Desde hace algunos años he venido proponiendo en mis redes sociales, que en la República Dominicana exista una organización de intelectuales que le den seguimiento y lectura a las diferentes obras literarias en sus respectivos géneros: cuento, novela, ensayo, poesía y literatura infantil y que finalmente estos intelectuales tomando en consideración la belleza y calidad de cada obra, den el Premio Nacional a la Crítica Literaria dominicana todos los años.

Este premio no es para nada desconocido, en España lo conceden al género narrativo bajo el título: “Premio de la Crítica de narrativa castellana”, fue creado en el año 1956 y se concede al mejor libro de narrativa publicado en España a lo largo del año anterior en idioma español (castellano). Los autores pueden ser de cualquier nacionalidad, teniendo como única condición que haya sido publicado por una editorial española. Lo mismo propongo para la República Dominicana, pero no solamente para premiar las obras narrativas, sino otros géneros como ya mencioné. También he puntualizado que dichos premios no necesariamente deben tener un premio en metálico, con el simple hecho de darle valor a un libro por su calidad, es más que suficiente para premiar el trabajo de ese escritor.

El destacado novelista y poeta dominicano Pedro Vergés en el año 1981 fue uno de los extranjeros en ganar El Premio de la Crítica de narrativa castellana con su novela Solo cenizas hallaras: (bolero), poniendo en alto la literatura dominicana en un país extranjero. Recientemente y en publicaciones distintas, he manifestado en mis redes que la Unión de Escritores Dominicanos dirigida por la reconocida novelista Emilia Pereyra den seguimiento a mi petición y den inicio, en un futuro no muy lejano, a la creación de este premio. Creo, que esta organización puede hacer grandes cambios y general desarrollo para el bienestar de la literatura dominicana y de sus creadores. Por ejemplo, la Unión de Escritores Dominicanos (UED) ha venido trabajando incansablemente para que, a los Premios Nacionales de literatura, el país pueda darle una pensión en agradecimiento a sus aportes como escritores/escritoras y gestores/gestoras del desarrollo cultural de la nación y también para que se modifiquen las bases de dicho premio, ya que sabemos ponen en duda la elección del posible ganador.

Recientemente se publicó un artículo de mi autoría en el cual pedí que la República Dominicana presente un candidato para el Premio Nobel de Literatura, el apoyo fue masivo, y quedó demostrado que la petición fue aceptada por la comunidad cultural. La Unión de Escritores Dominicanos tan poco se quedó atrás y dieron el visto bueno para dar el apoyo a mi petición. Con el Premio a la Crítica Literaria dominicana busco que todos esos libros que mayormente pasan desapercibidos puedan ser tomados en cuenta por un jurado serio, dejar aún lado que solamente las obras de los amigos de destacados escritores sean aplaudidas; en este premio cada escritor o escritora podrá enviar su libro del año pasado para que pueda ser evaluado por los jurados del premio. Todo es cuestión de organización y trabajo en equipo. Los que me conocen saben que siempre he sido un activo promotor cultural, y nunca he tratado de buscar beneficios monetarios con mis propuestas y demás quehaceres culturales, mi única recompensa es lograr que mis propuestas sean llevadas a cabo, y como pueden ver: es para bien de todos.

En términos literarios debemos mejorar muchas cosas que están mal, por ejemplo, los Premios Anuales de literatura que son concedidos por el Ministerio de Cultura deben ser modificados, tanto en lo metálico que es muy poco para unos premios tan importantes, como en sus bases. No es posible, y parece hasta absurdo permitir que un escritor que ganó en X género pueda seguir participando para ganar en el mismo género, aunque sea con un año de por medio. Algunos escritores se han aprovechado de esta debilidad en las bases y han sido ganadores en el mismo género en repetidas ocasiones, cosa que es una estupidez y por supuesto les quita valor y belleza a los premios. Es mejor decir que Ramón ganó el Premio Nacional de novela, cuento, ensayo, poesía o literatura infantil en X año, a que lo ha ganado repetidas veces. También creo que es cuestión de moral, los escritores dominicanos que han ganado los Premios Anuales de Literatura deben ser conscientes y pensar, que, si ya lo ganó, por ejemplo, en novela, no volver a concursar en ese género y dejar que los demás que no lo han ganado participen, pero sabemos que es más probable sacarse la Loto a que esto deje de suceder. Son temas como estos en los cuales debemos enfocarnos para que las diferentes manifestaciones culturales tengan desarrollo.