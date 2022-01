Premio Nacional de Literatura fue una sorpresa para Soledad Álvarez

Soledad Álvarez, Premio Nacional de Literatura

"Ha sido una gran sorpresa el Premio Nacional de Literatura", así reaccionó la poetisa Soledad Álvarez, luego del anuncio de que fue elegida - de manera unánime - como ganadora del premio.

La autora de Vuelo posibleagradeció a la ministra de Cultura, Milagros Germán, a la Fundación Corripio y a los miembros del jurado, así como a los representantes de la Academia por el galardón.

"Cuando recibí la noticia no pude evitar las lágrimas. En ese instante recordé a mi queridísimo Manuel Rueda, a Freddy Gatón, a Ramón Francisco, a Marcio, a Enriquillo, a tantas figuras tutelares y amigos que me han acompañado en el camino y que ya no están para celebrarlo conmigo", narró.

Durante la rueda de prensa, se informó que el jurado votó a unanimidad por Álvarez debido a su trayectoria y méritos lingüísticos y literarios.