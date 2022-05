Ponen en circulación segunda edición obra sobre la masonería escocesa

El Archivo General de la Nación y el Supremo Consejo del Grado 33 de la República Dominicana, pusieron a circular la obra “Reseña histórica y evolución del Supremo Consejo del Grado 33, 1861-2021” de la autoría original de Haim López-Penha, segunda edición ampliada, corregida y actualizada por Rafael Santana Viñas, teniente Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33.

La mesa de honor estuvo presidida por Eduardo Mejía Jabid, soberano gran Comendador del Supremo Consejo de Grado 33, prologuista de la segunda edición; José Vílchez, subdirector del Archivo General de la Nación, presentador de la obra y Rafael Santana Viñas, investigador de la segunda edición.

Esta segunda edición de la obra de Don Haim, ampliada y actualizada, trata sobre los orígenes establecimiento y evolución histórica de la masonería escocesa en República Dominicana en el período 1861 al 2021. Destaca los perfiles masónicos de algunos de nuestros principales próceres, así como publica datos, informaciones y documentos inéditos que por más de 160 años estuvieron resguardados en sus archivos. Sintetiza los principales acontecimientos patrióticos, históricos, filantrópicos y cívicos en la vida institucional del Supremo Consejo del Grado 33.

Al acto asistieron distinguidas personalidades e invitados especiales como Frank Moya Pons, ex Presidente de la Academia Dominicana de la Historia; el Vicealmirante Retirado Luis Homero Lajara Solá, ex Comandante General de la Armada Dominicana; el Mayor General Retirado Rafael Guerrero Peralta, ex Director General de la Policía Nacional; funcionarios y colaboradores del Archivo General de la Nación, miembros del Supremo Consejo del Grado 33 y la Masonería Escocesa, así como miembros de las logias simbólicas y las distintas obediencias masónicas de la República Dominicana.

Desde el año 2021, el Supremo Consejo del Grado 33 y el Archivo General de la Nación, tienen firmado un acuerdo de colaboración con el propósito de emprender una serie de acciones tendentes a la oportuna organización y creación del Archivo Histórico del Supremo Consejo del Grado 33 y la Masonería Escocesa, entre los que se destaca la difusión del acervo documental con valor histórico cultural custodiado por el Supremo Consejo del Grado 33.

El Supremo Consejo del Grado 33 es una institución de carácter educativo, filosófico, patriótico, progresista y filantrópico, que tiene como misión mantener y defender los derechos fundamentales de Libertad, Igualdad y Fraternidad, fomentar entre sus miembros el ejercicio de la caridad, a través del estudio de la filosofía, la moral universal, el desarrollo de las facultades intelectuales y espirituales y la práctica constante de todas las virtudes, trabajando en bien de la humanidad, en especial de la República Dominicana. Fue fundado el 16 de febrero de 1861 por los masones Pedro Santana Familias, Antonio Madrigal, José Leyba Ramírez, Gabriel José de Luna, David León, José Díez Jiménez, Manuel Delmonte, Miguel Lavastida, Jacinto de Castro y Antonio Delfin Madrigal