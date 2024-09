Your browser doesn’t support HTML5 audio

10/09/2024 · 09:00 AM

​El cine dominicano es una realidad que se expresa en la producción de películas (cuya calidad ha ido mejorando con el quehacer de la industria), que nos han puesto en los ojos del mundo con piezas que han ganado prestigiosos premios, que ha permitido el surgimiento de una generación de jóvenes directores y el ejercicio de directores experimentados que nos han entregado verdaderas joyas memorables.

Se ha demostrado, avalado en los resultados de la Ley Nacional de cine, y expresado en los informes financieros de los organismos fiscales, que el cine “No es una vaina de aristas, fiscalmente derrochadora que no tienen idea de las necesidades de recurso de Estado”.

Nashla Bogaert expresa sus consideraciones en torno a los resultados de la Ley Nacional de Cine 108-10.

La idea, contraria sobre ese marco legal, nos fue expresada​, cara a cara, por un ejecutivo del Ministerio de Hacienda de uno de los pasados gobiernos.​ Afortunadamente, ese criterio de cavernas fiscales no prima hoy día, y se prefiere hablar de regulación y recortes fiscales.

Pero respecto de la Ley del Cine, como similarmente acontece con el turismo y las zonas francas… ¿es razonable mutilar o eliminar leyes que norman actividades de alto rendimiento social, fiscal y financiero para el país y que sus resultados se reflejan positivamente en su aporte al Producto Bruto Interno (PBI)?

Un encuentro crucial

La industria del cine ha mostrado una unidad total en defensa del marco jurídico que regula la industria audiovisual dominicana. Pero ¿qué representa esa ley y cuál es su resultado en cine e ingresos para el Estado?

Tras el crucial y masivo encuentro de la industria del Cine del pasado viernes 5, convocado por la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine, en el remodelado paraninfo de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la actitud de la gente del cine queda establecida aun cuando se debe insistir en difundir mucha de la información, la que no ha sido transmitida con la fuerza de sus números de sus índices, porcentajes, cifras, declaraciones y compromisos.

La reunión fue presidida por una mesa integrada por: Humberto (Che) José Castellanos, representante de los productores de cine; Zumaya Cordero, representante de los distribuidores y exhibidores de cine y directora de operaciones de Caribbean Cinemas, ahora la única empresa en esa área y que tiene además una productora de cine, Iván Reynoso, ex presidente de ADOCINE; Tanya Valette, representante de las escuelas de cine; Augusto Feria, representante de los actores de cine; y Albert Martínez Martín, representante de los estudios de cine. Y desde el público, intervinieron, para manifestar su respaldo al marco jurídico: José María Cabral, Nashla Bogaert, Ico Abréu, Danilo Reynoso, Frank Perozo y Miguel Céspedes, entre otros, según han reportado expertos conocedores de la industria​.

​Se puede tener información del palpitar del cine para lo cual recomendamos visitar las páginas de Marc Mejia, en su portal wwww.cinemadominicano.com​ y Félix Manuel Lora (www.cinemadominicano.com), Mejía ya había expresado el valor del cine como fuente de trabajo, de ingresos fiscales y como reafirmación de la marca del país en turismo y cine, por solo mencionar dos dimensiones.

Similarmente a lo que acontece con la Ley Nacional de Cine (108-10), acontece con otros dos sectores: turismo y zonas francas, las que representan una capacidad de producción económica, de inversiones de alto nivel y de formación de recursos y generación de empleos y emprendimientos, sobre todo en cine.

Directores, actores, productores, ejecutivos de empresas vinculadas (por la exhibición y distribución) llenaron ese espacio para plantar su apoyo a la defensa, ante las versiones informales de eliminación o mitigación de la Ley Nacional de cine cumple que cumple ya sus 14 años que cumple.

ADOCINE y las cifras oficiales

La Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (ADOCINE), inició el encuentro, con una presentación en la que establece:

-El cine local ha generado más de 25 mil empleos.

