo de Formación Literaria: El futuro del libro dominicano, a cargo de Angela Abreu (Dominican Writers).

6:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): - Centro Dominico Alemán: Presentación del libro: Memorias del mar de Dirac, de Erick J. Mota (Cuba). Coordina: Últimos Monstruos Editores (UME).

6:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los JesuitasPresentación del libro: Ojo sobre la sociedad dominicana, de Jesús María Polanco Martínez. Coordina: Isabel Florentino.

6:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Charla: Conociendo Europa

6:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Poémame. Lectura poética con Abril Troncoso e invitados: Lady Liriano Balbi, Valentín Amaro y Rosalía Ramírez.

6:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Alfabetismo Informacional: un nuevo concepto del conocimiento científico, a cargo del General de Brigada Francisco A. Ovalle Pichardo, Rector del Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez (INSUDE).

6:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Proyección del largometraje: Les contes de la nuit (Cuentos de la noche), Francia. Coordina: Cinemateca Nacional.

6:00 p.m. Casa de Teatro: Teatro: Las locas de la Plaza de los Almendros, de Pedro Peix. Teatro Otoño. Directora: Margaret Sosa.

6:00 p.m. Parque Duarte: Teatro: Súbito, de Donis Taveras.

7:00 p.m. Centro Cultural de España: Presentación del libro: Baltrí: introducción al meme, de Simón de los Santos.

7:00 p.m. La Cafetera: Recital del poeta William Pérez Vega (Puerto Rico).

7:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Museo Casa de la Música: Peix visto por… Manuel García Cartagena.

7:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE). - Centro Dominico Alemán: Ciclo de conversatorios “Tu, el autor inmortal”: Memorias del mar de Dirac y otros textos de ciencia ficción, a cargo de Erick J. Mota (Cuba). Modera: Markus Edjical.

7:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Conversao´ literario con Malena Salazar Maciá (CUB). Modera: Laura Nicole Rojas @nicolerojasyt (bookstagrammer)

7:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea: Conversatorio: Vivir en inglés, escribir otra lengua. Entre Adriana Lisboa (Brasil) y Dainerys Machado Vento (Cuba).

7:00 p.m. Plaza España: Concierto: De cada poema nace una canción, a cargo de Elsa Liranzo y Micky Creales.

7:00 p.m. Teatro Guloya: Teatro: Pinocho, versión libre. Teatro Guloya. Director: Claudio Rivera.

7:00 p.m. Teatro Las Máscaras: Teatro: Las tres hijas de su madre, versión libre. Teatro Las Máscaras. Directora: Germana Quintana.

8:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes VisualesPopurrí poético: países de la Unión Europea a cargo del taller literario Delfín Negro. Coordina: Karen López.

8:00 p.m. La Cafetera: Concierto Bohemio y Filosófico a cargo del dúo musical Kamil.

8:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas. Presentación del Libro: Cadena de mentiras, de Bolívar Ureña.

8:00 p.m. Pabellón Pedro Peix – Museo Casa de la Música: Memoria Local presenta: Homenaje póstumo a Papa Molina, con Ismael Hernández y Huayna Jiménez. Coordina: Manuel Betances.

8:00 p.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de poesía hablada - Tarima Plaza España: El camino hacia Bruselas: Slam amistoso de slammers de Abya Yala rumbo al World Poetry Slam Festival, campeonato mundial de Poetry Slam 2022. Participan: Yaissa Jiménez (RD), Afibola Sifunola (Cuba), Andrea Gómez (Costa Rica), Blaise (Haití), Fernando Pineda (Guatemala), Victoria Equihua (México). Organiza: Poetry Slam Erredé.

8:00 p.m. Casa de Teatro. Teatro: Las locas de la Plaza de los Almendros,de Pedro Peix. Teatro Otoño. Directora: Margaret Sosa.

8:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Slam de Slammaster. Recital de Poetry Slam ErreDé.

9:00 p.m. Fortaleza Museo de Santo Domingo: Concierto: Riccie Oriach.

9:00 p.m. Cierre de la Feria

Domingo 24 de abril/

Día de Bulgaria, Chipre y Croacia

9.00 a.m. Pabellón Carmen Natalia- Centro Cultural Banreservas: Visita guiada a la exposición Carmen Natalia: Mujer del éxodo y el salmo, alma de rebelión.

9:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Charla: Fantasía vs realidad, a cargo de Alcedo Sánchez. Coordinan: Natalí Jiménez (PGR) y Flora Matos (MINC).

9:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana Conferencia: Los Comandos Constitucionalistas: Expresiones de Poder del Pueblo en Armas, a cargo del profesor e historiador Juan de la Cruz. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT).

9:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel: Charla: El MESCYT frente a las políticas públicas de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, a cargo del Dr. Genaro Rodríguez (MESCYT).

10:00 a.m. Sala Isla Negra – Fundación Dominicana de Desarrollo: Mesa de escritores del Cibao, a cargo de Omar Messón, Ramon Andrés Acevedo, Ramón Gil y Noé Zayas. Coordina: Cesar Zapata.

10:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE):- Centro Dominico Alemán: Conferencia: Hablemos sobre los Zombis en la Literatura, a cargo de Mildred Rodríguez y Jonás Sánchez.

10:00 a.m. Calle Sánchez 204: Centro de estética Jarico Jaspe (Programa La Cafetera)Conferencia: Relatos de los héroes anónimos de la Revolución de Abril de 1965,a cargo de Tirson Medrano.

10:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel: Ciclo cortometrajes infantiles - Francia. Coordina: Cinemateca Nacional.

10:00 a.m. Pabellón Pedro Peix - Museo Casa de la Música: Presentación de libro: Pepe no es un nombre común, de Chichi Pérez. Coordina: Últimos Monstruos Editores (UME).

10.00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Performance en torno al poema de Carmen Natalia Llanto sin término por el Hijo nunca llegado(1959), a cargo del Teatro Otoño, dirigido por Margaret Sosa.

10:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes VisualesReconocimiento al tallerista del día: Máximo Vega, del taller literario Narradores de Santiago y lectura del taller literario Narradores de Santiago, a cargo de Inocencia Vega.

10:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio: La miseria como representación de la tragedia en el personaje Juvencio del Cuento no me mates de Juan Rulfo, a cargo de Bladimir Ramos.

10:00 a.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Taller: Verso a verso, poesía, a cargo de Hermes de Paula.

10:00 a.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Cuentacuentos.

10:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana Panel: El discurso constitucionalista en los documentales sobre la Guerra de abril de 1965, a cargo de Reina Rosario, Alejandro Paulino y Álvaro Camaño. Modera: Gerardo Roa.Coordina: Ibeth Guzmán.

10:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Conversatorio y proyección de la webserie Te llamamos, a cargo de Robelitza Pérez.

10:00 a.m. Feria Infantil - Centro Cultural de España: Cuentacuentos: Te lo cuento en versos,a cargo de Yolanda Castaño.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Puesta en circulación del libro: El camino de Chompis, de Rosa María Ares..

10:00 a.m. Estand de Últimos Monstruos Editores (UME): Encuentro y firma de libros con Erick J. Mota (Cuba), autor del libro Memorias del mar de Dirac.

10:00 a.m. Pabellón de Ciegos y Sordos: Panel: Ventanas de forja: el libro accesible en la República Dominicana, acuerdo de Marraquech y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Camila Payano. Literatura SOS: la enseñanza de literatura en secundaria, Ana María Rodríguez

10:00 a. m. Feria Infantil - En todas las áreas del Museo TrampolínParticipación de Jenny Ballenita, entregando alcancías y compartiendo con los niños. Organiza: Voluntariado Banreservas.

11:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios: Lectura de los talleres literarios Escalera de Papel, de la Romana, Juan Félix Pepén, de Higüey y Árbol Invisible, de Tenares.

11:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán: Conferencia: El Nacimiento del Héroe en la Ficción Especulativa, a cargo de Rodolfo Báez.

11:00 a.m. Sala Isla Negra – Fundación Dominicana de Desarrollo: Charla: Movimientos sociales en República Dominicana: del campamento en Los Haitises a la Marcha Verde, a cargo de Ángel García. Coordina: Viceministerio de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural (MINC) y Ministerio de la Juventud.

11:00 a.m. Pabellón Pedro Peix - Museo Casa de la Música: Puesta en circulación del libro: La Noria, de Ahmel Echevarría.

11:00 a.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Conversatorio: Clubes de lectura como estrategia de fomento, con Valeria Correa Fiz (España) y Keyla González (RD).

11:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio: Memoria y legado literario de Otto Oscar Milanese, a cargo de Rannel Báez, Virgilio López Azuán y Apolinar Medrano.

11:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaPanel: Tendencias en la investigación lingüística y literaria: propuestas y perspectivas, a cargo de Orlando Muñoz, Merlyn de la Cruz y Mariví Núñez. Modera: Gerardo Roa. Coordina: Ibeth Guzmán.

11:00 a.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Taller de reciclaje

11:00 a.m. Pabellón de Ciegos y Sordos: Panel: Desafíos temáticos de podcast de jóvenes, Los Búhos Podcast (Jóvenes con discapacidad visual de República Dominicana)

11:00 a.m. Feria Infantil - Museo Trampolín: Teatro: El secreto de Kawasaki. Teatro Arcano. de Mayra Montaño.

11:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Taller: La tetera elegante, a cargo de Lauristely Pena Solano.

11:00 a.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Taller: Entintado para comic, a cargo de Elkys Nova.

12:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Puesta en circulación de los libros: La tiranía de Eros y otros cuentos premiados(Premio Varios autores/Premio Joven de Cuento 2020) y Conejos & bastones, de Víctor Andrés de Óleo (Premio Joven de Cuento 2021).

12:00 p.m. Talleres Literarios: Homenaje: Pedro Carreras Aguilera: el legado de un hombre inmenso, a cargo del Taller Literario Francis Livio Grullón (Salcedo).

12:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaPresentación Artística: Vuelo de Mariposas.Letra y Música de Isabel Collado, arreglo del maestro Leini Guerrero, director de Investigaciones de la Facultad de Artes de la UASD.

1:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Te invito a leer conmigo, por Ariel Santana

1:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana Declamación poema de Versainograma a Santo Domingo de Pablo Neruda y Proyección de imágenes de la Revolución de Abril y canciones comentadas, de la Dra. Máxima Hernández yla cantautora Isabel Collado. Proyección imágenes de abril de 1965.

1:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Taller de dibujo infantil: Pintando mis derechos.

2:00 p.m. Parque Colón: Teatro cocolo danzante (Los Guloyas. Recorrido por todo el recinto ferial) Representación Wild Indian

2:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): - Centro Dominico Alemán: Conferencia: La Ciencia Ficción en el Cine, a cargo de Moisés Santana Castro.

2:00 p.m. La Cafetera: Recital de poemas a cargo de Jorge Pérez (Don Pueblín, el poeta de la patria).

2:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Mi libro preferido de José Saramago, a cargo de Ubaldo Rosario.

2:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Festival Altavoz Caribe 2022 - Taller: Cuerpo-Slam: El Caribe y su natural slam, a cargo de Yaissa Jiménez. Organiza Poetry Slam ErreDe.

2:00 p.m. Sala Isla Negra – Fundación Dominicana de Desarrollo: Charla: Residuos y cultura de reciclaje, a cargo de Ana Abreu Ortiz y Juan Fernando Santana. Coordina: Fundación de Saneamiento Ambiental de la Zurza.

2:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Clases de braille para videntes.

2:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Encuentro con Ángel de la Calle.

2:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Cómo autopublicarse en los Estados Unidos. Participan: Angy Abreu, de Dominican Writers, y Ariel Vargas.

2:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaPresentación del monólogo: Mujeres de Abril, de Dinorah Coronado, a cargo de Teatro Coronado

3:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Presentación de los libros: A la intemperie, de Basilio Belliard; Cosmolingüística: Discurso, ideología y cine, de Gerardo Roa; El narratario en Mudanza de los sentidos, de Inés García. Coordina: Editorial Isla Negra.:

3:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Presentación del libro: Luces y sombras de una mujer valiente,de Biannyi Peguero.

3:00 p.m. La Cafetera: Lectura del poemario Alegoría del Ser,del poeta Sandy Genao.

3:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Conversatorio: El escritor que trabaja, con Andrés Mauricio Muñoz (Colombia)

3:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea: Charla: Conociendo Europa.

3:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Presentación del libro: La estirpe del polvo. La verdadera historia de un héroe, de Jonás Sánchez Paulino (Premio Joven de Novela 2021).

3:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Maratón de lectura: ¡Bienvenidos a Alcanfores!

3:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Colectivo de escritores banilejos: recital poético a cargo de Partenio Peña y Raúl Montero. Coordina: Natacha Féliz Franco.

3:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del Taller Literario René del Risco Bermúdez. Coordina: José Arredondo.

3:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Conversatorio: ¿Arte y tecnología son cosas separadas?por Guillermo M., con Eduard Severino, Andrés de la Calle, Jonathan Smith y Eduardo Hernández.

3:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConversatorio: Sobre los héroes y heroínas de abril, a cargo del Comité Patriótico Francisco Alberto Caamaño Deñó. Organiza: Miguelina Crespo.

3:00 p.m. Feria Infantil - Área de Picnic, Museo Trampolín: Taller de pintura Pontier.

3:00 p.m. Feria Infantil - Área Información - Museo Trampolín: Cuentacuentos: A cargo de Taína Almodóvar. Organiza: Voluntariado Banreservas

3:00 p.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de poesía hablada - Calle El Conde: La calle será la calle:recitales con megáfono en las esquinas de la Ciudad Colonial, a cargo de los invitados internacionales del festival. Organiza: Poetry Slam ErreDé.

4:00 p.m. Pabellón Talleres Literarios: Conferencia: La muerte como tema literario, a cargo de Ólfir Alexánder Guzmán

4:00 p.m. Centro Cultural de España: Micrófono abierto. Coordinan: Gubla Librería y Biblioteca Libre. Juego: Dime que lees y te diré quién eres. Coordina: Gubla Librería.

4:00 p.m. La Cafetera; Presentación del poeta Jorge Peña.

4:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): - Centro Dominico Alemán: Panel- Conversatorio: Prietopunk, La Nueva Ola del Afrofuturismo caribeño, a cargo de Erick Mota (Cuba), José Miguel S. Gómez, alias Yoss (Cuba) y Malena Salazar Maciá (Cuba). Coordina: Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE).

4:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Charla: Emprender siendo empleado, a cargo de Alex Ogando.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentacuentos: A cargo de Clara Luz Lozano.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Taller: La tetera elegante, a cargo de Lauristely Pena Solano.

4:00 p.m. Feria Infantil - Museo Trampolín: Teatro: Bodas de Papel. Directora: Mildred de los Santos

4:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Charla: El impacto de los programas de becas nacionales e internacionales en el desarrollo de la República Dominicana, a cargo de… (MESCYT)

4:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Puesta en circulación del libro: Esquicio del vuelo. Antología poética personal (2019-1984),de José Mármol. Coordina: Últimos Monstruos Editores (UME).

4:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Presentación del libro: Sahara, de Farah Hallal, a cargo de Mónica Volonteri.

4:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Museo Casa de la Música: Coloquio: Pedro Peix: su obra y su trayectoria, a cargo de Tony Raful, Andrés L. Mateo y Carlos Sangiovanni. Modera: Patricia de Moya.

4:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Actividad: Dibujo en vivo, a cargo de Elkys Nova

4.00 p.m. Tribuna Libre- Parque Duarte: Taller: Tejiendo realidades. Taller de tejido colectivo en torno a la literatura de Rita Indiana, con Milena Volonteri y Joel Bordas.

4:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea: Taller de dibujo infantil Pintando mis derechos

4:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Charla: El pueblo de abril, construcción de su identidad, a cargo de Luisa Navarro (UASD)

4:00 p.m. Teatro Guloya: Teatro: Evangelina Rodríguez. Teatro Coronado. Directora: Dinorah Coronado.

4:00 p.m. Plaza María de Toledo: Teatro de calle: El hombre que se convirtió en perro, de Osvaldo Dragún. Dirige: Maricris Ovalles

5:00 p.m. Museo de las Casas Reales: Presentación del libro: Diccionario biográfico de residentes de la Cuenca del Caribe (1590-1620),de Luis Rafael Burset Flores. Coordina: Archivo General de la Nación.

