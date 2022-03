Primera revista GLBTIQ en la República Dominicana

“Bocanada nace de la necesidad de crear espacios seguros y de difusión de información de calidad, para la comunidad GLBTIQ y poblaciones conexas, además de brindar un espacio alternativo, para marcas que buscan alcanzar al público GLBTIQ”, explicó Daniel Benítez, director ejecutivo de REVASA.

En ese mismo tenor, Benítez comentó que “durante años, en otros países han existido espacios de información y educación a través de periódicos y revistas GLBTIQ, pero que, en la República Dominicana, carecíamos de espacios alternativos y de entretenimiento, espacios que ayuden también, a ampliar el contacto directo con la comunidad”.

Bocanada contará con secciones como: Find Out, para los temas de innovación, actualidad y tecnología; La Musa, con artículos de arte, cultura, cine, entretenimiento y música; Bocatrends, que traerá moda, estilo y tendencias; Dr. ABC, para vincular la belleza y la salud a la comunidad GLBTIQ y Bajo la Lupa, con temas interesantes y educativos.

Además de artículos y reportajes, Bocanada también contará con podcast y videos, a través de plataformas ya diseñadas para tales fines como Youtube y Spotify.

Aunque la revista es de contenido GLBTIQ, también contendrá artículos que ayudarán a la población general, a comprender más sobre la población GLBTIQ, ayudar a combatir la homofobia y por ende la discriminación.

“Su contenido de calidad, imparcial y veraz, busca establecer los hechos sin juicios, para que el lector se forme su propio criterio y les ayude a tomar la mejor decisión, basada siempre en la información”, aclaró el activista social.

¨Bocanada-continúa Benitez- no pretende ser sólo una revista de escritos. Por eso, desde ya, nos encontramos trabajando para ir incorporando podcasts, videos y el desarrollo de nuestra propia app, aditivos que facilitarán la inclusión, en nuestro sistema, de las personas no videntes, con dislexia o que simplemente no hayan tenido la oportunidad de aprender a leer”.

La novedosa propuesta editorial también contará con actividades de recreación física como maratón, rallys, campamentos y demás, completando así todo un sistema de entretenimiento que busca cubrir casi todos los aspectos de la vida.

“Obviamente, todo esto ayudará, aún más, a fortalecer el vínculo de la revista con la comunidad”, destacó Benítez.

Los interesados en leer y seguir a Bocanada pueden hacerlo a través de sus redes:Instagram: @bocanada.Mag; Twitter: @BocanadaMag; Facebook: @Bocanadamag; y su pagina web: www.bocanadamag.com.