-En el año 2023 superó los 12 mil millones de pesos en inversión extranjera.

-Creación de 25,000 mil empleos, de los cuales 55% son ocupados por mujeres y 45% hombres.

-88% de las empresas proveedoras de servicios al cine son pequeñas, medianas y microempresas, (Mipymes).

-RD ha recibido un beneficio neto de más de 16 mil millones de pesos.

-32 producciones dominicanas se proyectaron en 2023

-RD$ 1,161,496,522.06 por concepto de ITBIS PAGADO

-RD$ 348,979,516.10, ISR RETENIDO

-6 mil millones de pesos en beneficios netos por el Artículo 34

-Las producciones cinematográficas concentran sus compras en sectores como: comercio, turismo y transporte, y que más del 85% de las compras intermedias provienen de las casas productoras.

-795 estudiantes han graduado en UNIBE, UASD, INTEC, APEC, PUCAMAIMA y CHAVON

– 741 estudiantes están actualmente cursando la carrera de cine.

-348 millones 979,516 pesos dominicanos de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

– El gobierno ha podido cobrar mil millones 161,496 pesos dominicanos impuestos (ITBIS) y otros.

-27 películas dominicanas, se exhibieron en 2023 en los cines del país.

-6,317 profesionales dominicanos registrados. En el Sistema de Información y Registro Cinematográfico (SIRECINE), de la Dirección General del Cine, al 2023, en todas las áreas de trabajo de la industria del cine.

-375 empresas de servicios y productoras instaladas, se han creado en torno al concepto suplidoras de la industria.

-40.000 puestos de trabajo creados (Dato que añade el economista, periodistas y productor de cine Euri Cabral (defensor de la Ley en sus artículos de opinión y su intervención en Zol de la Mañana).​

ADOCINE sostiene que la reforma fiscal debe estar al servicio del desarrollo nacional. Para entender en su justa

dimensión y medida el aporte de la industria del cine procede un enfoque y análisis integral de su impacto económico y social en apenas un poco más de una década, convirtiéndola en una verdadera industria de transformación, esencia y razón de ser del estímulo del incentivo

fiscal consagrado en la Ley de Cine.

Turismo, marca nacional y promoción de RD

Escena del documental Caribbean Fantasy Johanné Gomez Terrero, 2016)

Los logros del cine dominicano no se pueden medir solo por la taquilla, porque proyecta el país y fortalece la marca nacional (turística y nacional) y se pueden citar los siguientes ejemplos:

–Cocote (Nelson Carlo de los Santos, 2017) obtuvo el premio a Mejor Película en la sección Signos de Vida del Festival Internacional de Cine de Locarno.

–Pepe (Nelson de los Santos), ganó el premio Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín del 2024, como mejor director y participó en la versión 48 del Hong Kong International Film Festival donde consiguió una mención especial.

-Carpinteros: (José María Cabral), ganó el premio principal del Festival de Cine de Santander, Colombia, en el año 2017.

–Sugar Island: (Johanné Gómez Terrero), ha sido galardonada con dos menciones de honor tras su premiere mundial en la sección independiente Giornate Degli Autori (Venice Days) del Festival de Cine de Venecia 2024.​ Johanné Gómez es una directora centrada en temas sociales cruciales. Su primer documental (Entre Carpas, 2011) no llegó a los cines, a diferencia del documental Caribbean Fantasy (2016) , con el cual logró el placet de la crítica.

–Boca Chica: (Gabriella A. Moses) y con la producción de Sterlyn Ramírez, ganó en el Noveaux Regards Films Festival Guadalupe, el “Jury Award for Best Fiction Feature Film”.

–Ramona: Documental dirigido por Victoria Linares Villegas ha sido galardonado en el Festival de Cine Latino de Toulouse en que ganó: Premio Signis al Mejor Largometraje Documental y Premio Documental Encuentros de Toulouse bajo el auspicio de las mediatecas de la región​.

