"¿Por qué no me dijiste?", una página a la vez, con Carmen Rita Wong

Portada del libro.

Los secretos guardados durante mucho tiempo de una madre inmigrante alteran la comprensión de su hija sobre su familia, su identidad y su lugar en el mundo en este poderoso y dramático libro de memorias.

Portada del libro.

Carmen Rita Wong, la primera sorpresa fue descubrir que la ascendencia dominicana que cuenta su historia es tan real como la mía, la segunda fue sucumbir ante la propuesta de un libro que habla de un mal de muchos, la necesidad y el reto descubrir la raíz de nuestras raíces. Carmen Rita, es la directora ejecutiva y fundadora de Malecon Productions, una empresa de contenido multimedia. Es una de las únicas latinas en la televisión estadounidense que presenta un programa nacional diario de noticias, On the Money de CNBC y ha sido columnista nacional de consejos para Glamour, Latina, Essence y Good Housekeeping, así como experta en TODAY Show de NBC, MSNBC, CNN, CBS This Morning , un habitual en The View de ABC , y ha escrito para The New York Times.

Invitada de la Casa Blanca como miembro de la iniciativa 'Business Forward' del presidente Obama para ayudar a los empresarios afroamericanos, latinos y asiáticos, Carmen también fue profesora en la facultad de la Universidad de Nueva York y es autora de dos best-sellers de consejos financieros. libros, incluido El costo real de la vida.

Su primera novela se publicó en mayo de 2016 titulada Never Too Real. La nueva novela inteligente, escandalosa y sabia; trata sobre cuatro amigos cercanos que se han ganado lo mejor de todo, pero se ven obligados a decidir qué pueden permitirse perder. Luego publicó Never too late, la continuación de una historia de resiliencia, amistad y pasión.

En su libro ¿Por qué no me dijiste? La escritora explora los secretos que tejieron su vida, “Mi madre guardaba un poderoso secreto. Un secreto que moldeó mi vida y la vida de todos los que me rodeaban de maneras que ella no podría haber imaginado.”

Carmen Rita Wong siempre había anhelado un sentido de pertenencia: primero cuando era una niña pequeña en una habitación cálida llena de mujeres latinas negras y morenas, como su madre, Lupe, animándola bailando durante su infancia en Harlem. Y en Chinatown, donde su padre inmigrante, “Papi” Wong, un estafador, la exhibía a ella y a su hermano mayor en opulentos restaurantes decorados en rojo y dorado. Luego vinieron los patios de recreo casi exclusivamente blancos de New Hampshire después de que su madre se casara con su padrastro, Marty, quien parecía ser el ideal del padre estadounidense blanco.

Cuando Carmen ingresó a este nuevo mundo con su nueva familia (Lupe y Marty pronto tuvieron cuatro hijos más), su relación con su madre se volvió tensa, suspicaz y conflictiva, explicada solo años después por los secretos que su madre había guardado durante tanto tiempo. Y cuando esos secretos fueron revelados, aportando claridad a gran parte de la vida de Carmen, ya era demasiado tarde para obtener respuestas.

Cuando su madre falleció, Carmen quiso sacudir su alma por los hombros y exigir: ¿Por qué no me dijiste?Fue ahí cuando la ex presentadora de televisión, columnista de consejos y profesora. La nieta, la hija, la madre: Carmen, busca entender quién es ella realmente mientras descubre la historia oculta de sus raíces, enfrentándose a las revelaciones que se filtran.

Les invito a conocer sobre el proceso de creación de ¿Por qué no me dijiste? Esta es una historia fascinante y conmovedora de la experiencia de Carmen sobre la raza y la cultura en Estados Unidos y cómo dan forma a lo que creemos que somos.

AS: Has escrito en este libro tu viaje como inmigrante avivando las formas en que tu familia moldeó tu identidad y tu lugar en el mundo. ¿Por qué revisitar estas heridas?

CRW: Las heridas necesitan atención para sanar. Necesitan aire, luz y tiempo para sanar. Lo que es más importante, no solo quería poner fin a un largo legado de secretos y traumas, sino también compartir una guía sobre cómo cualquiera puede hacer lo mismo.

AS: ¿Cuándo decidiste que era hora de escribir esta historia?

CRW: Siempre he estado escribiendo esta historia en mi mente, pero comencé el proceso de publicarla hace cinco años, ¡incluso antes de tener el final que tengo ahora! Aunque este libro ha sido una meta durante décadas, ciertamente no pude escribir a este alto nivel sin años de vida y curación.

AS: ¿Escribir es una forma de deconstruir la historia?

CRW: No estoy deconstruyendo tanto como reconstruyendo la historia al descubrir la verdad de lo que había debajo de las historias contadas para proteger los secretos. Me sentí como un detective que, muchas veces, cuando se trata de nuestros padres, ¡tenemos que serlo!

AS: ¿Entiendes, o reconoces, tus raíces dominicanas presentes en tu forma de escribir y tu visión de la vida?

CRW: Hasta cierto punto, absolutamente. Ciertamente soy muy hija de mi madre. Hay una pasión y un fuego que me conecta tan claramente con mis raíces dominicanas. Estoy tan agradecida, todos los días, por ello y lo siento en mi alma.

AS: Una abuela dominicana acompaña tu historia. Háblanos de ella.

CRW: Oh, mi abuela, Ana, fue un ángel para mí. Ella era el amor verdadero. Tuvo una vida terriblemente difícil, pero tenía un corazón que me demostraba que yo era amada tal como era. Total, y verdaderamente. ¡Y ella me preparó la mejor comida dominicana que espero volver a tener en el cielo!

AS: ¿Qué peso tuvo el proceso de documentación para la escritura de una historia tan personal?

CRW: Esto fue pesado. Pero liberador. Fueron necesarios cinco años para hacerlo bien.

AS: Este libro cuenta una historia que no es ajena a la de muchos emigrantes y las decisiones que como familia se toman para continuar con el menor peso posible. ¿Cómo has integrado el drama de la vida real con la trama narrativa?

CRW: Era importante para mí escribir esto como un misterio propulsor. Quiero que los lectores, de alguna manera, sientan la presión y el drama de mi vida con mi madre y mi familia. Llevarte conmigo mientras descubro no solo quién soy yo, sino también quién era ella. Y es una historia muy estadounidense. He escuchado de muchos, muchos inmigrantes de otros países y etnias que comparten historias similares. Es bueno saber que no estamos solos.

AS: ¿Encontraste las respuestas que buscabas?

CRW: Lo hice. Llegué a comprender a mi madre y sus elecciones más que nunca, incluso más porque se fue. Tuve el espacio y la energía para verla como un ser humano pleno. No solo como 'madre'. Y entenderla me ha traído mucha paz. Divertido también, descubrí quién era mi verdadero padre biológico mientras el libro estaba en proceso de edición. ¡A veces, el universo ofrece!

AS: ¿Todos podemos escribir?

CRW: Claro. Pero podemos todos escribir bien es la cuestión. Mi consejo es que lean como locos. Y escribe mucho para que puedas encontrar tu propia voz. Y vive con empatía, no juzgando. Eso te permite verte a ti mismo y a los demás como seres humanos plenos. Vital para la narración.

AS: ¿Cómo defines a Carmen Rita Wong, la escritora?

CRW: Soy un sensor. Me gusta llegar a los corazones y las mentes y hacer que las cosas sucedan. Mi trabajo es emocionar a las personas y hacer que se sientan vistas. Porque creo que todo el mundo tiene una historia valiosa que contar. Todos