5:00 p.m. Estand de Últimos Monstruos Editores (UME): Encuentro y firma de libros con Luis Martin Gómez, autor del libro Ana, la princesa y otros cuentos premiados.

5:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia – Centro Cultural Banreservas: Presentación del especial para televisión Presencia y voz, de Maricusa Ornes.

5:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Conversatorio’ literario con Erick Mota (Cuba). Modera: Esperanza Rodríguez Guerrier @librosamoralibros (bookstagrammer)

5:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Presentación del libro: Sentido policíaco, de Edwin Solano. Coordina: Amargord Ediciones

5:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Museo Casa de la Música: Peix visto por… Bladimir Ramos.

5:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Taller: Elementos a tomar en cuenta para escribir sonetos y décimas de calidad, a cargo de Miguel Contreras.

5:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Charla: 5 acciones para convertirte en un docente de clase mundial, a cargo de Nicol James (Colectivo A90D)

5:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Conversatorio sobre la novela "El Vaivén de las horas" de Jhak Valcourt, con el autor y Gordimy Jean.

5:00 p.m. Estand de Últimos Monstruos Editores (UME): Encuentro y firma de libros con Greg Pérez, autor del libro Estación 47 (relatos de horror).

5:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Conversatorio: El cine, la literatura y la rentabilidad, con David Toscana (México) y Rodolfo Báez (RD).

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Puesta en circulación del libro: Soy Chita y no me escondo, de Yuan Fuei Liao.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Puesta en circulación del libro: Pollo Cojo,de Niurka Herrera.

5:00 p.m. Feria Infantil - Área de Picnic, Museo Trampolín: Lectura con familia/Proyecto USAID Leer.

5:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Recital poético: Escríbele y declámale un poema a las heroínas y héroes de la Revolución Abril de 1965, a cargo de académicos de varias universidades. Coordina: Abril Troncoso.

6:00 p.m. Museo de las Casas Reales: Conferencia magistral: Confluencias entre historia y novela, a cargo de JJ Armas Marcelo (España).

6:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Presentación del libro: A los delincuentes hay que matarlos, de Rosa Silverio.

6:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Ciclo de Formación Literaria, a cargo de Angela Abreu (Dominican Writers)

6:00 p.m. La Cafetera: Performance: Acuérdate de Abril, a cargo de Maribel Rodríguez.

6:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio: Viaje al interior de la cuentística dominicana contemporánea, a cargo de Omar Messón, Víctor Saldaña y Ramón Gil. Modera: Rannel Báez. Coordina: Nan Chevalier.

6:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio: La novela dominicana: perfil histórico, actualidad y perspectivas,a cargo de Justiniano Estévez Aristy, Ofelia Berrido y Frank Núñez. Modera: Avelino Stanley.

6:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Visionado del documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

6:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Recital: Versos como beijos, a cargo de David Machado (Portugal) y Luis Reynaldo Pérez (RD)

6.00 p.m. Tribuna Libre- Parque Duarte: Diálogo de islas, con Michael Bucknor (Jamaica), Rey Andújar (RD) y Carlos Vásquez Cruz (Puerto Rico).

6:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel: Largometraje: Reinbou– República Dominicana. Organiza: Cinemateca Nacional. Producida por Cacique Films. Actua Naslha Bogaert

6:00 p.m. Ruinas de San Francisco: Bonyé en concierto.

6:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla: Divagando con el COVID-19, durante el confinamiento, a cargo del Dr. Miguel Sang Ben. Coordina: INSUDE.

6:00 p.m. Teatro Guloya: Teatro: Evangelina Rodríguez. Directora Dinorah Coronado.

7.00 p.m. Pabellón Carmen Natalia – Centro Cultural Banreservas: Conferencia: La Victoria (1992) de Carmen Natalia, la novela que inmortaliza la vida mediante el arte, a cargo de Sheila Barrios Rosado (Puerto Rico).

7:00 p.m. Centro Cultural de España: Conferencia: Bordes de la Capital: Santo Domingo, entre Rita Indiana y Frank Báez, a cargo de: Miguel de Mena.

7:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea: Recital: Poesía a dos bandas, a cargo de Hermes de Paula (RD) y James Noel (Haití)

7:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio: Memoria y legado literario, Manuel Salvador Gautier, un arquitecto en la novela dominicana, a cargo del Grupo Mester de Narradores.

7:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): - Centro Dominico Alemán: Ciclo de conversatorios “Tu, el autor inmortal”: El Advenimiento y otros textos de ciencia ficción, a cargo de José Miguel S. Gómez, alias Yoss (Cuba). Modera: Markus Edjical.

7:00 p.m. La Cafetera: Conversatorio con el escritor Emil Matos.

7:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio: Devorando a lo Caribe, entre Rita de Maeseneer (Bélgica) y Emiliano Becerril Silva (México)

7:00 p.m. Casa de Teatro: Memoria Local presenta: Homenaje póstumo a José Delmonte Peguero, Julio de Windt y Margarita Copello viuda Rodríguez, con José Enrique Delmonte hijo, Kin Sánchez y Margarita Mitrov. Coordina: Manuel Betances.

7:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Conversatorio: Escuelas de escritura creativa como opción, a cargo de Emilio del Carril (Puerto Rico) y Héctor Santana (RD).

7:00 p.m. Casa de Teatro: Teatro: La Odisea. Teatro Alternativo. Directora: Lorena Oliva

7:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Inimaginado. Lectura y conversación con el escritor boricua Carlos Vázquez Cruz.

7:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Noche de cortos estudiantiles.

7:00 p.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de poesía hablada - Parque Duarte: POXEO 10 aniversario. Participan pasados finalistas y ganadores. Jurados: Michelle Ricardo (RD), Comikk MG (México), Laura Contreras (Costa Rica), Cynthia Schnukiputzi (México) y Fernando Pineda (Guatemala). Invitada musical, Luz de Cuba (Cuba).

7:00 p.m. Teatro las Máscaras: Teatro: Las tres hijas de su madre, versión libre. Teatro Las Máscaras. Directora: Germana Quintana.

7:00 p.m. Museo de las Casas Reales: Conferencia magistral: Editar la vida. 30 años de Isla Negra, a cargo de Carlos Roberto Gómez. IMPERDIBLE

8:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del colectivo Jacques Viau. Coordina: Berthoni Richeliu.

8:00 p.m. Reloj de Sol: Teatro de calle: Prometeo en llamas,de Leonel Garabito (Basada en Prometeo encadenado)

8:00 p.m. La Cafetera: Presentación musical a cargo del legendario musico y escritor Manuel Scott

8:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del colectivo Jacques Viau. Responsable Berthoni Richeliiux.

8:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte; POXEO. Coordina Poetry Slam ErreDé.

8:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Conferencia: Carmen Natalia: actual y perdurable. La brillante narradora de La Victoria, a cargo del Dr. Manuel Matos Moquete (UASD). IMPERDIBLE

9:00 p.m. Cierre de la Feria

Lunes 25 de abril/

Día de Dinamarca, Eslovaquia y Eslovenia

9:00 a.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Interpretación de los himnos nacionales de Dinamarca, Eslovaquia y Eslovenia.

9.00 a.m. Pabellón Carmen Natalia- Centro Cultural Banreservas: Visita guiada a la exposición Carmen Natalia: Mujer del éxodo y el salmo, alma de rebelión.

9:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Conversatorio sobre los dramaturgos dominicanos, a cargo de José Luis Rodríguez (MINC)

10:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): - Centro Dominico Alemán: Taller: Creación de Personajes para Cuentos e Historia de Ficción Especulativa, a cargo de Alex Ortiz (Nabu Studio).

10:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales Reconocimiento al tallerista del día: José Martín Paulino, de San Francisco de Macorís.

10:00 a.m. Estand del Isfodosu - Plaza María de Toledo: Apertura del stand de ISFODOSU, con la presencia de la rectora y las autoridades académicas de la institución.

10:00 a.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Visionado del documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

10:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas - Auditorio, Centro de Altos Estudios Humanísticos: Charla de Motivación Lectora: Un diálogo de frente con el libro, a cargo de Jimmy Félix.

10:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: El hábito de lectura: técnicas para su formación y fortalecimiento, a cargo de Ruth Cuevas Aliés. Coordina: Ibeth Guzmán.

10:00 a.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial. Clases de braille para videntes.

10:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio sobre Teorías Literarias (Queer y Cosmolingüística).

10:00 a.m. Centro Indotel – Auditorio; Ciclo cortometrajes infantiles - Francia. Coordina: Cinemateca Nacional.

10.00 a.m. Tribuna Libre- Parque Duarte: Diálogo: ¿Es el artista el ser más espiritual que tiene la sociedad?, a cargo de Joan Alberdi Padilla y Joaquín Castillo.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentacuentos: La magia de los cuentos, a cargo de Yuan Fuei Liao.

10:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Taller: Escritura para sanar, a cargo de Marielys Duluc (RD-España)

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Encuentro con autora: Rosa Francia Esquea.

10:00 a.m. Feria Infantil - Área de Picnic- Museo Trampolín: Taller de manualidades, a cargo de Carolina Arthur. Organiza: Voluntariado Banreservas.

11:00 a.m. La Cafetera. Conferencia: Historia de la gastronomía dominicana, a cargo de Juan B. Nina.

11:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio: La narrativa en la Región Norte, a cargo de Emelda Ramos y Rafael Castillo Alba.

11:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del taller Salomé Ureña, de Gaspar Hernández, responsable Deisy Polanco.

11:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio-lectura con escritores de Boca Chica, a cargo de Formerio Rodríguez.

11:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Conferencia: La literatura para educar a través de la literatura, los elementos de conexióncultural, a cargo de Delia Blanco.

11:00 a.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Taller: Workshop con Ángel de la Calle.

11:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Taller: Hagamos un libro de papel, a cargo de José Rafael Sosa. Entrega de Libros p, auspiciado por: Cooperativas Herrera y Vega Real.

11:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín. Cuentacuentos: La magia de los cuentos, a cargo de Yuan Fuei Liao.

11:00 a.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Conversatorio: Imprimir tu primer libro. Experiencias, a cargo de Marie Yanet Encarnación Pérez y Keyla González.

11:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: La literatura para educar a través de la literatura. Los elementos de conexión cultural, a cargo de Delia Blanco. Coordina: Ibeth Guzmán.

11:00 a.m. Teatro Guloya: Teatro: Los sueños de Lorca. Títeres Tureiro. Director: Ernesto López

11:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio: El proceso de creación, a cargo de autores de Isla Negra.

11:00 a.m. Espacio Joven: Conversatorio literario con Adriana Lisboa (Brasil)

11:00 a.m. Feria Infantil - Área de Picnic - Museo Trampolín: Show de Títeres, a cargo de Luis Marcell. Organiza: Voluntariado Banreservas.

11:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel: Presentación del libro: República Dominicana en Grandes Ligas, de Dionisio Soldevilla. IMPERDIBLE PARA QUIENES SIGUEN EL DEPORTE. ES NOTABLE ANALISIS DE LOS TALENTOS RD EN LA GRAN CARPA. MUY BIEN ILUSTRADO.

12:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla: La sindemia global de obesidad, desnutrición, y su interrelación con el cambio climático, a cargo de la Lic. Cándida Jáquez, Universidad Nacional Evangélica (UNEV).

1:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Lectura dramatizada de la obra teatral El Cable, a cargo de Miauu Arts.

1:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaPanel: La Escuela del Futuro, a cargo de los expositores: Nicole James/Daniela Candelario, Francisco Javier, Jenifer Avelino, Jorge Areche, Mía Gil, Zahir Valoy, Luis Fernando, Charlenys Reyes, Yeiden Aibar, Génesis Pérez, Gabriela Fernández, Isamar Berry, Luis José y July Pierre Organiza: Nicole James, Universidad Central del Este (UCE)

2:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): - Centro Dominico Alemán: Conferencia: Géneros de Ficción Especulativa, a cargo de Markus Edjical.

2:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Clases de braille para videntes.

2:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes VisualesLectura del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón del recinto UASD-Santiago. Coordina: Enegildo Peña.

2:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Taller: Introducción a la dirección de fotografía con el celular a cargo de la facilitadora Angy de la Rosa.

2:00 p.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de poesía hablada - Calle Isabel La Católica: La calle será la calle:recitales con megáfono en las esquinas de la Ciudad Colonial, a cargo de los invitados internacionales del festival. Organiza: Poetry Slam ErreDé.

3:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del Taller Literario Roca y Tinta, coordina Máxima Hernández.

3:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: ¡Bienvenidos a Alcanfores! Maratón de lectura.

3:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Proyección - conversatorio: Cortometrajes de ficción, a cargo de David Toscana (México) y Rey Andújar (RD)

3:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Conversatorio: ¿Por qué es importante que armes tu plan de vida?, a cargo de Noelis de Jesús, Abril Reyes y Luis Antonio Tejeda (Ministerio de la Juventud).

3:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio: Pensar el rol de la educación, a cargo de Damián Peralta.

3:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Charlas: Comics entorno y cultura, a cargo de Jorge E. Pérez (Moro Studio).

3:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Taller de pintura Pointer.

3:00 p.m. Feria Infantil - Área de Información - Museo Trampolín: Cuentacuentos: A cargo de Taína Almodóvar. Organiza: Voluntariado Banreservas

4:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE);- Centro Dominico Alemán: Conferencia: La ciencia ficción queer – evolución y panorámica actual,a cargo de: Francis Santos.

4:00 p.m. Centro Cultural de España: Conferencia: Escribir en dominicano, a cargo del escritor y radiodifusor Cesar Namnum.

4:00 p.m. La Cafetera: Conferencia: Sobre la historia del merengue,a cargo de la socióloga Elena Aquino Gonell.

4:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Cómo escribir mi novela, a cargo de José Ramia.

4:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Santo Domingo y sus árboles: cambios climático-ambientales en los últimos 50 años, a cargo del Arq. Constantinos Philippos Saliaris Bobadilla. MATC, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

4:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Conversatorio: Cultura cómic sobre lo mejor de la Industria del cómic, a cargo de Winser Espinal, Gabriela Taveras y Jayro Matos.

4:00 p.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de poesía hablada - Casa de la Música Coloquio: Slammasters de Abya Yala Poetry Slam. Slam y Spoken Word: margen, periferia y sus historias,a cargo de Luz de Cuba (Cuba) y Catalina Sierra (Colombia). Modera: Aimee Arvelo. Organiza: Poetry Slam ErreDé.

4:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Producir Cultura desde la Ciudad Colonial. Diálogo con gestores de Espacio culturales alternativos. Participan: La Teatrera, 717 INN, El Portal, Abad Galery, Microteatro y El Carretón de Libros.

4:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos: Recital de poesía, a cargo de Hermes de Paula.

4:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Recital: José E. Caez (Puerto Rico) e Yvonne Denis (Puerto Rico).

4:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Conversatorio: El Dr. Merengue “Paul Austerlitz” entrevista al maestro Bonny Cepeda.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Juego de la música: 1,2,3, Beethoven es, a cargo de Rita De Los Santos.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Taller de Origami, Sociedad Dominicana de Origami.

4:00 p.m. Museo Fortaleza Santo Domingo: Danza: Ballet folclórico Nacional.

5:00 p.m. La Cafetera: Conversatorio con la sociedad Petromacorisana. Coordina: José́ Antonio Rivera Figueroa.

5:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes VisualesAntonio Fernández Spencer narrador: lectura de sus mejores cuentos, a cargo de Héctor Santana.

5:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Visionado del documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

5:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio: En torno al libro Ocoa y Baní, Independencia y Restauración, a cargo de Ismael Díaz Melo.

5:00 p.m. Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo: Conferencia magistral: Situación y proyección de la Zona Fronteriza, a cargo de Miguel Ceara Hatton (Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo). Puesta en circulación del Diagnóstico de Brecha Estructurales de la Zona Fronteriza, a cargo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

5:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán. Conferencia: La Ciencia Ficción Queer – Evolución y panorámica actual. A cargo de: Francis Santos.

5:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Conferencia: Neurociencia en la Educación Superior, a cargo del Dr. William Peña académico y Coach, Psicología y Desarrollo Organizacional.

5:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea: Cuéntame un cuento, a cargo de Andrés Mauricio Muñoz (Colombia), Francis Mateo (RD-USA) y Michael Bucknor (Jamaica).

5:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia – Cine-Auditorio Banreservas: Reconocimiento a las instituciones editoras de obras de Carmen Natalia: Ediciones Brigadas Dominicanas, Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER), Cielo Naranja, Fundación para la Educación (Educarte), Editorial Santuario, Archivo General de la Nación (AGN) y Editora Nacional.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín; Encuentro con autor: Los ojos De Tikitin, a cargo de Laura Messina y María Teresa Ruiz.

5:00 p.m. Feria Infantil - Área Picnic, Museo Trampolín: Narrar cuentos en familia, a cargo de Leonor Grimaldi.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Tarde de cuentos divertida, a cargo de Jennyfer Cenac.

5:00 p.m. Parque Colón: Teatro de calle: La Restauración. Teatro La Pedráh. Director: Yi-Yoh Robles.

6:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Presentación de los libros: No creo que yo esté aquí de más, antología de poetas dominicanas (1932-1987)de Rosa Silverio (ed.), En el mismo trayecto del Sol, poesía dominicana (1894- 1984)de Rosa Silverio y Plinio Chahin (eds.), Temblor de isla, Muestrario del cuento dominicano, de José Rafael Lantigua (ed.), El lince y el arcoíris – microrrelatos, de Basilio Belliard, Matar al padre, Mujer de lámpara encendidae Invención de la locura, de Rosa Silverio, Cangrejos antillanosy Fuimos papel y ardimosde Marielys Duluc, Anima de palabras – antología personal, de Luis Reynaldo Pérez y La mujer desnudade Lourdes Batista. Coordina: Huerga y Fierro Editores. IMPERDIBLE

6:00 p.m. Museo de las Casas Reales: Coloquio: José Ramón López: el cuentista y el ensayista,a cargo de José del Castillo, Alejandro Paulino y José Enrique García. Modera: Rafael Peralta Romero.

6:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales:Ciclo de Formación Literaria: El futuro del libro dominicano, a cargo de Angela Abreu (Dominican Writers).

6:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Recital poético del Colectivo Mujer, Roca y Tinta, a cargo de Máxima Hernández.

6:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE):- Centro Dominico Alemán: Presentación del libro: Los Errantes,de Malena Salazar Maciá (Cuba). Coordina: Últimos Monstruos Editores (UME).

6:00 p.m. Casa de Teatro: Memoria Local presenta: Homenaje póstumo al Cieguito de Nagua, con Rafael Chaljub y Yokaira Martínez, la Doncella del Acordeón. Coordina: Manuel Betances.

6:00 p.m. Centro Indotel – Auditorio: Largometraje: Les souvenirs(Recuerdos) - Francia. Organiza: Cinemateca Nacional

6:00 p.m. Museo Fortaleza de Santo Domingo: Slam Open Mi

6:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro

Podcast: Litevisual podcast. Edición especial desde la feria, a cargo de Estefany Then y Gabriel Castillo. Invitado especial: Andrés de la Calle. Episodio: 10 tips creativos para hacer cómics.

6:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:La Peña del Duarte, con Rubén Lamarche e invitados.

6:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla: Escribir hoy. ¿Por qué?, ¿para qué?, ¿para quién?,a cargo de Alejandro Aguilar, escritor y académico de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

6:00 p.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de poesía hablada - Tarima Plaza EspañaFestival Altavoz Caribe 2022 presenta: Altavoz Slam: Un micrófono abierto a toda la comunidad. Organiza: Poetry Slam Erredé.

7:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Conferencia magistral: La narrativa dominicana del nuevo milenio, una literatura local y global, a cargo de Rita de Maeseneer (Bélgica)

7:00 p.m. La Cafetera: Lectura de Poemas Versos Inspirados,a cargo de Deivy de Jesús López y Jacinto Sención

7:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Peix visto por… Miguel de Vallester

7:00 p.m. Centro Cultural de España: Coloquio: La Lata Peinada y los retos de una librería especializada, a cargo de Jaime Álvarez (Librería Mamey).

7:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Presentación del monólogo Tres causales.Coordina: Fundación Friedrich Ebert.

7:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio: Manuel Rueda único, de José Alcántara Almánzar, a cargo de Editorial Isla Negra.

7:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Presentación del libro: Muerte y Purgatorio: rompiendo mitos, a cargo de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Catherine Forde.

7:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán: Ciclo de conversatorios “Tu, el autor inmortal”: Los errantes y otros textos de ciencia ficción, a cargo de Malena Salazar Maciá (Cuba). Modera: Markus Edjical.

7:00 p.m. Museo de las Casas Reales: Coloquio: José Ramón López, el cuentista y el ensayista, a cargo de José del Castillo, Alejandro Paulino y José Enrique García. Modera: Rafael Peralta Romero

7:00 p.m. Monumento a Fray Antonio Montesinos: Entrega Premio Nacional Feria del Libro 2022. Coordina: Fundación E. León Jimenes.

7:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Sistema de pago de subsidios sociales y la prevención de fraude,a cargo de Felipe Llaugel, PhD(c) Universidad O & M.

7:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Charla: Psicología del suicidio por deuda, a cargo de María E. Camacho Grullón, psicóloga.

7:00 p.m. Museo de las Casas Reales: Conferencia magistral: La lectura literaria del siglo 21, a cargo Mempo Giardinelli (Argentina)

7:00 p.m. Casa de Teatro: Teatro: La Mancha. Teatro Rodante Dominicano. Directora: Indiana Brito.

7:00 p.m. Museo Fortaleza Santo Domingo: Concierto: Pororó

8:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Presentación de la pieza teatral Los colores de las mujeres.Actúan Maggy Liranzo y Cibeles Sánchez. Texto basado en poemas de Cibeles Sánchez Pimentel.

9:00 p.m. Cierre de la Feria

Martes 26 de abril/ Día de España, Estonia y Finlandia

9.00 a.m. Pabellón Carmen Natalia- Centro Cultural Banreservas: Visita guiada a la exposición Carmen Natalia: Mujer del éxodo y el salmo, alma de rebelión.

10:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Taller de cortos express, a cargo de Rafael Dolores. Lanzamiento del concurso de cortos.

10:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): - Centro Dominico Alemán: Conferencia: La Narrativa en la Ciencia Ficción de Pabsi Livmar, a cargo de Mildred Rodríguez.

10:00 am. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Reconocimiento al tallerista del día: Isabel Florentino, de San Cristóbal.

10:00 a.m. Espacio Bonó - Casa de los Jesuitas: Recital de textos literarios, a cargo del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó y el Instituto Politécnico Loyola.

10:00 a.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música; Visionado del documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

10:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaPanel: Educación precovid, trans COVID, pos COVID, a cargo de Juana Encarnación, Antonio Ciriaco y Ana Jaquelín. Modera: Jorge Asjana. Coordina: Ibeth Guzmán.

10:00 a.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Clases de braille.

10: 00 a.m. Sala de negocios - Centro Indotel; Rueda de negocios: Con Librería La Lata Peinada.

10.00 a.m. Tribuna Libre- Parque Duarte: Diálogo: Cómo enterrar una imagen. Presentación de fanzine, a cargo de Elisa Bergel Melo y José Ramia.

10:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Los libros y las bibliotecas ante el derecho de autor,a cargo del Dr. Edwin Espinal Hernández. Organiza: Carmen Pérez Valerio, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

10:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio: Ramón Emeterio Betances, a cargo de autores de Isla Negra.

10:00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Lectura animada: En el País de las Hadas(Poemas infantiles de Carmen Natalia) a cargo de Yulissa Álvarez Caro.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Encuentro con la autora: Mil estrellas fugaces, a cargo de Geraldine De Santis.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Animación a la lectura, a cargo de Lucia Amelia Cabral.

10:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel: Cortometrajes infantiles: Festival del Minuto del Agua (RD). Organiza: Cinemateca Nacional.

10:00 a.m. Feria Infantil - Área Picnic- Museo Trampolín: Taller: Educación Financiera, a cargo de Segmento Joven, Banreservas. Organiza: Voluntariado Banreservas.

11:00 a.m. Pabellón Pedro Peix: Lectura: Destrozos de una novela, a cargo de Jorge Benavides (Perú) y Luis Reynaldo Pérez

11:00 am. Pabellón de Talleres Literario: Taller de mini ficción, a cargo de Roxanna Delgado.

11:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE):- Centro Dominico Alemán: Conversatorio: No bajes al sótano (como evitar los clichés en el terror), a cargo de Félix Villalona.

11:00 a.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Taller: Elaboración de storyboard, a cargo de Sebastián Rijo.

11:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Conversao’ literario con Emiliano Becerril Silva (México), a cargo de Ely Taveras (Proyecto @TragalibrosRD)

11:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio: El proceso de creación, a cargo de autores de Isla Negra.

11:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: La Educación Virtual como un modelo de inclusión: impacto nacional e internacional,a cargo de la Dra. Luz Rosa Estrella. Organiza: Karina Pérez, Universidad Abierta para Adultos (UAPA).

11:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuento: Ernesto visita la Montaña De Larimar. a cargo de Teacher María Teresa Pérez.

11:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Animación a la lectura, a cargo de Lucía Amelia Cabral.

11:00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Presentación del documental: Carmen Natalia. Producción: Camino Real. Dirección: René Fortunato.

11:00 a.m. Feria Infantil - Área Picnic- Museo Trampolín: Show de Títeres, a cargo de Luis Marcell. Organiza: Voluntariado Banreservas.

11:00 a.m. Casa de Teatro: Teatro: Cuentos a la orilla del mar. Director: Ivo Siffredi.

11:00 a.m. Teatro Guloya: Teatro: Ajonjolí. Teatro Piedepuente. Directora: Aileen Ceballos

12:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Inclusión, Diversidad e Identidad: Experiencias desde la Universidad Abierta para Adultos,a cargo de la Dra. Úrsula Puentes, Coordina: Karina Pérez, Universidad Abierta para Adultos (UAPA).

1:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Proyección videos/promo FIL Santo Domingo 2022.

1:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP); 3 obras por las 3 causales: Presentación del monólogo Miguelina. Coordina: Fundación Friedrich Ebert.

2:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán: Conferencia: Origen y Evolución de la Ficción Especulativa Cubana, a cargo de Erick J. Mota (Cuba), José Miguel S. Gómez, alias Yoss (Cuba) yMalena Salazar Maciá (Cuba).

2:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Cómo escribir un poema, Ramón Nuñez Duval, de Neiba.

2:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Clases de braille.

2:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Entrevista: Cómo publicar tu cómic, con Angela Abreu (Dominican Writers)

2:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:La angustia de la identidad: lectura comentada de algunos textos de Sentido policiaco de Edwin Solano.

2:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Conferencia: Accesibilidad en el entorno Educativo,a cargo de la Dra. Clara Tapia. Universidad del Caribe (UNICARIBE).

3:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Charla: Prevención de embarazos en adolescentes, a cargo de Ruth Mariano, Alexis Rosario y Yeslaidis Ramírez (Ministerio de la Mujer)

3:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del Taller Literario Triple Llama, de Moca.

3:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: ¡Bienvenidos a Alcanfores! Maratón de lectura.

3:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel:Conversatorio: The logistics of being a writing professor, a cargo de Michael Bucknor (Jamaica) y Rey Andújar.

3:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio y lectura del libro: La lengua es otro animal, a cargo de Jennet Tineo.

3:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Conversatorio: Ángel de la Calle Industria, importancia y futuro del cómic.

3:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Charla: ¿Cómo se construye una sociedad desde cero? ¿Qué harías si el mundo completo fuera tuyo?a cargo de Joan Alberdi.

3:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla: Mi aula Diversa,a cargo de la Dra. Alejandra Casilla. Universidad Adventista Dominicana (UNAD).

3:00 p.m. Feria Infantil - Área de Picnic, Museo Trampolín: Taller de pintura Pointer.

3:00 p.m. Feria Infantil - Área Información- Museo Trampolín: Cuentacuentos: A cargo de Taína Almodóvar. Organiza: Voluntariado Banreservas

4:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE); - Centro Dominico Alemán: Taller: La escritura creativa en el universo de la ficción especulativa, a cargo de Rodolfo Báez y Francis Santos.

4:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Recital del Taller Literario Círculo de Letras, de Santo Domingo.

4:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los JesuitasConversatorio: Memoria y legado literario dominicano: René Rodríguez Soriano, a cargo de Juan Freddy Armando.

4:00 p.m. La Cafetera:Lectura de poemas a cargo de la poeta Milqueya Monteagudo.

4:00 p.m. Centro Cultural de España: El bloqueo lector, a cargo de Víctor Abreu Juego de trivia: ¿Quién escribió qué?. Coordina: Gubla Librería.

4:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Revisión de portafolio: Con Ángel de la Calle y Litevisual Estudios. Guía y consejos para presentar tu trabajo artístico a una editorial.

4:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Presentación del libro "El racismo y yo", de la autora colombiana Edna Liliana Valencia Murillo.

4:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaPresentación del libro: La Primera Guerra Mundial en las Antillas,VV. AA. Coedición del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) y el Archivo General de la Nación, a cargo del Dr. Jorge Rodríguez Beruff y la Dra. Nurys González Durán.

Coordina: Dpto. Publicaciones ISFODOSU.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín

Zona De Origami, a cargo de Sociedad Dominicana De Origami.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín

Juego de la música: Chopin al minuto, a cargo de Rita De Los Santos.

4:00 p.m. Feria Infantil - Área Picnic- Museo Trampolín

Taller de manualidades, a cargo de Carolina Arthur. Organiza: Voluntariado Banreservas.

4:00 p.m. Casa de Teatro: Teatro: Cuentos a la orilla del mar. Director: Ivo Siffredi.

4:00 p.m. Parque Pellerano Castro:Teatro de calle: El hombre que se convirtió en perro, de Osvaldo Dragún. Dirige: Maricris Ovalles

5:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio: El ensayo en la Región del Cibao, por Edwin Espinal Hernández, Olga Lobetty, Darío Herrera y Juan Ventura.

5:00 p.m. La Cafetera: Conferencia: Vida y obra del Maestro Silvano Lora, a cargo del escritor Evaristy Jiménez

5:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Visionado del documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

5:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio en torno al libro: Gente Simple de mi Aldea, a cargo de Daniel Martínez.

5:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: ¿Se puede enseñar filosofía?, a cargo de David Álvarez Martin. Coordina: Ibeth Guzmán.

5:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Conversatorio: En torno al libro La presencia China en el Gran Caribe,a cargo de Wilson Enrique Genao. Compilado por la Dra. Mu-Kien Sang Ben. Organiza: Carmen Pérez Valerio Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

5:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Presentación del especial para televisión Presencia y voz(1978), de Maricusa Ornes. Libreto: Héctor Campos Parsi. Dirección: Pedro Pablo Bonilla.

5:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Presentación del libro: 10 minutos de gloria, crónica de la batalla de Palo Hincado, de María Waleska Morales.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Encuentro con autor: Lula aprende a montar bicicleta sin rueditas,a cargo de María Eugenia Matos y Margarita Heinsen.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Taller de teatro, a cargo de Diomedes Mieses.

5:00 p.m. Feria Infantil - Área Picnic, Museo Trampolín: Juegos infantiles y tradiciones orales/ María Luz Herrera

6:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Ciclo de Formación Literaria, a cargo de Emilio del Carril (Puerto Rico).

6:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Presentación del libro: Narraciones de ella, de Martha Rivera-Garrido.

6:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Conversatorio: ¿Cómo se forja un novelista?A cargo de Jorge Benavides (Perú) y David Machado.

6:00 p.m. La Cafetera: Recital de poemas, con la participación Bernie Pérez, Miguel Contreras, Lorenzo Amparo, Isis Aquino, Jordán Hernández, Edgar Omar y Silvestre Rodriguez.

6:00 p.m. Espacio Bonó - Casa de los Jesuitas: Puesta en circulación del libro: La isla imaginada, de Pedro San Miguel. Coordina: Editorial Universitaria Bonó.