-Aire: (Leticia Tonos 2024) fenómeno cinematográfico​ de ficción que el gran público nacional no se dio cuenta de lo extremadamente buena que es​, posiblemente por las ausencias de una sólida estrategia de mercadeo, defecto que afecta a las películas independientes. Ha sido comprada en 18 países y por seis de las líneas aéreas de mayor trascendencia.​ Nosotros, que la disfrutamos en la primera función comercial que tuvo a las 4:30 de la tarde, solo en una sala de Downtown Center, quedamos impactados por el diseño de producción, el guión, las actuaciones, la escenografía y el amor puesto en el proyecto. Debería reponerse. Debería promocionarse, en homenaje al conjunto de artistas que hicieron ese trabajo.

–Nieta de mi Abuela (Tatiana Fernández), La Hembrita (Laura Amelia Guzmán) y Croma Kid (Pablo Chea), participaron en el Festival Internacional de Cine de Panamá.​ Tatiana Fernández Geara presentó cartas credenciales con el documental Nana, un retrato intimista, social y emotivo sobre las trabajadoras domésticas contratadas para cuidar niños. Luego dirigió Vals de Santo Domingo, (2021 un poema visual y reseña de resiliencia juvenil vinculada al estudio de ballet por parte de jóvenes varones).

Exoneraciones e incentivos de Ley de Cine

Joanne Gomez gana en 72 Festival de Venecia 2024

Las exenciones que proporciona la ley 108-10 (Ley de Cine) son los siguientes:

Las personas jurídicas que realicen inversiones en entidades cuyo objeto exclusivo sea la producción de obras cinematográficas de largometrajes dominicanos previamente aprobados por la DGCINE, tienen derecho el 100% del valor real invertido del Impuesto Sobre la Renta a su cargo, en el período gravable en que se realice la inversión. Este monto compensable no podrá superar el 25% del impuesto a pagar del ejercicio fiscal del año.

En el caso de donaciones otorgadas, las mismas deben ser deducibles hasta el cinco por ciento (5%) de la renta neta imponible del ejercicio, conforme a lo dispuesto por el Código Tributario Dominicano.

El nivel de exoneraciones (concepto esgrimido por la burocracia fiscal contra la Ley Nacional de Cine), es un mito. Ese concepto nunca ha llegado a al 2%.

En 2017 era de 1.3 de acuerdo a un gráfico de pastel de la Dirección General de Cine. Y de acuerdo las estimaciones para 2024, habrá de ser 0.8%​.

Prudencia, ante todo

Cantautor Manuel Jiménez, autor de Derroche.

La Ley Nacional de Cine, que auspició y que no se olvide, ​que la misma fue producto del gobierno de Leonel Fernández y​ que el impulsor de la misma en el Congreso Nacional, fue Manuel Jiménez, en su calidad de diputado,​ ambos gardeados por ADOCINE, organización profesional que dio seguimiento al proceso y ha permitido que la industria del cine se desarrolle de forma notable, situando a la República Dominicana en un lugar destacado en el mapa cinematográfico y siendo un referente para otros países del mundo.

Debe prevalecer la prudencia al considerar eliminar o modificar esta ley, ya que se podría provocar que la inversión extranjera en este sector se desplace a otros países que tienen regímenes de incentivos similares.

Hay que sopesar solo ajustes que sean razonables, desde el punto de vista fiscal, sin afectar un sector que se ha constituido en una fuente importante de empleos, inversión y de formación de capital humano.

Enlaces relacionados

Ley Nacional de Cine: https://dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/Leyes%20de%20Incentivos%20y%20Fomentos/108-10.pdf

Página de Marc Mejia

https://cinedominicano.com/category/articulos/

Pagina del profesor Félix Manuel Lora

https://cinemadominicano.com/