6:00 p.m. Sala isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio-recital: Situación actual de la minificción en la República Dominicana, a cargo de Amable Mejía, Pedro de Jesús Paulino y Gerardo Castillo. Modera: Juan Aderso Rivera. Coordina: Nan Chevalier.

6:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Presentación del libro "Chapeo", de Johan Mijaíl. Elefanta Editorial, México. Participan: Johan Mijaíl, Frank Báez y Emiliano Becerril.

6:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Caminos desandados: Un reencuentro con Eugenio María de Hostos,a cargo de Alina Bello Dotel. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

6:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Proyección del largometraje dominicano Papi de Noelia Quintero, basada en la novela de Rita Indiana.

6:00 p.m. Casa de Teatro: Teatro: Kandé. Director: Jackson Delgado.

7:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): - Centro Dominico Alemán, Presentación del libro: El Advenimiento, de José Miguel S. Gómez, alias Yoss (Cuba). Coordina: Últimos Monstruos Editores (UME).

7:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Presentación del libro: Por aquí pasó una luciérnaga, de Sorayda Peguero Isaac.

7:00 p.m. Museo de las Casas Reales: Coloquio: El bicentenario de la ocupación haitiana, análisis y revisión crítica, a cargo de José Guerrero, Fernando Pérez Memén y José Vásquez. Modera: Augusto Bravo

7:00 p.m. La Cafetera: Carlos Suazo en concierto.

7:00 p.m. El Sartén: Memoria Local presenta: Homenaje póstumo a Johnny Pacheco,con Danilo Reynoso, Alexis Méndez y Andrés van der horst. Coordina: Manuel Betances.

7:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Peix visto por… Raisa Pimentel.

7:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)

Nuevos medios y nuevas formas de hacer comunicación. Encuentro con El Snack Report y El Brifin.

7:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE), Centro Dominico Alemán: Exposición artística: Prietopunk 2.0, Visuales del Afrofuturismo Caribeño, a cargo de la Asociación. Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE), Últimos Monstruos Ediciones (UME),Sociedad Bioartepolis y Nabu Studio.

7:00 p.m. Centro Cultural de España: Recital poético, con las poetas Yolanda Castaños y Angela Vallvey (España) y Rosa Silverio (RD).

7:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Bosch ante el exilio,a cargo de David Álvarez. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

7:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Charla: Derechos de autor vs. contrato inteligente. Aplicación de las nuevas tecnologías en la protección de los derechos de autor, a cargo de Yaqui Núñez.

7:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio: Poéticas caníbales del merengue de calle, a cargo de Paul Austerlitz y Rita de Maeseneer.

8:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Conferencia: Conocer la literatura de la Beat Generation, a cargo de Jordan Hérnández.

8:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:¿Tienes quién te cuide la mula? Lectura poética-perfomática con Thaís Espaillat.

8:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Impacto del Turismo Cultural en la Cuenta Satélite,a cargo de Bolívar Troncoso. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

6:00 p.m. Casa de Teatro: Teatro: Kandé. Director: Jackson Delgado

9:00 p.m. Cierre de la Feria

Miércoles 27 de abril/ Día de Francia, Grecia y Hungría

9:00 a.m. Talleres Literarios: Animación escolar; lectura de textos tradicionales y ejercicios de escritura creativa. A cargo de Héctor Santana.

9.00 a.m. Pabellón Carmen Natalia- Centro Cultural Banreservas: Visita guiada a la exposición Carmen Natalia: Mujer del éxodo y el salmo, alma de rebelión.

9:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Nuevas tecnologías y su apoyo a la educación superior,a cargo de Jessica S. García Medrano. Universidad Experimental Félix Adam (UNEFA).

10:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Reconocimiento al tallerista del día: Abril Troncoso, de Miches.

10:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE):- Centro Dominico Alemán

Taller: Cómo escribir cuentos, una exploración de las inquietudes de los niños y adolescente, a cargo de Mildred Rodríguez.

10:00 a.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

10:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Charla: La lectura como tabla de salvavidas, a cargo Confesora Florentino.

10:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: El valor de las humanidades en un mundo post-pandemia, a cargo de Alina Bello. Coordina: Ibeth Guzmán.

10:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Lectura de textos, a cargo de autores de Isla Negra.

10:00 a.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Clases de braille.

10.00 a.m. Tribuna Libre- Parque Duarte: Escribir la imagen. Encuentro con medios especializados en arte contemporáneo, con ONTO, OCA News, Hola Pardo y Luis Graham Castillo.

10:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): 3 obras por las 3 causales. Presentación del monólogo Miguelina.Coordina: Fundación Friedrich Ebert.

10:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Emprender con un medio de comunicación digital,a cargo de Dianelis Fermín. Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

10:00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Lectura animada: En el País de las Hadas(Poemas infantiles de Carmen Natalia) a cargo de Yulissa Álvarez Caro.

10:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel: Ciclo cortometrajes infantiles - Francia. Coordina: Cinemateca Nacional.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentacuentos: El macuto mágico, de Yuan Fuei Liao. Creativo e imparable.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín/Animación a la lectura, a cargo de Leibi Ng. Ex coordinadora de la zona infantil, es una autora de literatura infantil de gran impacto.

10:00 a.m. Feria Infantil - Área Picnic, Museo Trampolín: Taller: Educación Financiera, a cargo de Segmento Joven, Banreservas. Organiza: Voluntariado Banreservas.

11:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del Taller Literario Juan Sánchez Lamouth. Coordina:Eduardo Laucer.

11:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Panel: Panorámica de la más reciente poesía dominicana, a cargo de Ruth Vera, Nataly Rodríguez, Melody Valdez, Mario Cabrera, Juan Alejandro, del taller literario de la PUCMM.

11:00 a.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Pensando en verso, poesía femenina por La Red Luna de Mujeres con Discapacidad Visual.

11:00 a.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Taller: Escritura de guion para cómics, a cargo de Gerard Castillo.

11:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Ecología y Conciencia Ciudadana.a cargo de Dra. Fanny Torres, Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

11:00 a.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Escribir la imagen. Encuentro con medios especializados en arte contemporáneo. Participan: ONTO, OCA News y Hola Pardo.

11:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio: La Historia y la Filosofía, a cargo de autores de Isla Negra.

11:00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas. Documental: Carmen Natalia. Producción: Camino Real. Dirección: René Fortunato.

11:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuenta cuentos El macuto mágico, a cargo de Yuan Fuei Liao.

11:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Animación a la lectura, a cargo de Leibi Ng.

11:00 a.m. Feria Infantil - Área Cuento Gigante- Museo Trampolín: Cuentacuentos: A cargo de Taína Almodóvar. Organiza: Voluntariado Banreservas.

11:00 a.m. Teatro Guloya: Teatro: Guanin y su macuto mágico, de Yuan Fuei Liao. Directora: Viena González.

11:00 a.m. Museo Fortaleza Santo Domingo: Concierto: Grupo músico-vocal y baile de la O&M

12:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Proyección videos/promo FIL Santo Domingo 2022.

1:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaPresentación de la colección: Desmontando Estereotipos, Caminando hacia la Igualdad,a cargo de la Yildalina Tatem Brache (Ministerio de la Mujer) Organiza: Lady Laura Liriano Balbi (MINC).

1:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Te invito a leer conmigo

2:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE). - Centro Dominico Alemán: Conversatorio: Crónicas de Narnia de C. Lewis y el Señor de los Anillos de Tolkien, a cargo de Mildred Rodríguez.

2:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del Taller Literario Roberto Marcallé Abreu, de Jarabacoa.:

2:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Encuentro-Entrevista de estudiantes de ISFODOSU, Recinto Santiago, con escritores. Coordina: Zoraida Lantigua.

2:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: ¡Bienvenidos a Alcanfores! Maratón de lectura.

2:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Clases de braille

2:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Charla: Narrativa visual para cómics, a cargo de Leerían Ricardo.

2:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Ruido de Plumas. Presentación de Fanzine y recital con los participantes del POXÉO CUÍR.

2:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Conferencia: Cultura y Género,a cargo de Graciela Morales (Ministerio de la Mujer). Coordina: Lady Laura Liriano Balbi (MINC)

3:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes VisualesLectura del Taller Literario Vocal y Consonante de Santo Domingo. Coordina: Víctor de Frías.

3:00 p.m. La Cafetera: Lectura de poemas con Briggitte Rúa.

3:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel. Charla: Prevención de la violencia intrafamiliar, a cargo de María Tavárez (Ministerio de la Mujer)

3:00 p.m. Academia Dominicana de la Historia: Puesta en circulación de la revista: Estudios Migratorios Vol. II, del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INMRD).

3:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Presentación de libro: Voces en Pandemia, a cargo de Abril Troncoso.

3:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Pueblos(adaptación teatral de los cuentos Tu rastro, Una isla a toda velay La selva, todos de la autoría de Pedro Peix). Coordina: Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana.

3:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Conversatorio: Fiesta del cómic y Maco Expo, a cargo de Leorian Ricardo, Jorge E. Pérez y Cristian Félix

3:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Es tu tiempo, lánzate. Tu oportunidad de mostrar al mundo tu talento. ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Escribes poesía? ¿Improvisas? ¿Haces stand up? Llegó la hora.

3:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: La Desublimación de la Poesía Hoy,a cargo de César Zapata, Ministerio de Cultura (MINC).

3:00 p.m. Feria Infantil - Área de Picnic, Museo Trampolín: Taller de pintura Pointer.

4:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Presentación del libro: Hostos: Poesía por una cultura de paz. Antología, a cargo de Prof. Solangel Román y Mateo Morrison. Coordina: Liga Hostosiana Internacional.

4:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE):- Centro Dominico Alemán. Ciclo de conversatorios “Tu, el autor inmortal”: Estación 47, a cargo de Greg Pérez, Francis Santos y Rodolfo Báez (Últimos Monstruos Ediciones). Modera: Markus Edjical.

4:00 p.m. La Cafetera: Dionni Diaz y Manuel Frías en concierto.

4:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Puesta en circulación del libro: El vaivén de las horas,de Jhak Valcourt.

4:00 p.m. Café Literario - Centro Cultural de España: Rey Andújar nos habla de su novela CandelaJuego: Dime que lees y te diré quién eres Coordina: Gubla Librería.

4:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:La descolonización del museo no es una performance ni una metáfora. Conversación con Fabián Villegas, de Contranarrativas.

4:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla: Reflexiones y producciones del quehacer docente trabajadas. Dimensión poética: Breve reseña y lectura de poemas del libro de Eclipse del Alma, a cargo del Lic. Víctor Goris. Organiza: Pedro Julio Moreno (UNAPEC).

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín. Taller de Origami, a cargo de la Sociedad Dominicana De Origami.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentacuentos: Miguel el soñador de aventuras, a cargo de Califé.

4:00 p.m. Feria Infantil - Área Picnic- Museo Trampolín: Show de Títeres, a cargo de Luis Marcell. Organiza: Voluntariado Banreservas.

4:00 p.m. Teatro Guloya: Teatro: Guanin y su macuto mágico, de Yuan Fuei Liao. Directora: Viena González.

5:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Conversatorio sobre Juan Sánchez Lamouth, a cargo de Leo Silverio.

5:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea: Recital: Poesie trasatlantique, a cargo de Veronique Ovalde (Francia) Andrés L. Mateo y José Manuel Fajardo (Puerto Rico).

5:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Charla: El gran pequeño negocio editorial, a cargo de Emiliano Becerril (México)

5:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Conferencia: Benigno Filomena de Rojas y la economía dominicana,a cargo de Alexis Cruz. Coordina: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

5:00 p.m. La Cafetera: Ballet Folclórico de la Zurza bajo la coordinación de Julio César Reyes.

5:00 p.m. Espacio Bonó - Casa de los Jesuitas: Conferencia: Extensión cultural de Radio Santa María. Coordina: Radio Santa María.

5:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

5:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:La Plaza de la felicidad. Lectura dramática con el Grupo Siete-Espacio Teatral, dirigido por Paula Disla.

5:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaReflexiones y producciones del quehacer docente trabajadas. Dimensión docente: Experiencias Prácticas Pedagógicas y Educativas, a cargo de la Lic. Marisol Elizabeth Cordero Rivera. M.A. Organiza: Pedro Julio Moreno (UNAPEC).

5:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Presentación del especial para televisión Presencia y voz(1978), de Maricusa Ornes. Libreto: Héctor Campos Parsi. Dirección: Pedro Pablo Bonilla.

5:00 p.m. Feria Infantil - Área Picnic, Museo Trampolín: Taller de oratoria para niños, a cargo de Sergio Pablo Vargas.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Ejercicios creativos con el cuento y la poesía, a cargo de Leonor Grimaldi.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentacuentos: Los novios de la Revolución, a cargo de Califé.

5:00 p.m. Parque Colón: Teatro de calle: La Restauración. Teatro La Pedráh. Director: Yi-Yoh Robles.

6:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Ciclo de Formación Literaria, a cargo de Emilio del Carril (Puerto Rico).

6:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Puesta en circulación del libro: Ana, la princesa y otros cuentos premiados, de Luis Martín Gómez.

6:00 p.m. Casa de Teatro: Teatro en la Región Norte, a cargo de Carlos Burgos Acosta, José Adolfo Pichardo, Reynaldo Disla y Radhamés Polanco.

6:00 p.m. La Cafetera: Recital de poemas negroides, con la participación de Tony Estrella.

6:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios, Los nuevos escenarios para la literatura infantil y juvenil en España, a cargo de Yolanda Castaño y Angela Vallvey.

6:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Lecturas para una espiritualidad contemporánea. Conversación con Adela Dore y Seba.

6:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla: Reflexiones y producciones del quehacer docente trabajadas. Dimensión discursiva: El discurso como herramienta de comunicación en el ámbito académico: su importancia y su vigencia, a cargo del Dr. Rafael Vázquez Espínola. PhD. Organiza: Pedro Julio Moreno (UNAPEC).

6:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Encuentro entre Paolo Longo y las editoriales independientes.

6:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel Proyección del largometraje: 16 levers de soleil (16 amaneceres) - Francia.

6:00 p.m. Museo Fortaleza Santo Domingo: Concierto: Luitomá

7:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): Centro Dominico Alemán. Ciclo de conversatorios “Tu, el autor inmortal”: Cuando mueran los hombres(tesis de grado para optar por el título de dios de materia), a cargo de Rodolfo Báez. Modera: Markus Edjical.

7:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaColoquio: Julio Genaro Pérez historiador e investigador,a cargo de Juan de la Cruz, Edwin Espinal y Juan Francisco Viloria. Modera: Miguel Reyes Sánchez.

7:00 p.m. La Cafetera: Lectura de poemas a cargo de Jorge Puello Soriano.

7:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Peix visto por… Ricardo Cabrera.

7:00 p.m. El Sartén: Memoria Local presenta: Homenaje póstumo a Johnny Ventura, con Máximo Jiménez, Xiomarita Pérez y Kin Sánchez. Coordina: Manuel Betances.

7:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Anticanon Gozoso: recital interactivo y experimentación creativa, a cargo de Proyecto Anticanon RD.

7:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conferencia: Editar la vida. XXX años de Isla Negra Editores, a cargo de Carlos Roberto Gómez Beras, (Puerto Rico) de Editorial Isla Negra.

7:00 p.m. Academia Dominicana de la Historia: Coloquio: Julio Genaro Campillo Pérez: el historiador y el investigador, a cargo de Juan de la Cruz, Edwin Espinal y Juan Francisco Viloria. Modera: Miguel Reyes Sánchez.

7:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla: Reflexiones y producciones del quehacer docente trabajadas. Dimensión discursiva: El discurso como herramienta de comunicación en el ámbito académico: su importancia y su vigencia, a cargo del Dr. Rafael Vázquez Espínola. PhD. Organiza: Pedro Julio Moreno (UNAPEC).

7:00 p.m. Casa de Teatro: Teatro: Cesar, tenemos que hablar, de Alberto Miralles. Actúan Basilio Nova y Marissabel Marte (Nova Teatro/Fundación Cucaramácara). Directora: Elvira Taveras.

7:00 p.m. Museo Fortaleza Santo Domingo: Concierto: Grupo Maniel

8:00 p.m. La Cafetera; Lectura de poemas a cargo de la poeta Maríateresa Puigbó.

8:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Puesta en circulación del libro: Vuelos del vértigode Alexis Bruno Mendoza.

8:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Charla: El telescopio espacial James Webb, a cargo de Idauris Contreras. Coordina: ASTRODOM.

8:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: La obra sin nombre. Lectura dramatizada con Teatro Trípode.

8:00 p.m. Reloj de Sol: Teatro de calle: Prometeo en llamas,de Leonel Garabito (Basada en Prometeo encadenado)

9:00 p.m. Cierre de la Feria

Jueves 28 de abril/ Día de Irlanda, Italia y Letonia

9.00 a.m. Pabellón Carmen Natalia- Centro Cultural Banreservas: Visita guiada a la exposición Carmen Natalia: Mujer del éxodo y el salmo, alma de rebelión.

10:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): Centro Dominico Alemán: Conversatorio: La escuela del camino: ficción Especulativa Cubana con altas dosis de fantasía.Presentación del libro: … de José Miguel S. Gómez, alias Yoss (Cuba) y la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE).

10:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Reconocimiento al tallerista del día: Elena Ramos, de Santo Domingo.

10:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE).Centro Dominico Alemán: Lectura: Microrrelatos y minificciones en el contexto de la ficción especulativa, a cargo del Taller Literario de la ADFE.

10:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP):Presentación del libro: Estudios de juventud. Coordina: Ministerio de la Juventud.

10:00 a.m. Espacio Bonó - Casa de los Jesuitas: Taller de escritura creativa: La imaginación como detonante creativo en la producción de textos, a cargo de Elena Ramos. Coordina: Editorial Universitaria Bonó.

10:00 a.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

10:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Charla de Mediación Lectora, a cargo de Milcíades Ventura.

10:00 a.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Clases de braille para videntes.

10:00 a.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Ecologismo 101. Lecturas para una nueva conciencia. Con Yohanan Núñez.

10:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaPresentación del libro: Más allá de mis sueños, (Cuatro producciones ganadoras del 2do Concurso de Cuentos Infantiles del ISFODOSU). a cargo de Rosa Krawinkel, Sandra Alvarado y la Dra. Nurys González Durán. Coordina: ISFODOSU.

10:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Lectura de textos, a cargo de autores de Isla Negra.

10:00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Documental: Carmen Natalia. Producción: Camino Real. Dirección: René Fortunato.

10:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel: Ciclo cortometrajes infantiles - Francia. Coordina: Cinemateca Nacional.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentacuentos: A cargo de Anya Damirón.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Cantos y cuentos, a cargo de Esther Hernández.

10:00 a.m. Feria Infantil - Área Picnic- Museo Trampolín: Taller: Educación Financiera, a cargo de Segmento Joven, Banreservas. Organiza: Voluntariado Banreservas.

11:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del Taller Literario Punto y Letra, Santo Domingo, coordina Diosanny José.

11:00 a.m. Pabellón Unión Europea: Puesta en circulación de informes del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. Coordina: INMRD.

11:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio: Importancia de la Historia en la filosofía de la cotidianidad, a cargo de Leonel Martínez.

11:00 a.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Taller: Principios de Animación 2D, a cargo de Jonathan Smith.

11:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Diversidad e inclusión en la era digital y del conocimiento, a cargo de la Lic. Yosely Mercedes Luis Ovalles. Universidad Católica Nordestana (UCNE).

11:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio: El proceso de creación, a cargo de autores de Isla Negra.

11:00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Lectura animada: En el País de las Hadas(Poemas infantiles de Carmen Natalia) a cargo de Yulissa Álvarez Caro.

11:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentacuentos: A cargo de Anya Damirón.

11:00 a.m. Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Cantos y cuentos, a cargo de Esther Hernández.

11:00 a.m. Feria Infantil - Área Picnic- Museo Trampolín: Show de Títeres. Facilitador: Luis Marcell. Patrocinador: Voluntariado Banreservas.

11.00 a.m. Teatro Guloya: Teatro: ¿A que te sabe la Luna?Fundación Cucaramácara. Director: Basilio Nova

12:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Proyección videos/promo FIL Santo Domingo 2022.

1:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Conversatorio: La ficción ecológica en el cuento Los últimos monstruos de Juan Bosch, a cargo de Lissa Matos. Coordina: Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE).

2:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): Centro Dominico Alemán: Conferencia: Visiones del Género épico, fantasía oscura y otros subgéneros, a cargo de Markus E. Goth y Morgan Vicconius Zariah (Taller Literario ADFE).

2:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del Círculo Literario Café de Artista, de San Pedro de Macorís.

2:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio-Lectura con el Colectivo de Escritores de Valverde Mao. Coordina: Randolfo Ariosto.

2:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Charla: Escritura creativa para cómics, a cargo de A.J. Martí.

2:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:El catálogo de arte como generador de archivo. Con Amable López y Ana Agelán.

2:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Conferencia: Principios Pedagógicos del Maestro Eugenio María de Hostos, a cargo del Dr. José Luis Adames. Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS).

3:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del Taller Literario Ramón Francisco, de Puerto Plata, coordina Domingo González

3:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio y lectura poética con Tomás Castro Burdiez.

3:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: ¡Bienvenidos a Alcanfores! Maratón de lectura.

3:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Conversatorio: Experiencia en plataformas de cómics digitales, a cargo de Varanee, Sebastián Rijo y Salma Alegre.

3:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Conversatorio: En torno a la novela De la esquina se ve todo, a cargo de Isidro Jiménez Guillén.:

3:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Taller: Sensibilización práctica, caminando en tus zapatos,a cargo de Luisa Medrano y Lenny Gerónimo (Ministerio de la Mujer).

3:00 p.m. Feria Infantil - Área de Picnic, Museo Trampolín: Taller de pintura Pointer.

3:00 p.m. Feria Infantil - Área Información - Museo Trampolín: Cuenta cuentos. Facilitador: Taína Almodóvar. Patrocinador: Voluntariado Banreservas.

3:30 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Conferencia sobre Elio Antonio Nebrija, impartida por Andrés Ulloa.

3:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: La Simulación como Herramienta Educativa, a cargo del Dr. Luciano Gómez y el Dr. José Peña. Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS).

4:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea: Conversatorio: Editorial independiente, la gran oportunidad, a cargo de Vanessa Núñez Handal (El Salvador), Valeria Correa Fiz (España) y Emiliano Becerril (México)

4:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): Centro Dominico Alemán: Conferencia: El grifo de Alas Negras: Perspectivas del Terror Contemporáneo y una Pizca de Suspenso,a cargo de Félix Villalona, Francis Santos y Raisa Pimentel.

4:00 p.m. La Cafetera: Encuentro con el poeta uruguayo José́ Alberto Fernández Pereira

4:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes VisualesConferencia: Evolución de la dramaturgia en la República Dominicana, a cargo de Javich Peralta.

4:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conferencia: Narrativa y Memoria, a cargo de Emilia Pereyra.

4:00 p.m. Centro Cultural de España: Tertulia: Lectura con propósito. Invitado: Oliver Abreu. Juego interactivo: Dime qué lees y te diré quién eres. Coordina: Gubla Libreria

4:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: La configuración del discurso queer en "La mucama de Omincunlé", de Rita Indiana. Conversación con el escritor Edwin Solano.

4:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Presentación del libro: Coronas de flores, de Ana Castillo Muñoz (RD-Puerto Rico).

4:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: La cultura como inclusión, diversidad y libertad de creación, a cargo del Dr. Odalis Pérez.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Taller Origami, a cargo de la Sociedad Dominicana De Origami.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentos en Kamishibai, a cargo de Dulce Elvira De Los Santos.

4:00 p.m. Plaza España: Teatro de calle: El hombre que se convirtió en perro, de Osvaldo Dragún. Dirige: Maricris Ovalles

4:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Conversatorio: Traducción y narrativa, retos y estrategias, a cargo de Jose Manuel Fajardo, Juana Salavert y Angela Vallvey.

5:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Conferencia: Exploración de la Literatura especulativa, a cargo de Mildred Rodríguez.

5:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Puesta en circulación de los libros: Todos los artes contemporáneos. El arte contemporáneo y otros ensayos(Varios autores), Premio joven de ensayo 2021 y La tragedia de Coopegas contada por sus sobrevivientes y otros textos periodísticos(Varios autores), Premio joven de periodismo 2021.

5:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia- Centro Cultural Banreservas: Presentación del libro: La palabra que vas a decirme. Antología poética de Dulce María Loynaz.Coordina: Ediciones La Pereza

5:00 p.m. La Cafetera: Conversatorio: Seres Extravagante, a cargo del artista plástico Jimmy Verdecia.

5:00 p.m. Espacio Bonó - Casa de los Jesuitas: Conferencia: Perspectivas de la educación a distancia, a cargo de Lucas López Pérez, SJ. Coordina: Radio Santa María.

5:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Peix visto por… Gabriela Read.

5:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio: Los aportes de la estilística a las humanidades a cargo de Ángel Miguel Ortega, Magdalena Soto y Abad Montero. Modera: Berlina Henríquez. Coordina: Ibeth Guzmán

5:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaPanel: Tarde de La Crítica: Ley de Mecenazgo, a cargo de Odalis Pérez, Plinio Chahín y Fidel Munnig. Organiza: Johana Bretón (MINC)

5:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Presentación del especial para televisión Presencia y voz(1978), de Maricusa Ornes. Libreto: Héctor Campos Parsi. Dirección: Pedro Pablo Bonilla.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Un marinero de 10 años, a cargo de César Sánchez Beras.

5:00 p.m. Feria Infantil - Área Picnic, Museo Trampolín: Canciones y cuentos infantiles, a cargo de Cuento Bastón.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentos en Kamishibai, a cargo de Dulce Elvira De Los Santos.

6:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Conferencia magistral Mario Bellatín.

6:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Ciclo de Formación Literaria, a cargo de Emilio del Carril (Puerto Rico).

6:00 p.m. La Cafetera: Tango en La Cafetera, a cargo de la artista Marlene Aybar.

6:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Charla: El intercambio de libros como estrategia de fomento, a cargo de Biblioteca Libre

6:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Panel: Disrupción entre lo análogo y lo digital en la enseñanza de idiomas, a cargo de Teófilo Díaz e Isa Morillo. Coordina: Ibeth Guzmán.

6:00 p.m. Pabellón de Ciegos: Presentación del libro: La víctima en el proceso penal: derechos y prerrogativas, de Roberto Quirós.

6:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Lectura y conversatorio del cuento "La Loca", de Juan Carlos Ditrén. Con la participación de los actores Judith Rodríguez, Josué Guerrero y Vicente Santos. Invitados especiales: los doctores Martha Arredondo y Wilson Ureña.

6:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla: Ciberseguridad, a cargo del Ing. Carlos Leonardo. Universidad del Caribe (UNICARIBE).

6:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo.Conferencia: Al que encontremos trabajando lo echamos, a cargo de Paolo Longo (presencial) y Juan José Piedrahita (virtual).

6:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Proyección del largometraje dominicano Mis 500 locos, de Leticia Tonos.

6:00 p.m. Parque Duarte: Teatro: Súbito, de Donis Taveras..

7:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea: Lecturas: Lamour francophone, a cargo de James Noel (Haiti), Ian Manook (Francia), Veronique Ovalde (Francia) y Lisette Vega de Purcell.

7:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE). Centro Dominico Alemán: Ciclo de conversatorios “Tu, el autor inmortal”: La recamara aislante del tiempo y otros cuentos, a cargo de Nan Chevalier. Modera: Markus Edjical.

7:00 p.m. La Cafetera: Cecil Selah en concierto.

7:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Visionado del documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

7:00 p.m. Academia Dominicana de la Lengua: Coloquio: Mariano Lebrón Saviñón: el humanista y el escritor, a cargo de Nan Chevalier, Manuel Núñez y Víctor Saldaña. Modera: Ibeth Guzmán.

7:00 p.m. Centro Cultural de España - Sala polivalente: El Canon inconcluso: una guía para leer a Hilma Contreras, a cargo de Sheila Barrios.

7:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConversatorio: ¿Cómo fomentar la lectura en niños y niñas?, a cargo de Katherine Belliard. Organiza: Carmen Pérez Valerio, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

7:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)

Recital poético PuentePoesía. Leen Ana María Fuster Lavín, José Cáez, Daniel Rodríguez (Puerto Rico) Isis Aquino, Luis Reynaldo Pérez y Alexei Tellerías (República Dominicana), a cargo de Isis Aquino. Coordina El Arañazo, Plataforma Cultural.

7:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Panel: Y después de publicar mi libro, ¿qué? Una discusión sobre las puertas que se abren después de ser autor, a cargo de Reyna Rodríguez, Angélica Peralta y Victotia Thómas.

7:00 p.m. Casa de Teatro: Teatro: Caronte, de Ariel Feliciano. Directora: Pilar Pineda.

8:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Conferencia: Presencial del escritor en redes sociales, por Misael Tatis.

8:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los JesuitasConversatorio: Memoria y legado literario dominicano: Daniel Guerrero, a cargo de Arlene Guerrero.

8:00 p.m. Sabina Bar: Memoria Local presenta: Homenaje póstumo a Sony Ovalles, con Ismael Hernández y Lolo Valdez. Coordina: Manuel Betances.

8:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Hasta el abismo. Lectura dramatizada con Isabel Spencer, Paula Disla, Paloma Palacio, Johana Gonzáles, Luvil Gonzáles y Alondra González. Dirige: Isabel Spencer.

8:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia virtual: Relación entre filosofía y poesía desde el pensamiento de María Zambrano, Ortega y Gasset y O. Pengler, a cargo de César Canela.

9:00 p.m. Cierre de la Feria

Viernes 29 de mayo/

9:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaReflexiones sobre el libro Cronología Militar de La Restauración., a cargo de Ramiro Matos González, E.N., Instituto Superior para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez" (INSUDE).

9.00 a.m. Pabellón Carmen Natalia- Centro Cultural Banreservas: Visita guiada a la exposición Carmen Natalia: Mujer del éxodo y el salmo, alma de rebelión.

10:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán: Taller: El Miedo tiene sus Voces: 11 Consejos Para Escribir Cuentos de Terror, a cargo de Félix Villalona

10:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): ¿Y quién diablo e´pianista?: Hablemos de política cultural y economía naranja con el Ministro de la Juventud Rafael J. Féliz García, Luis Antonio Tejeda, coordinador del programa cultural del Ministerio de la juventud y Héctor Farías, ganador del Premio nacional de la juventud 2022.

10:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes VisualesReconocimiento al tallerista del día: Rannel Báez y Lectura de los talleres literarios Releevoces y Tingolita, de Azua, responsable Elvani Portalatín.

10:00 a.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Visionado del documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

10:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Taller: Creando mi libro artesanal, a cargo de Natacha Batlle.

10:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaPanel: Creación e investigación literaria, a cargo de Pablo Reyes, Miguel Ibarra y Pedro Paulino. Coordina: Ibeth Guzmán

10:00 a.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Clases de braille para videntes.

10:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio sobre Teorías Literarias (Queer, Narratología y Gótica).

10:00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Performance en torno al poema Canción de la vida insólita Catorce cantos fervientes y una Oración Final de Carmen Natalia, a cargo de Teatro Otoño. Dirección: Margaret Sosa.

10:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel: Ciclo cortometrajes infantiles - Francia. Coordina: Cinemateca Nacional.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentacuentos: Un rebulú en la ebanistería, a cargo de Yuan Fuei Liao.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Hagamos un libro de papel, a cargo de José Rafael Sosa. Entrega de libros a participante: Auspiciado por: Cooperativas Herrera y Vega Real.

10:00 a.m. Feria Infantil - Área Picnic- Museo Trampolín: Show de Títeres, a cargo de Luis Marcell. Organiza: Voluntariado Banreservas.

11:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Presentación del libro: Un cuento de hadas, de Marie Yanet Encarnación.

11:00 a.m. Auditorio Indotel: La industria editorial en el siglo XXI. Greity Gónzalez Rivera. La Pereza Editores.

11:00 a.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Conversatorio sobre traducción, con Kianny Antigua.

11:00 a.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Taller: Trabajo de fondo y paleta de color, a cargo de Wellintong Nomo.

11:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)

Charla sobre emprendimiento para jóvenes, a cargo de Arturo López Valerio, autor del libro #Emprende, una guía para ciudadanos de a pie.

11:00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Lectura animada: En el País de las Hadas(Poemas infantiles de Carmen Natalia) a cargo de Yulissa Álvarez Caro.

11:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentacuentos: Un Rebulú en la ebanistería/ Yuan Fuei Liao.

11:00 a.m. Feria Infantil - Área de Jardín, Museo Trampolín: Taller: Relatos del Tambor/ Felle Vega

11:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conversatorio: El proceso de creación, a cargo de autores de Isla Negra.

11:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras - Museo Trampolín: Cuentacuentos: A cargo de Taína Almodóvar. Organiza: Voluntariado Banreservas

11:00 a.m. Parque Colón: Teatro de calle: La Restauración. Teatro La Pedráh. Director: Yi-Yoh Robles.

12:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Proyección videos/promo FIL Santo Domingo 2022.

2:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán: Conversatorio: Habana underguater: Cyberpunk y Afrofuturismo Cubano en las mismas aguas del Caribe, a cargo de Erick J. Mota (Cuba).

2:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Técnicas para la escritura creativa, saca tu poeta, por Rannel Báez.

2:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Clases de braille para videntes.

2:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: ¡Bienvenidos a Alcanfores! Maratón de lectura.

2:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Charla: Samurai Sushi, a cargo de Guillermo Molina.

2:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: El libro tiene su Ley (502-08): marco, directrices y oportunidades, a cargo de Fari Rosario, director Comisión Intersectorial para la Política del Libro, la Lectura y las Bibliotecas (CONLIBRO).

2:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Narrar Centroamérica. Conversación con la escritora salvadoreña Vanessa Núñez Handal.

3:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del taller Manuel del Cabral, de Los Guaricanos. Responsable Freddy Moreta

3:00 p.m. La Cafetera: Conversatorio sobre literatura colombiana en el siglo 20, a cargo de Cristina Álvarez

3:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Conversatorio: Narrativas del Sur adentro, a cargo de Santiago Gamboa y Mempo Giardinelli. Modera: Lisette Vega de Purcell.

3:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Pueblos(adaptación teatral de los cuentos Tu rastro, Una isla a toda velay La selva, de la autoría de Pedro Peix). Coordina: Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana.

3:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio en torno al libro: Villa Altagracia Pasado y Presente, a cargo de Miguel Guiliani y Oquendo Medina.

3:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Conferencia: ¿Qué es el braille y de qué sirve usarlo en 2022?, por Raquel Rodríguez.

3:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla motivacional: Descubre tu proyecto de vida, a cargo de Hamlet Arias, Orientador Universitario. Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

3:00 p.m. Feria Infantil - Área de Picnic, Museo Trampolín: Taller de pintura Pointer.

4:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán: Ciclo de conversatorios “Tú, el autor inmortal”: La paradoja del Fénix, a cargo de Peter Domínguez. Modera: Markus Edjical.

4:00 p.m. Pabellón de Pedro Peix: Conversatorio: La escritura que se transforma, a cargo de Mario Bellatin y Ahmel Echevarría.

4:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Recital Tartufo,de Virgilio Burgos.

4:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Conferencia: Pedro Henríquez Ureña en Santo Domingo, a cargo de Orlando Inoa. Coordina: Editora Nacional.

4:00 p.m. La Cafetera: Lectura de poemas con Sharinel Perdomo.

4:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Presentación de dos nuevos libros de Oquendo Medina.

4:00 p.m. Centro Cultural de España: Tertulia: Kenya Roque, de Mis Letras Visuales, nos habla de su proceso creativo. Micrófono abierto.

4:00 p.m. Pabellón del Cómic -Plaza Pellerano Castro, parque RosadoConversatorio: Encuentro de dibujantes y experiencia de un artista dominicano en el Comiccon, a cargo de Kosena.

4:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Yo leo diferente a ti. Conversación con la artista visual, escritora y activista María Batlle.

4:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaPresentación de Investigaciones: Prevalencia de hendidura de labio y paladar/ La infraestructura verde y sus aportes en el confort térmico urbano de Gazcue, a cargo de la Dra. Guadalupe Silva, el Arq. Julio Peña y el Arq Gilkauris Rojas. Fundación Niños que Ríen. Organiza: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentacuentos: Felicidad Pegajosa, a cargo de Laura Vincens.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Taller de Origami, a cargo de la Sociedad Dominicana De Origami.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Animación a la lectura: Contando con mi abecedario, de Ana Rosa Pérez.

4:00 p.m. Feria Infantil - Área Picnic- Museo Trampolín: Taller: Educación Financiera, a cargo de Segmento Joven, Banreservas. Organiza: Voluntariado Banreservas.

5:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes VisualesCharla: Cómo desarrollar el pensamiento crítico, a cargo de Ariel Ortiz Pérez. Organiza: Círculo Filosófico y Literario Demiurgo.

5:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio en torno a la novela La libélula, a cargo de René Peguero.

5:00 p.m. La Cafetera: Alfonso Torres Ulloa comparte sus poemas y secretos literarios.

5:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Encuentro intergeneracional con Soledad Álvarez, premio nacional de literatura 2022. Participan Natacha Batlle, José Ángel Bratini, Jennet Tineo y Yuni Ramírez.

5:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Visionado del documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

5:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Inclusividad de la educación superior virtual postpandemia, a cargo de Iván de Paula. Universidad Nacional Tecnológica (UNNATEC).

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Tarde de cuentos divertida, a cargo de Jennyfer Cenac.

5:00 p.m. Feria Infantil - Área de Picnic, Museo Trampolín: Lecturas con familias/Proyecto USAID Leer.

5:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Presentación del especial para televisión Presencia y voz(1978), de Maricusa Ornes. Libreto: Héctor Campos Parsi. Dirección: Pedro Pablo Bonilla.

5:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Conferencia: La importancia de la cooperación internacional para el desarrollo,a cargo de Olaya Dotel. Coordina: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

5:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Taller (2 horas): Branding para autores. Lo que tu imagen profesional dice de ti, a cargo de Liz Méndez.

6:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Taller: El cuento en cuatro pasos: estructura tradicional, a cargo de Luis Alejandro Polanco

6:00 p.m. La Cafetera: Lectura de poemas con Joaquín Castillo.

6:00 p.m. Espacio Bono - Casa de los Jesuitas: Charla: Instituto Politécnico Loyola, 67 años después, a cargo del Instituto Politécnico Loyola.

6:00 p.m. Estand de Últimos Monstruos Editores (UME): Encuentro y firma de libros con José Miguel S. Gómez, alias Yoss (Cuba), autor del libro El advenimiento.

6:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Aportes de la educación virtual a la diversidad, a cargo del Rector Luis Manuel Cruz. Universidad Nacional Tecnológica (UNNATEC).

6:00 p.m. Sala isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Recital: Lecturas del encanto, a cargo de Carmen Zeta, José Rabelo, Carlos Rojas y Velia Rodríguez.

6:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Proyección del largometraje dominicano Candela, inspirado en la novela homónima de Rey Andújar.

6:00 p.m. Casa de Teatro: Teatro: En la soledad de la Tierra de Nadie, basada en la obra En la soledad de los campos de algodón de Bernard-Marie Koltés. Teatro Los Oficios. Director: Miguel Ramírez.

6:00 p.m. Parque Duarte: Teatro: Súbito, de Donis Taveras.

7:00 p.m. Academia Dominicana de la Lengua: Coloquio: Antonio Fernández Spencer poeta y ensayista, a cargo de Plinio Chahín, Odalís Pérez y César Zapata. Modera: Mateo Morrison.

7:00 p.m. La Cafetera: El Patio Cultural, a cargo del gestor cultural y líder comunitario Diógenes Guzmán.

7:00 p.m. Espacio Bonó - Casa de los Jesuitas: La Revista Estudios Sociales a través de los años. Presentación del núm. 165 - Memorias del autoritarismo, a cargo de Editorial Universitaria Bonó y Centro Montalvo.

7:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Peix visto por… Héctor Miolán

7:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Lectura- Conversatorio: Entre cuentos y poemas, a cargo de Valentín Amaro y Luis Felipe Ulerio.

7:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Nuevos medios y nuevas formas de hacer comunicación. Encuentro con OSOM, El Mitin y AccidentesRD.

7:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Panel: Miradas y visión en Borges, Boris Vian y Paul Celan, a cargo de Katherine Flete, Jesús Marrero y Ricardo Cabrera.

7:00 p.m. Centro Cultural de España- Sala Polivalente: Escribir la ciudad. La representación de la ciudad de Barcelona y la ciudad de Santo Domingo en la literatura, a cargo de Miqui Otero y Frank Báez.

7:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Palabras sin nombre. Lectura poética con Argénida Romero, Patricia Minalla, Isis Aquino, Lery Laura Piña, Jennet Tineo y Natacha Batlle.

7:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaHomenaje a Eduardo Lantigua: Conversando sobre la poética de Eduardo Lantigua, a cargo de: Nan Chevalier, Odalis G. Pérez, Juan Freddy Armando y María del Carmen Ramírez.

7:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Presentación de los libros: Entre palabras y silencios: La comprensión lectora del microcuento en estudiantes puertorriqueños de literatura, de Jeandelize González; Camino de imperf(i)cción, de Luis Saldaña; Interioridades: Entrevistas a 12 historiadores puertorriqueños, Luis López & José Calderón, a cargo de Editorial Isla Negra.

7:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Lectura dramatizada de Poemas (2017) de Carmen Natalia, a cargo de Pilar Pineda.

7:00 p.m. Teatro Guloya: Teatro: La mancha indeleble, de Juan Bosch. Teatro Luna. Director: Fausto Grullón.

7:00 p.m. Museo de las Casas Reales: Conferencia magistral: Mi escritura y la transformación de la literatura, a cargo de Mario Bellatín (México).

8:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del Taller Literario Narradores de Santo Domingo, coordina Raisa Pimentel.

8:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Tertulia alrededor de la obra: El último sordello Manuel Núñez, a cargo de Manuel García Cartagena y Manuel Núñez, Moderadora Yulissa Álvarez, colaboración de Tertulia Urbana.

8:00 p.m. Sabina Bar: Memoria Local presenta: Homenaje póstumo a Cheché Abreú, con Ismael Hernández y Pochi Familia. Coordina: Manuel Betances.

8.00 p.m. Tribuna Libre- Parque Duarte: Cine. Documental Transit, con Carlos Rodríguez.

8:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: La biblioteca del Ateneo Amantes de la Luz. Una iniciativa privada de acceso público con 148 años de historia, a cargo de Carmen Pérez Valerio .

8:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Live paint y performance sonoro, a cargo de Mabel Manzano y MoHo3.

8:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Charla: Exoplanetas, mundos que desafían nuestra imaginación. Anuncio de trabajo sobre astronomía y los taínos. Coordina: ASTRODOM.

8:00 p.m. Casa de Teatro: Teatro: En la soledad de la Tierra de Nadie. Director: Miguel Ramírez.

9:00 p.m. La Cafetera: Poetas pal Colmado, Calle Sánchez esquina Mercedes. Colmado las Mercedes.

9:00 p.m. Cierre de la Feria

Sábado 30 de abril/Día de Países Bajos, Polonia y Portugal

9.00 a.m. Pabellón Carmen Natalia- Centro Cultural Banreservas: Visita guiada a la exposición Carmen Natalia: Mujer del éxodo y el salmo, alma de rebelión.

9:00 a.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Conferencia: 3 Acciones para potenciar tu autoridad y liderazgo a través de la escritura, a cargo de Nicol James.

10:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Conversao’ literario con Kianny Antigua (RD-USA), a cargo de Leonelly M. Estévez @Unablogueraliteraria (bookstagrammer)

10:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes VisualesReconocimiento al tallerista del día: Lauristely Peña Solano, y lectura del Proyecto Anticanon.

10:00 a.m. La Cafetera: Antología del Asombro, lectura del poeta Domingo Acevedo.

10:00 a.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Visionado del documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

10:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio en torno al libro: Diálogo con mi Silla de Ruedas, a cargo de Deuri Lara.

10:00 a.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Braille para videntes.

10.00 a.m. Tribuna Libre- Parque Duarte: Texto y contexto. Contemporaneidad del teatro dominicano, con José Emilio Bencosme e invitados.

10:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla: Causas y consecuencias del ajusticiamiento de Trujillo, a cargo de Alexander Pichardo (MINC).

10:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Presentación de los libros: Fusilado dios: Edición aniversario, de Daniel Torres; Borrasca, de José Cáez; 2020 para verte mejor, de José Rabelo, a cargo de Editorial Isla Negra.

10:00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Lectura animada: En el País de las Hadas(Poemas infantiles de Carmen Natalia) a cargo de Yulissa Álvarez Caro.

10:00 a.m. Pabellón de la Unión Europea: Conversatorio: Europa en mi literatura, a cargo de Emmanuelle Favier, Juana Salabert y Raquel Martínez Gómez López.

10:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel: Cortometrajes infantiles: Festival del Minuto del Agua (RD). Organiza: Cinemateca Nacional.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Animación a la lectura: Mamá Tortuga, a cargo de Farah Hallal.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Niños Poetas De La Flam.

10:00 p. m. Feria Infantil - En todas las áreas del Museo TrampolínParticipación de Jenny Ballenita, entregando alcancías y compartiendo con los niños. Organiza: Voluntariado Banreserva

10:00 a.m. Feria Infantil - Área Picnic- Museo Trampolín: Taller de manualidades, a cargo de Carolina Arthur. Organiza: Voluntariado Banreservas.

11:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel: Conferencia: El sistema de territorialización de las políticas públicas, a cargo de Domingo Matías. Coordina: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

11:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura de la Fundación Literaria Aníbal Montaño, de San Cristóbal.

11:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán: Ciclo de conversatorios “Tú, el autor inmortal”: Inti Huaman o Eva Again. a cargo de Efraím Castillo. Modera: Markus Edjical.

11:00 a.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Taller: (2 horas): 7 etapas para organizar tus finanzas, a cargo de Natividad Latra (Autora del libro ProMoney El Sistema de 3 Pasos para organizar tus finanzas)

11:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Presentación de los libros: Virginia, en mi escritura cruje la vida(Premio Joven de Poesía 2020), de Deuri Lara Vizcaíno y Ausencia de vacío, de Christian Encarnación (Premio Joven de Poesía 2021)

11:00 a.m. La Cafetera: Lectura de poemas, con el poeta Fausto Aybar

11:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas/ Conferencia: Estado y nación en la Historia Dominicana, a cargo de José G, Guerrero.

11:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Conversatorio sobre el libro Economía digital, a cargo de Arturo López Valerio.

11:00 a.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Taller: Diseño de personajes para cómic y libros, a cargo de Sanefox

11:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla: Importancia del desarrollo físico motor de los niños y niñas de Educación Inicial y Primer Ciclo de Primaria en la Post Pandemia., a cargo de Ana Elizabeth Reyna, Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

11:00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Presentación del libro: Es preciso soñar con la victoria(2022), de Ylonka Nacidit-Perdomo, ensayos sobre y en torno a Carmen Natalia.

11:00 a.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Territorio Cuír: Cuerpo e identidad. Conversación con Cynthia Amanecer y José Emilio Bencosme.

11:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Recital: Letras bravas, a cargo de Vanessa Núñez Handal (El Salvador) Carmen Zeta (Puerto Rico) Andrea Jeftanovic (Chile) y Ana María Fuster (Puerto Rico)

11:00 a.m. Centro Cultural de España: Taller: La magia de los cuentos, a cargo de Yuan Fuei Liao.

11:00 a.m. Feria Infantil - Área de Jardín, Museo Trampolín: Teatro: Tesoros en la basura, a cargo de Ana Gómez.

11:00 a.m. Parque Colón: Teatro de calle: La Restauración. Teatro La Pedráh. Director: Yi-Yoh Robles.

12:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Proyección videos/promo FIL Santo Domingo 2022.

1:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Taller: Elaboración de libros artesanales y conversatorio sobre el libro objeto y el libro de artista, responsable Natacha Batlle

1:00 p.m. La Cafetera: Conversatorio con Emiliana Lebrón sobre el centro sociocultural y la muestra manufacturera de La Caleta.

1:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Panel: La música urbana: el nuevo mainstream en la publicidad dominicana, a cargo de Jean Polanco, Jorge Bueno, Hansel Duarte y Kelvin Vargas. Modera: Isidro Jiménez Guillén.

1:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Presentación de los libros: La filosofía en su encrucijada histórica, de Antonio Mansilla (Carlos Rojas, editor); Cartas para besar la pólvora, de Farah Hallal e Inventario, de Carlos Roberto Gómez Beras. Coordina: Editorial Isla Negra.

2:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán: Lectura: De Galipotes y Robots: Nueva Literatura de Ficción Especulativa Dominicana,a cargo del Taller Literario de la ADFE.

2:00 p.m. La Cafetera: Muestra Cultural del Simón Bolívar a cargo de Marino Polanco.

2:00 p.m. La Cafetera: Conversatorio con Ana Henríquez directora de la galería ABAD.

2:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Braille para videntes.

2:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Charlas: Técnicas de investigación para construir un cómic, a cargo de Máximo M.

2:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Presentación del libro "Sujetos Tácitos", de Carlos Ulises Decena. Participan: Carlos Ulises Decena y Fátima Portorreal.

2:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Charla: Emprender con un medio de comunicación digital, a cargo de Danielis Fermín. Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

3:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Puesta en circulación del libro: antología del Taller Literario Narradores de Santo Domingo. Coordina: Scarlet Sánchez.

3:00 p.m. La Cafetera: Encuentro con la poesía de Rosa Rodríguez Santos.

3:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: ¡Bienvenidos a Alcanfores! Maratón de lectura.

3:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Recital poético 25 aniversario FLAM, coordina Darihanna Mesa.

3:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Conversatorio: (Industria de juguetes) Plunderlings, a cargo de Ricky Glusky.

3:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Charla: Salud mental, juventud y literatura, a cargo de la psiquiatra Laura Pou Ottenwalder y la psicóloga Sarah Gómez Cocco.

3:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Performance: En torno a los poemas No fue porque yo quisey La miseria está de ronda, de Carmen Natalia. Teatro: Tinta no Palco del Centro Cultural Brasil. Dirige: Tomás Pérez.

3:00 p.m. Feria Infantil - Área de Picnic, Museo Trampolín: Taller de pintura Pointer.

3:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Presentación de los libros: Callejón de los gatos, de Ana María Fuster Lavín, a cargo de Editora Nacional e Isla Negra; Marbolero, de Alinaluz Santiago; Bestezuelas, de Kianny Antigua, a cargo de Editorial Isla Negra.

3:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla: Empoderamiento Femenino, a cargo Noeliz De Jesús y Avril Reyes viceministras del Ministerio de la Juventud. Ministerio de la Juventud.

3:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Charla: La delegación como estrategia de negocios y liderazgo, a cargo de María Esther Fernández.

3:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Lectura dramatizada de El avaroy el Médico a palos, de Moliere. Directora: Gabriela Rufino.

3:00 p.m. Pabellón Unión Europea: Conversatorio: Europa en mi literatura, a cargo de Nora Rabinowicz, Manuel Vilas y José C. Somoza.

4:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes VisualesDecidimos contarnos, a cargo del Taller Literario PUCMM, coordinan Valentín Amaro e Ibeth Guzmán.

4:00 p.m. La Cafetera: Desde el poeta al declamador Conferencia del Lic. Luis Orlando García Domínguez.

4:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Panel: Anticanon, dinámicas a favor de la literatura de escritoras caribeñas, a cargo de Arlene Sabaris, Denisse Español, Lauristely Peña, Michelle Ricardo, Patricia Minalla y Petra Saviñón.

4:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Dibujo en vivo: Eric Arias y Sebastián Rijo

4:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Presentación del libro: Mira lo que subió Poteleche(Vol. 2), de Rafael de los Santos “Poteleche”.

4:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Perspectiva Indígena Ancestral del Caribe y Diversidad de Género y Sexualidad. Conversación con Alfonso Peralta M.S., Meryl Jane García MEd y Alex Polanco.

4:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Conferencia: Mitos Griegos en la Cultura Occidental, a cargo de Isabel Collado.

4:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Conferencia: Economía naranja y sector editorial. Cómo generar ingresos constantes con tu talento, a cargo de Keila González.

4:00 p.m. Feria Infantil - Área de Jardín, Museo Trampolín: Cuentacuentos: A cargo de Anya Damirón.

4:00 p.m. Plaza España: Teatro de calle: El hombre que se convirtió en perro, de Osvaldo Dragún. Dirige: Maricris Ovalles.

5:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Charla: Encuentra valor en tus creaciones: cómo generar ingresos a través de tu libro, a cargo de Keila González Báez.

5:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Conferencia: La novelística de Carmen Natalia, por Miguel Ángel Beltré.

5:00 p.m. La Cafetera: Encuentro con la poesía de Miranda Villalona.

5:00 p.m. Pabellón Unión Europea: Conversatorio: Europa en mi literatura, a cargo de Gabriela Alemán (Ecuador), Mempo Giardinelli (Argentina) y Carlos Lucarelli (Italia)

5:00 p.m. Espacio Bonó - Casa de los Jesuitas: Panel: Importancia de las políticas públicas para la creación, gestión y publicación, a cargo de Editorial Universitaria Bonó (en compañía de SITEARD).

5:00 p.m. Estand de Últimos Monstruos Editores (UME): Encuentro y firma de libros con Mario Bellatín (México) autor de las novelas Salónde belleza, Damas chinasy El jardín de la señora Murakami.

5:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Panel: Minificciones de Pedro Peix, con Ibeth Guzmán y Faustino Medina.

5:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Podcast: Ninetenversion Domi, a cargo de Yobanni Luis Reyes, Yordi Manuel Sánchez Soriano, Indira Victoria Fabián Rosario y Camila Alejandra Grullón de León.

5:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Conversao’ literario con Alinaluz Santiago (Puerto Rico), a cargo de Carol Tejera y Nicole Alcántara, de Letras Al Aire Podcast.

5:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Protocolo y ceremonial en relaciones internacionales, a cargo de Manuel Cruz. Universidad del Caribe (UNICARIBE).

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín; Animación a la lectura: Contar un vuelo, a cargo de Farah Hallal.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Creando un libro de cuentos, a cargo de Beatriz Lassis.

5:00 p.m. Feria Infantil - Área Picnic, Museo Trampolín: Listamente, gimnasio de la lectoescritura, a cargo de Rosa María Ares.

5:00 p.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de poesía hablada - Parque Duarte: #SLAMFIL Lanzamiento y primer torneo del Campeonato Dominicano de Slam 2022, con miras a escoger la representación dominicana a la Copa de las Américas que se efectuará en Río de Janeiro, Brasil, a finales de este año. Organiza: Poetry Slam ErreDé.

5:00 p.m. Feria Infantil - Área Picnic- Museo Trampolín: Show de Títeres, a cargo de Luis Marcell. Organiza: Voluntariado Banreservas.

5:00 p.m. Calle Luperón: Teatro de Calle: El fantasma de la selva, basada en textos de Pedro Peix (Teatro UASD). Director: Jochy Domínguez.

6:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos: Conversatorio: Escribir de aquí, estando allá, a cargo de Karlina Veras, Ibeth Guzmán y Angie Cruz.

6:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Taller: Deconstruyendo los pasos del cuento: estructura moderna, a cargo de Luis Alejandro Polanco.

6:00 p.m. Museo de las Casas Reales: Conferencia magistral: La literatura y la vida, a cargo de Manuel Vilas (España).

6: 00 p.m. La Cafetera: Lectura de poemas, con la poeta Jennet Tineo.

6.00 p.m. Tribuna Libre - Parque Duarte: Escrituras Torcidas. Catinga ediciones y el panorama de la literatura cuír dominicana, con César Peralta, Juan Valdéz, Aghata Brooks, Frank García y Johan Mijaíl.

6:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaDeclamación de Poemas Carmen Natalia, a cargo de las integrantes del Grupo Literario Mujeres Roca y Tinta.

6:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán:Panel: La Ficción Especulativa Hispanohablante y el Futuro de lo Imaginario en Latinoamérica y el Caribe, a cargo de los escritores cubanos ErickJ. Mota, José Miguel S. Gómez (Yoss) y Malena Salazar Maciá y de los escritores de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE).

6:00 p.m. Estand de Últimos Monstruos Editores (UME): Encuentro y firma de libros con Vladimir Tatis, autor del libro La herida de Eva.

6:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Proyección del largometraje: Seuls, Francia. Coordina: Cinemateca Nacional.

6:00 p.m. Casa de Teatro: Teatro: Historias crueles de la ciudad de N.Y. y otras latitudes,de Eloy Alberto Tejera. Teatro Kabala. Director: Yeye Concepción.

6:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Escrituras Torcidas: Catinga Ediciones y el panorama de la literatura dominicana. Con César Peralta, Juan Valdéz, Aghata Brooks, Frank García, Johan Mijaíl.

6:00 p.m. Museo Fortaleza Santo Domingo: Concierto: Inka

7:00 p.m. La Cafetera: Poemas del alma con Frank Milton Pérez.

7:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Peix visto por… Belié Beltrán.

7:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: La experiencia de los sentidos en el arte, por Neronesa.

7:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Presentación del documental Cómic Dominicano, por Jimmy Taveras Lugo. Presentación del documental Palma Sola, por Litevisual Estudios.

7:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Quizás él no te pega. Conversamos con Zahira Kelly (RD-USA) acerca de una campaña de concienciación sobre la violencia de género a través de las redes sociales.

7:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla: Universidad Santo Domingo Norte (UNISNORTE), a cargo del Dr. Nouel de la Cruz (Rector) y Odannis Feliz García. Universidad Santo Domingo Norte (UNISNORTE)

7:00 p.m. Casa de Teatro: Memoria local presenta: Homenaje a Víctor Víctor, con Janio Lora y Marivell Contreras. Coordina: Manuel Betances.

7:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Conferencia: Libros y NFT. Aplicación de la tecnología blockchain en el producto editorial, a cargo de Alan Climent.

7:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Presentación de las revistas: Exégesisy Cuadrivium,monográfico en homenaje a María Zambrano. Revistas de la UPR en Humacao, a cargo de facultad de la UPRH y Editorial Isla Negra.

7:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Presentación de Lectura a dos Voces, del largo poema de Carmen Natalia Un hombre tras las rejas(Colección Baluarte, Ediciones Brigadas Dominicanas, 1962), editado en Santo Domingo por Aída Cartagena Portalatín. Celebración del 60º aniversario de su publicación.

7:00 p.m. Teatro Guloya: Lectura dramatizada: La eterna Eva y el insoportable Adán, de Carmen Quidiello de Bosch. Directora: Viena González. Coordina: Fundación Juan Bosch.

7:00 p.m. Museo Fortaleza Santo Domingo: Concierto: Isaak Hernández (Jazz)

8:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales

Recital poético o lectura del Manatí volador, a cargo de Ricardo Cabrera.

8:00 p.m. La Cafetera: Recital, a cargo del poeta José́ Ángel Bratini.

8:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Te vas, Alfonsina.Las Drag Queens dominicanas Anaisha Firework, Drag Klembert, Mahony Canaán y Jazmín Zucherry leen poesía y rinden homenaje a la poeta Alfonsina Storni.

8.00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Danza en la galería. Espectáculo de danza. Una producción de Cindy Sosa.

8:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Charla: La dimensión espiritual en la Poética Interior, a cargo de Carmen Pérez Valerio.

8:00 p.m. Casa de Teatro: Teatro: Historias crueles de la ciudad de N.Y. y otras latitudes,de Eloy Alberto Tejera. Teatro Kabala. Director: Yeye Concepción.

8:00 p.m. Museo Fortaleza Santo Domingo: Concierto: La Marimba

8:40 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Estás distraído. Coreografía y show de danza con Vibe Check Dance Company, en homenaje a los textos de Facundo Cabral.

9:00 p.m. La Cafetera: Grupo de Atabales Guede Nimbo (desde Villa Mella).

9:00 p.m. Cierre de la Feria

Domingo 1 de mayo/

Día de Republica Checa, Rumania y Suecia

9.00 a.m. Pabellón Carmen Natalia- Centro Cultural Banreservas: Visita guiada a la exposición Carmen Natalia: Mujer del éxodo y el salmo, alma de rebelión.

9:00 a.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Conferencia: La atención, el corazón de la inteligencia, a cargo de Fernando Antonio Guzmán.

10:00 a.m. Pabellón de la Unión Europea: Lectura: Narrar la poesía, a cargo de Mempo Giardinelli (Argentina) y José Mármol (RD)

10:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Taller: Haiku, a cargo de Jordan Hernández.

10:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): Centro Dominico Alemán: Taller: El viaje del héroe, a cargo de Albert de la Cruz (Nabu Studio).

10:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Reconocimiento al tallerista del día: Meredith Andújar

10:00 a.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Borges por Piglia. Video-conferencias del escritor Ricardo Piglia analiza la vida y obra de Jorge Luis Borges, difundido la TV pública de Argentina.

10:00 a.m. La Cafetera: Muestra Cultural de la Casa de Cultura de los Ríos.

10:00 a.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Visionado del documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

10:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio: Memoria y legado literario dominicano: Macio Veloz Maggiolo, a cargo de Fari Rosario y Orlando Muñoz.

10:00 a.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Braille para videntes.

10:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Conferencia: Las teorías del arte de escribir cuentos, a cargo de Manuel Núñez (MINC).

10:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel: Proyección del largometraje francés Les malheurs de Sophie (Las desgracias de Sophie).

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Encuentro con autor: La casa de merengue, de Cornelio Ramírez.

10:00 a m. Feria Infantil - En todas las áreas del Museo Trampolín: Participación de Jenny Ballenita, entregando alcancías y compartiendo con los niños. Organiza: Voluntariado Banreservas.

10:00 a.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Lanzamiento del libro de cuentos juveniles Caleidoscopio, a cargo de Javier Concepción, Anyerlin Ulloa, Xavier Núñez, Alejandro Adames, Cindy Cristal Alberto, Diego José Alberto y Yoelina Jiménez.

10:30 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del Taller Literario Rafael Peralta Romero, de Miches, a cargo de Abril Troncoso.

11:00 a.m. Pabellón Pedro Peix:Taller de escritura rápida, a cargo de Nora Rabinowicz e Ibeth Guzmán.

11:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Maratón de lectura: Ellas narran, del Taller Literario Narradores de Santo Domingo, coordina Ana Rosa Pérez.

11:00 a.m. La Cafetera: José́ Tambora y sus Atabales.

11:00 a.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: ¿Por qué importa hablar de inclusión laboral?, conversatorio con Arsis Jiménez e Ivelise Villavicencio.

11:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo: Charla: Sistema de acreditación y avaluación de la Educación Superior, a cargo de Francisco Viloria (MESCYT)

11:00 a.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Taller: Motion Graphics, a cargo de Severo.

11:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Conversao’ literario con Karlina Veras (RD), a cargo de Smeldis Polanco @adictosalibrosrd (bookstagramer)

11:00 a.m. Feria Infantil - Museo Trampolín: Tesoros en la basura. Teatro Lúdico. Director: Luis Vásquez.

11:00 a.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:¿Es el artista el ser más espiritual que tiene la sociedad? Diálogo entre Joan Alberdi Padilla y Joaquín Castillo.

11:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Cuentacuentos: A cargo de Clara Luz Lozano.

11:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Taller de poesía, a cargo de Natasha Batlle.

1:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Lectura de la tutoría. Coordina: Isidro Jiménez Guillén.

2:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán: Conversatorio - panel: ¿Dónde se Encuentra la Literatura de Horror en Santo Domingo?a cargo de Nan Chevalier y Vladimir Velázquez.

2:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Taller: El arte de escribir cuentos infantiles, a cargo de Iván Payano.

2:00 p.m. La Cafetera: Juan B. Nina comparte sus poemas y experiencias como escritor.

2:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Braille para videntes.

2:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Charla: Leyes y Derechos para creadores de Cómic, por Yatxel.

2:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte:Poner las cosas en palabras. Conversación con el escritor mexicano Mario Bellatín.

2:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaCharla: Construcción de la Paz desde nuestra perspectiva cristiana, a cargo del Dr. Juan Bautista Guerrero Ávila y el Dr. Alfredo A. Osser Veras. Universidad Nacional Evangélica. (UNEV).

2:00 p.m. Parque Colón: Teatro cocolo danzante (Los Guloyas. Recorrido por el recinto ferial). Presentación de la obra David y Goliath.

3:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del Taller Literario Mariano Lebrón Saviñón, de APEC.

3:00 p.m. La Cafetera: Presentación de la obra de títeres El diablo y el panadero, a cargo de Aramis Polanco y Diomedes Guzmán.

3:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: ¡Bienvenidos a Alcanfores! Maratón de lectura.

3:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Conversatorio: El arte invisible del guion, a cargo de Roxanna Marte, Elizabeth Villamán, Desiree González, Gerardo Castillo, María Carla Picón y Rafael Báez.

3:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Panel: El papel de la Responsabilidad Social en la comunicación, a cargo de Angélica Castillo y Coraima Payano. Modera: Elinés Olaverria.

3:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Performance: En torno a los poemas No fue porque yo quisey La miseria está de ronda, de Carmen Natalia. Teatro Tinta no Palco, del Centro Cultural Brasil. Dirige: Tomás Pérez.

3:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea: Conversatorio: Novela, adaptación a cine y teatro, a cargo de Ignacio Martínez Pisón (España) y Andrea Jeftanovic (Chile)

3:00 p.m. Feria Infantil - Área de Picnic, Museo Trampolín: Taller de pintura Pointer.

3:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Lectura dramatizada de El tartufoy La escuela de mujeres, de Moliere. Directora: Gabriela Rufino.

4:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE).Centro Dominico Alemán: Performance- Conversatorio: Teatro de Ficción Especulativa: de lo Fantástico a lo Cyberpunk, a cargo de Ibsen Ravelo. Modera: Moisés Santana Castro.

4:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Taller: Cuenta con el narratario, por Inés García.

4:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio: La Semana Internacional de Poesía, un espacio para los poetas del mundo, a cargo de Mateo Morrison

4:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios: Coloquio: La Unión Europea: su historia y su papel en la geopolítica mundial, a cargo de Iván Gatón y Rubén Silié. Modera: Ángel Lockward.

4:00 p.m. Centro Cultural de España - Sala polivalente: Taller: Historia de la ciudad y construcción de personajes, a cargo de Miqui Otero. Dirigido a jóvenes. Inscripción previa.

4:00 p.m. Pabellón del Comic - Parque Pellerano Castro: Encuentro y firma de libros con Gerardo Castillo, coautor del cómic Palma Sola.

4:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Narrativa dominicana contemporánea. Conversación con Emil Matos, Elizabet Villamán y Kianny Antigua.

4:00 p.m. Estand de Últimos Monstruos Editores (UME); Encuentro y firma de libros con Mary Claudia, autora del libro Incomprendida.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Taller Creativo: Escribiendo cuentos con Salomón, a cargo de Ángela Suazo.

4:00 p.m. Feria Infantil - Área Picnic- Museo Trampolín: Show de Títeres, a cargo de Luis Marcell. Organiza: Voluntariado Banreservas.

4:00 p.m. Plaza España: Teatro de calle: El hombre que se convirtió en perro, de Osvaldo Dragún. Dirige: Maricris Ovalles

5:00 p.m. Estand de Últimos Monstruos Editores (UME): Encuentro y firma de libros con Malena Salazar Maciá, autora del libro Los errantes.

5:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Duelo de maestros, Juan Bosch vs Virgilio Diaz Grullón. Coordina: Juan Manuel Robles.

5:00 p.m. Espacio Bonó - Casa de los Jesuitas: Charla: Alianzas público-privadas y fideicomisos, a cargo de Apolinar Veloz. Coordina: Editorial Universitaria Bonó.

5:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Visionado del documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

5:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea: Conversatorio: El autor como personaje literario, a cargo de Ahmel Echevarría e Ignacio Martínez de Pisón. Modera: José Manuel Fajardo.

5:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Taller de escritura: Sacarle los ojos a la poesía, a cargo de Natacha Batlle.

5:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Dibujo en vivo, a cargo de Leorian Ricardo y Eric Arias.

5:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Presentación de los libros: La mochila, de Eli Bryan Alcántara Sánchez (Premio Joven de Guion de Cine 2021) y Cenizas de la sangre, de Jeranny Santos Infante (Premio Joven de Dramaturgia 2021).

5:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Luis Alfredo Torres: Perdido para siempre en la noche. Conversación con el escritor Luis Reynaldo Pérez.

5:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Teatro: Evangelina Rodríguez, de Dinorah Coronado.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Taller: El poder de la risa.

5:00 p.m. Feria Infantil - Área de Jardín: Teatro: Din Dan Don. Teatro Dalixdes. Director: Diomedes Mieses.

6:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes VisualesCiclo de Formación Literaria. Taller. La creatividad: desde el cuento histórico hasta la contemporaneidad, a cargo de Luis Alejandro Polanco.

6:00 p.m. La Cafetera: La Cajaband en concierto, desde Cristo Rey.

6:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Peix visto por… Vicente Arturo Pichardo.

6:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Panel: El Cuadro, una novela sobre el coleccionismo de arte en la República Dominicana. Coordina: José Ramia Guzmán.

6:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Podcast: Comic Zone Podcastde Retroact Entertainment, a cargo de Andrés Pichardo y Leorian Ricardo.

6:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte : Tiemblen Altares. Poesía, tijera y lo que venga, con Ana Castillo Muñoz, Luis Reynaldo Pérez, Alexéi Tellerías, Luis Graham Castillo y Ricardo Cabrera.

6:00 p.m. Museo de Casas Reales: Conferencia magistral: El surrealismo, un recurso dialogante de la imagen en su dimensión literaria y plástica, a cargo de Delia Blanco.

6:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Proyección del largometraje dominicano Candela, inspirado en la novela homónima de Rey Andújar.

6:00 p.m. Parque Duarte: Teatro: Súbito, de Donis Taveras.

7:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán: Ciclo de conversatorios “Tú, el autor inmortal”: Relatos de la Tierra y sus colonias, a cargo de Isis Aquino. Invitado: Odilius Vlak. Modera: Markus Edjical.

7:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Análisis de la obra literaria en el género urbano, a cargo de Rossy Diaz, Belie Beltrán, Gaudy Mercy, Rey Andújar y Sr. KR.

7:00 p.m. Casa de Teatro: Memoria local presenta: Homenaje a Jorge Taveras y Víctor Taveras, con Isaías Leclerc y David Taveras ‘Melazound’. Coordina: Manuel Betances.

7:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel: Conferencia: Más allá de tu profesión: estrategias para expandir tus posibilidades financieras, a cargo de Erily Marmolejos

7:00 p.m. Teatro Guloya: Teatro: Entre páginas, de Jorge Cogollo. Grupo de teatro UNIBE. Versión y dirección: Ramon Santana

7:00 p.m. Calle El Conde esquina Arzobispo Meriño:Teatro de calle: El fantasma de la Calle El Conde, de Pedro Peix. Directora: Irene Corporán.

7:30 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas: Presentación: Virna García interpreta a Carmen Natalia.

8:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Bloomsday en la Torre del Homenaje, coordina Vladimir Tatis.

8:00 p.m. Reloj de Sol: Teatro de calle: Prometeo en llamas,de Leonel Garabito (Basada en Prometeo encadenado)

8:00 p.m. Tribuna Libre – Parque Duarte: Carne y Verso. Recital poético y Open Mic con Con Jorge Tarafa.

9:00 p.m. Cierre de la Feria.

Lunes 2 de mayo

9:00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas

Visita guiada a la exposición Carmen Natalia: Mujer del éxodo y el salmo, alma de rebelión.

10:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Te invito a leer conmigo. La comunicadora e influencer Iamdra Fermin, comparte con el público de Espacio Joven un libro que ha sido significativo en su vida y su carrera.

10:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) Centro Dominico Alemán: Ciclo de conversatorios “Relatos de la Tierra y sus colonias”: La Estirpe del Polvo: Verdadera historia de un héroe, a cargo de Jonás Sánchez. Modera: Markus Edjical.

10:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes VisualesReconocimiento al tallerista del día: Omar Mesón, de Puerto Plata. Lectura del taller Jueves Literarios, de Puerto Plata.

10:00 a.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: Visionado del documental El universo de Pedro Peix,dirigido por Luis Llosa.

10:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio en torno a la novela erótica Mía nada más, de Olga Díaz.

10:00 a.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Braille para videntes.

10:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaPanel: Acoso Escolar, a cargo de la Dra. Rhina de los Santos, Gil German, Tarquino Santana. Universidad de la Tercera Edad (UTE).

10:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel: Ciclo cortometrajes infantiles - Francia. Coordina: Cinemateca Nacional.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información, Museo Trampolín: Encuentro con autor: Dos Cuentos, a cargo de Cesar Sánchez Beras

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Taller De Teatro: Del cuento en acción, a cargo de Lorena Oliva.

11:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán: Conferencia: Las distopías y su impacto social, a cargo de Ariel Ortiz, Juan Alberto Liranzo y Markus Edjical (Círculo Filosófico y Literario Demiurgo).

11:00 a.m. Academia Dominicana de la Historia: Conferencia sobre diáspora, impartida por Wilfredo Lozano.

11:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Lectura conversatorio con el Sur Fecundo, a cargo de Víctor Cuello, José de Rosamante, Marcial Báez y Altagracia Araujo.

11:00 a.m. Centro Cultural de España: Leer el cine. Proyección de la película El sur, de Víctor Erice, basada en el libro homónimo de Adelaida García Mora.

11:00 a.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Taller: Concept art/ Storytelling para animación, a cargo de Sebastián Rijo.

11:00 a.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Presentación del libro:Mariposa guerra, mi pensar,de Niuvery Rojas Fernández.

11:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)Panel: El grifo de alas negras: perspectivas de la literatura contemporánea de terror y una pizca de suspenso, con Félix Villalona, Francis Santos y Raisa Pimentel. Coordina: Asociación de Ficción Especulativa.

11:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaPanel: Educación Financiera para micro emprendedores., a cargo de la Lic. Edorgina Vicioso y la Lic. Walkis Santiago. Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS).

11:00 a.m. Tribuna Libre – Parque Duarte

Perdí la religión, ¿y ahora qué? Conversación con Ansel Sierra, Yohanan Núñez, Sarah Gómez Cocco y Luis Graham Castillo.

12:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana: Proyección videos/promo FIL Santo Domingo 2022.

2:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán: Conferencia: Batman, visto desde la Psicología, a cargo de Isidro Jiménez Guillén.

2:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Lectura del Taller Literario Escribir es Hoy. Coordina Elizabeth Villamán.

2:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial: Braille para videntes.

2:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Charla: Perseverancia, Sudor y Sangre: Precauciones antes de adentrarte al mundo del cómic, a cargo de Máximo Montero.

2.00 p.m. Tribuna Libre- Parque Duarte: Narrar en primera persona, con Emil Matos e invitados.

2:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República DominicanaConferencia: Políticas de Género en el entorno cultural,a cargo de Rosa Elena Rodríguez (MINC)

2:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP) Presentación del libro:Encarnando palabras,de Arnaldo Guillén Mejía.

2:30 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Tarde de pasión analítica: estudiantes de letras puras opinan sobre obras leídas

3:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: Taller de escritura de dramaturgia, por Mayra Montaño.

3:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Casa de la Música: ¡Bienvenidos a Alcanfores! Maratón de lectura.

3:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas: Conversatorio con el Premio Nacional de Periodismo 2021, Ramón de Luna

3:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro: Conversatorio: Guía de como iniciar en esta industria(páginas para darse a conocer, comisiones, etc) Elkis Nova.

3:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP): Panel: ¿Por qué regular el trabajo doméstico en República Dominicana?, a cargo de Elena Pérez, María Graciela Cuervo e Ivannia Rivera. Coordina: Fundación Friedrich Ebert.

3:00 p.m. Feria Infantil - Área de Picnic, Museo Trampolín: Taller de pintura Pointer.

3:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel: Teatro: Mujer, amor y tesón, a cargo de Teatro Isfodosu. Director: Oscar Corona.

4:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Dominico Alemán Taller: El cómic como herramienta para incentivar la lectura, a cargo de Pavel N. González.

4:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales: José Ramón López y su obra, a cargo de Elena Ramos.

4:00 p.m. La Cafetera: Lectura de poemas, a cargo del colectivo Poetas en La Cafetera.

4:00 p.m. Centro Cultural de España: Coloquio: La negritud en la poesía dominicana: Aida Cartagena Portalatín, Juan Sánchez Lamouth, Norberto James.Expositores: Mateo Morrison, Aniova Prandy y Julio Cuevas. Moderador: Gerardo Roa Ogando.

4.00 p.m. Tribuna Libre: La montra vs la montra. La literatura musical de Rita Indiana, con Manuel Betances.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras, Museo Trampolín: Zona De Origami, a cargo de la Sociedad Dominicana De Origami.

4:00 p.m. Feria Infantil - Área Jardín, Museo Trampolín: Teatro: La Abuela Cuentacuentos. Teatro Las Máscaras. Texto de Clara Lozano y Lydia Ariza. Directora: Lydia Ariza

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información/Museo Trampolín: La gota curiosa y otros cuentos, a cargo de Dulce Elvira De Los Santos.

4:00 p.m. Teatro Guloya: Teatro: Salomé Ureña en cuerpo y alma. Directora: Arisleyda Beard

5:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios: Taller: La descripción de personaje en el contexto del reportaje periodístico, a cargo de Tony Pichardo.

5:00 p.m. La Cafetera: Recuento de la feria del libro.

5:00 p.m. Pabellón Pedro Peix: Visionado del documental El universo de Pedro Peix, dirigido por Luis Llosa.

5:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos: Ciclo de Conversatorios Memoria y legado literario: “Otto Oscar Milanese” a cargo de Rannel Báez, Virgilio López Azuán y Apolinar de León.

5:00 p.m. Pabellón del Cómic: Dibujo en vivo Sanefox.

5:00 p.m. Feria Infantil - Área Jardín, Museo Trampolín: Títeres: La ratita presumida, a cargo de Tarteum.

6:00 p.m. Pabellón para Ciegos y Sordos: El principio de Igualdad en la Constitución Dominicana, Nerilisa Aibar.

6:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios: Taller: Creación de personajes, por Miguel Jiménez

6:00 p.m. La Cafetera: Cierre de la programación 2022, a cargo del diácono Jacinto Sención.

6:00 p.m. Pabellón Pedro Peix: Peix visto por… Jimmy Hungría.

6:00 p.m. Pabellón del Cómic: Podcast: Cultura Podcast en vivo durante la Feria, a cargo de Winser Espinal, Gabriela Taveras, Luilly LR, Leorian Ricardo, Estefany Then y Gabriel Toribio. Recuento Feria del libro 2022.

6:00 p.m. Teatro Guloya: Teatro: Salomé Ureña en cuerpo y alma. Directora: Arisleyda Beard

7:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE): Ciclo de conversatorios “Tú, el autor inmortal”: Crónicas historológicas, a cargo de Odilius Vlak (Mentes Extremófilas). Modera: Markus Edjical.

7:00 Pabellón de Talleres Literarios: Taller: Cómo planificar tu novela, a cargo de Víctor Escarramán.

7:00 p.m. Pabellón Pedro Peix: 360 Vinyl: Música y literatura con Manuel Betances y Luis Reynaldo Pérez.

7:00 p.m. Pabellón del Cómic: Visita de Cosplayers. Presentación documental Cómic Dominicano, a cargo de Jimmy Taveras Lugo. Presentación documental Palma Sola, a cargo de Litevisual Estudios.

7:00 p.m. Museo de las Casas Reales: Conferencia magistral: Pedro Henríquez Ureña: una conversación que no termina, a cargo de Soledad Álvarez (RD)

8:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios: Encuentro de coordinadores de talleres literarios.

7.00 p.m. Museo Fortaleza de Santo Domingo: Concierto: El Hombrecito.

9:00 p.m. Cierre de la Feria